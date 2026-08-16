Умер народный артист России Леонид Рудой

Tекст: Ольга Иванова

Вологодский актер, народный артист России Леонид Рудой скончался в возрасте 80 лет, передает РИА «Новости». Информацию о его смерти подтвердили в министерстве культуры Вологодской области.

«Сегодня ночью на 81-м году жизни не стало народного артиста России Леонида Рудого», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Представители министерства отметили, что артист был выдающимся деятелем культуры региона и ярким представителем русской реалистической школы. Значительную часть своей жизни он посвятил Вологодскому драматическому театру, сыграв более 100 ролей, которые неоднократно удостаивались наград на международном фестивале «Голоса истории».

В последние годы из-за проблем со здоровьем Рудой перестал выступать, однако продолжал интересоваться жизнью театра. Время и место прощания с артистом будут объявлены позже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на 88-м году жизни скончался народный артист России Юрий Смирнов.

В конце того же месяца из жизни ушел 73-летний советский и российский актер Юрий Лопарев.

Несколькими днями ранее в Санкт-Петербурге простились с артистом и художественным руководителем театра «Особняк» Дмитрием Поднозовым.