Дочь скульптора Церетели подала иск к Агентству по управлению памятниками

Tекст: Дарья Григоренко

Запись в картотеке суда датирована 13 августа. Дата рассмотрения заявления пока не определена, передает РИА «Новости».

Одновременно в Арбитражном суде Москвы продолжаются два процесса по искам правительства Москвы и департамента городского имущества к Елене Церетели. Столичные власти требуют признать самовольными постройками и снести пристройки к музею-мастерской Зураба Церетели на улице Большая Грузинская, дом 17. Аналогичное требование касается пристройки к зданию Московского музея современного искусства в Ермолаевском переулке, дом 17.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы закрыл дело о взыскании долга с дочери скульптора Зураба Церетели из-за отказа префектуры ЦАО от финансовых претензий.

Ранее правительство Москвы и департамент городского имущества подали в Арбитражный суд второй иск с требованием признать незаконными и снести пристройки к исторической усадьбе, принадлежащие Елене Церетели.

Зураб Церетели умер в возрасте 91 года после продолжительной болезни.