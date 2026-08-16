Роналду заявил о возможном завершении карьеры по окончании сезона

Tекст: Дарья Григоренко

Роналду допустил возможность завершения карьеры по итогам текущего сезона, рассказал он в интервью журналу Vogue. «Вероятно, это мой последний год в футболе. Я хочу оставить большое наследие», – сказал он, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Криштиану Роналду подтвердил чемпионат мира 2026 года как последний в своей карьере.

После вылета сборной Португалии с турнира Роналду заявил о паузе для раздумий о будущем и последнем для себя чемпионате мира.

Ранее сборная Португалии включила 41-летнего форварда в окончательную заявку на шестой в его карьере чемпионат мира 2026 года.