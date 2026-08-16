В Болгарии задержали 18 человек по подозрению в связях с неонацистами

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Novinite со ссылкой на местную полицию, «в Пловдиве в рамках совместной операции, направленной против группы, предположительно связанной с международной неонацистской организацией Blood & Honour (признана экстремистской и запрещена в России), были задержаны 18 человек», передает РИА «Новости».

При обысках у фигурантов обнаружили свастику и другую символику, запрещенную болгарским законодательством. Среди задержанных оказались студенты, трое девушек, у нескольких подозреваемых уже есть судимости. Отмечается, что одной из задержанных является 17-летняя девушка, а один из фигурантов, предположительно, причастен к нападению на двух граждан Непала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Грузии полиция задержала 16 членов радикальной фашистской группировки, называвших себя неонацистами.

В Алтайском крае силовики пресекли работу межрегионального праворадикального сообщества из более чем 150 молодых участников.