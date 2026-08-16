Суд арестовал подозреваемого в убийстве из кровной мести в Махачкале

Tекст: Ольга Иванова

Подозреваемый в убийстве из кровной мести в городском саду Махачкалы заключен под стражу на два месяца, передает РИА «Новости». Преступление произошло днем в пятницу на улице Максима Горького.

По версии следствия, местный житель нанес 44-летнему мужчине около 20 колото-резаных ран, которые оказались смертельными. Вечером полицейские задержали 38-летнего Мусу Хизриева. В МВД республики уточнили, что он пытался скрыться в доме своего знакомого.

«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого в убийстве по мотиву кровной мести (пункт «е.1» части 2 статьи 105 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября», – сообщила представитель следственного управления СК России по Дагестану.

Ранее в правоохранительных органах региона рассказали, что преступление, по предварительным данным, было совершено из мести за убийство брата. Ныне убитый ранее отбыл наказание за это преступление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дагестанская полиция задержала подозреваемого в этом преступлении двумя днями ранее.

В июне правоохранители поймали двух участников смертельной перестрелки на окраине Махачкалы.

В апреле суд арестовал напавшего на врачей с ножом местного жителя.