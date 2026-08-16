Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Дагестане

Tекст: Дарья Григоренко

Авария произошла в воскресенье на автодороге Дылым – Миатли в Казбековском районе, уточнили в МВД по республике, передает РИА «Новости».

За рулем Lada Granta находился 33-летний местный житель, который выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio, также под управлением 33-летнего жителя района.

«В результате ДТП пассажир Lada Granta, пятилетняя девочка, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия. В центральную районную больницу Казбековского района с различными травмами доставлены четыре человека, в том числе ребенок», – говорится в сообщении МВД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хасавюртовском районе Дагестана при столкновении Lada Largus и Lada Priora три человека погибли.

В июле в Унцукульском районе республики в результате аварии с автомобилем ВАЗ-217030 четырехлетний мальчик скончался на месте.

В конце мая в Тарумовском районе Дагестана при падении в кювет минивэна Mercedes-Benz семилетний мальчик погиб.