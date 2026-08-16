Гимнастка Борисова завоевала бронзу чемпионата мира в Германии

Tекст: Ольга Иванова

Россиянка Мария Борисова завоевала бронзовую награду в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне, передает РИА «Новости». За свое выступление гимнастка получила 30,05 балла.

Победу в дисциплине одержала Стилиана Николова из Болгарии с результатом 30,15 балла. Серебро досталось украинке Таисии Онофрийчук, которая набрала одинаковое с Борисовой количество баллов, но обошла россиянку по чистоте исполнения. Еще одна представительница России, София Ильтерякова, заняла шестое место с результатом 29,3 балла.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Германии с 12 по 16 августа. Российские спортсменки выступают на турнире в нейтральном статусе, без национальной символики. Международная федерация гимнастики ранее приняла решение о допуске россиян с флагом и гимном, однако ограничения сохраняются на соревнованиях, утвержденных до этого решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на этом турнире Мария Борисова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом.

Накануне сборная России одержала победу в командном многоборье.

Германский гимнастический союз допустил отечественных спортсменок до участия исключительно в нейтральном статусе.