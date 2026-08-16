Ильтерякова и Борисова взяли медали чемпионата мира по художественной гимнастике

Tекст: Ольга Иванова

16-летняя София Ильтерякова заняла второе место на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне, получив за свое выступление 29,800 балла, передает РИА «Новости». Третью ступень пьедестала заняла еще одна представительница России Мария Борисова с результатом 29,150 балла. Золотую медаль турнира выиграла уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева, выступающая за сборную Германии, ее оценка составила 30,350 балла.

Мировое первенство проходит в Германии с 12 по 16 августа. Российские гимнастки принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе, без использования государственной символики. Ранее, 17 мая, исполком Международной федерации гимнастики разрешил отечественным атлетам выступать с флагом и гимном, однако эти послабления могут не распространяться на турниры, утвержденные до принятия данного решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сборная России одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне.

Ранее Германский гимнастический союз допустил отечественных спортсменок до этих соревнований исключительно в нейтральном статусе.

В мае София Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы.