В Израиле двух детей госпитализировали с отравлением галлюциногенными грибами

Tекст: Дарья Григоренко

По данным портала Ynet, двое детей пяти и шести лет были доставлены в отделение неотложной помощи детского медицинского центра Галилеи, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается: «Двое детей в возрасте пяти и шести лет были доставлены в отделение неотложной помощи детского медицинского центра Галилеи с сильно расширенными зрачками и галлюцинациями после употребления шоколада, содержащего галлюциногенные грибы, во время семейного отдыха».

При первичном обследовании врачи установили, что дыхание и работа сердца у детей оставались стабильными. Вместе с тем медики зафиксировали выраженные неврологические симптомы.

Из-за риска развития дополнительных проявлений отравления обоих детей решили госпитализировать. Они были оставлены в медицинском центре для дальнейшего наблюдения врачей.

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