В США выбрали самую уродливую в мире собаку

Самым уродливым псом мира стал мопс из США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Post, конкурс на самую уродливую собаку мира прошел в округе Сонома на севере Калифорнии, передает РИА «Новости».

«Шестилетнего мопса с высунутым языком Джинни Лу короновали на ежегодном событии на ярмарке в округе Сонома 14 августа», – отмечается в материале газеты.

Этот конкурс проводится в округе Сонома ежегодно и в этом году отметил 50-летие. Организаторы подчеркивают, что мероприятие продвигает идею спасения животных и их передачи из приютов в новые семьи.

По данным газеты, Джинни Лу спасли с южнокорейского рынка собачьего мяса через организацию по спасению мопсов четыре года назад. Сейчас хозяйка собаки возит ее в школы и хосписы, рассказывая о пользе спасения собак. Победительнице конкурса на самую уродливую собаку присудили денежный приз в 5 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии зоозащитники сообщили о предлагаемом запрете 67 пород собак из-за последствий селекции.

Российские ученые Донского государственного технического университета разработали новую методику выявления тревожности у собак для более точной оценки состояния питомцев.