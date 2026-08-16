Мощный паводок затопил десятки домов в Забайкальском крае

Tекст: Ольга Иванова

В Забайкальском крае 43 жилых дома и 232 приусадебных участка оказались подтоплены в результате паводка, передает РИА «Новости». Специалисты профильных служб уже приступили к устранению последствий стихийного бедствия.

«Всего на территории Забайкальского края в четырех муниципальных образованиях подтоплено 43 жилых дома, 232 приусадебных участка в 12 населенных пунктах, а также три мостовых сооружения и один участок автомобильной дороги», – сообщили в региональном главке МЧС России.

К борьбе со стихией привлекли 160 специалистов и 54 машины. Ведомство задействовало аэромобильную группировку, беспилотную авиацию и три лодки. На место происшествия дополнительно прибыли спасатели и пожарные.

Накануне в пункты временного размещения вывезли 19 жителей села Алеур и поселка Зудыра. В шести районах Забайкалья, а также в самой Чите, начал действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году сильные дожди вызвали эвакуацию жителей забайкальского села Маккавеево.

С начала текущего года паводки в России затопили более 14 тысяч жилых домов.

Двумя днями ранее уровень воды в Амуре превысил неблагоприятную отметку вблизи Хабаровска.