Путин рассказал, как был признан подвиг героев «Варяга» в 1904 году

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поделился историческими подробностями о судьбе моряков «Варяга». Глава государства напомнил, что действия экипажа в начале прошлого века противоречили приказам руководства, передают «Вести».

«В Адмиралтействе долго решали, что делать с людьми. Нарушили они приказ, и это преступление. Многие считали, что надо их наказать», – рассказал российский лидер во время визита на борт ракетного крейсера «Варяг».

Президент посетил флагман Тихоокеанского флота 12 августа, наблюдая за финальным этапом военных учений. Он осмотрел судно, включая походный храм и музей, где остановился у картины, посвященной событиям 1904 года.

Во время экскурсии один из сопровождающих военных упомянул знаменитую песню о крейсере.



«Когда Адмиралтейство решало вопрос, песни еще не было… Они приехали в Петербург, и от вокзала шли в сторону Дворцовой площади. Весь город собрался, и они шли по цветам. И тогда уже не было сомнений, что они герои», – добавил Путин.

Ранее Владимир Путин проинспектировал масштабные учения Тихоокеанского флота с борта крейсера «Варяг».

Во время визита Путин осмотрел расположенные на судне походный храм и музей.

Позднее Путин проинформировал постоянных членов Совбеза об итогах данных маневров.