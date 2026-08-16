Минтранс сообщил о планах расширить эксперимент с беспилотным транспортом

Tекст: Ольга Иванова

Министерство транспорта России собирается расширить географию эксперимента по внедрению беспилотного транспорта, включив в него еще пять или шесть регионов, передает РИА «Новости». Об этом рассказал руководитель ведомства Андрей Никитин.

В настоящее время автономные трамваи и поезда метро уже курсируют в Москве и Петербурге. Это происходит в рамках специально созданного экспериментального правового режима.

«Еще на пять–шесть субъектов мы попробуем это сделать. И там наработаем достаточную базу. И далее будем уже это применять по всей стране», – поделился планами Никитин в беседе с журналистом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти запустили первый полностью беспилотный трамвай в Москве осенью 2025 года.

Летом текущего года на трассу М-4 «Дон» вышли одиннадцать автономных грузовиков для коммерческих рейсов.

Министр транспорта Андрей Никитин спрогнозировал появление десятков тысяч высокоавтоматизированных фур на российских дорогах к концу 2035 года.