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    16 августа 2026, 14:27 • Новости дня

    Sky News: Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США

    Sky News: Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Фитнес-приложение Strava раскрыло маршруты более 1,3 тыс. пользователей на военных объектах США на Ближнем Востоке, став подсказкой для ударов.

    Как пишет Sky News, свыше 1,3 тыс. пользователей Strava делились тренировками с американских военных баз на Ближнем Востоке, публикуя точные маршруты и время пробежек, велозаездов и заплывов. Журналисты обнаружили тысячи таких активностей внутри объектов США на передовой войны с Ираном. Эти данные позволяли увидеть распорядок дня на базах, перемещения военнослужащих, а также схему развертывания и вывода контингентов, включая объекты, не обозначенные на общедоступных картах.

    В материале приводится пример аккаунта подрядчика ВМС США, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Манаме в Бахрейне. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле Crowne Plaza, а через шесть дней Иран ударил по этому отелю, ранив двух сотрудников Пентагона. На иорданской авиабазе Муваффак-ас-Салти до начала конфликта американские военные выложили сотни тренировок.

    Во время перемирия 76% маршрутов на этой базе начинались или заканчивались у казарм в восточной части объекта, по которым 17 июля Иран нанес удар, в результате чего погибли трое военнослужащих. Эксперты, опрошенные телеканалом, сочли возможным использование Strava для разведки и назвали данные приложения угрозой безопасности, поскольку они часто связаны с настоящими именами и аккаунтами пользователей в социальных сетях.

    После обращения журналистов в Пентагоне их перенаправили в Центральное командование США (CENTCOM), но там на запрос не ответили. При этом еще в 2018 году власти США предупреждали, что Strava может использоваться для определения местонахождения военнослужащих, и тогда же были ограничены функции геолокации. Sky News также обнаружил сведения о 12 тыс. тренировок с британской авиабазы Акротири на Кипре и пробежки трех пользователей на территории израильского ядерного центра в Димоне.

    Представитель Strava заявил, что компания уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности пользователей и предоставляет им инструменты для ограничения доступа к их данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании.

    Командование США планирует запретить военнослужащим на Ближнем Востоке использование личных гаджетов из-за риска утечки данных и ракетных ударов по базам.

    Французские военно-морские силы ранее столкнулись с утечкой секретной информации о базе атомных подлодок через фитнес-приложение Strava.

    19 августа 2026, 00:58 • Новости дня
    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море

    Посол Ирана Джалали: Киев не выплатил компенсацию за атаку в Каспийском море

    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран продолжает требовать от Киева выплаты компенсации за атаку на торговое судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента», – сказал посол в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что Тегеран и Киев ведут переговоры о выплатах и выразил надежду, что этот диалог завершится положительным результатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Аракчи во время разговора с главой европейской дипломатии Каей Каллас настоял на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о наличии у Тегерана доказательств преднамеренного удара украинских сил по иранскому судну в акватории Каспийского моря.

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    18 августа 2026, 23:57 • Новости дня
    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном

    Глава департамента МИД ОАЭ аль-Хамли: Торговля с Ираном приостановлена

    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили экономические контакты с Ираном, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли. МИД ОАЭ опроверг информацию об экономическом сотрудничестве с Ираном.

    «Были приостановлены все виды деятельности, торговый обмен и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления», – приводит РИА «Новости» слова директора департамента.

    Она заверила, что ОАЭ твердо привержены обеспечению целостности международной финансовой системы в соответствии с международным правом и высочайшими мировыми стандартами.

    До этого в ОАЭ информировали о ракетном ударе со стороны Ирана по портовой инфраструктуре эмиратов. Указывалось, что ракета не достигла цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ и ранее сообщали о запусках крылатых ракет со стороны Ирана по государству.

    В конце июня представитель иранской организации развития торговли заявил о начале восстановления торговых отношений между Ираном и ОАЭ.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 22:33 • Новости дня
    Франция объявила о высылке иранских дипломатов

    Глава МИД Франции Барро сообщил о высылке иранских дипломатов

    Tекст: Антон Антонов

    Франция решила выслать двух иранских дипломатов в ответ на задержание сотрудников своего посольства в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. МИД Ирана объявил двух сотрудников посольства Франции в Тегеране «нежелательными элементами».

    «Два иранских дипломата во Франции будут высланы в ближайшие дни», – приводит слова Барро РИА «Новости».

    Министр пояснил, что 19 июля два французских дипломата, по его словам, стали жертвами «возмутительного и преднамеренного нападения» в иранской столице.

    Французское внешнеполитическое ведомство ранее сообщало, что два сотрудника посольства в Иране были задержаны на несколько часов и допрошены иранскими службами безопасности. В МИД Франции заявили, что ожидают от Тегерана полного выяснения обстоятельств инцидента и наказания виновных.

    Барро при этом назвал иранский народ великим и подчеркнул, что он остается главным пострадавшим от напряженности на Ближнем Востоке.

    Со своей стороны Тегеран связал задержание французских дипломатов с недопустимым поведением, противоречащим дипломатическим нормам, отмечал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Позднее в специальном заявлении МИД Ирана сообщил, что двух сотрудников посольства Франции в Тегеране признали «нежелательными элементами» и запретили им въезд в страну. В иранском ведомстве отметили, что этот шаг последовал спустя несколько недель после разоблачения противоправных действий дипломатов и отсутствия реакции со стороны властей Франции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН из-за незаконного задержания двух своих граждан.

    Вашингтон рассматривает возможность задержки или полной отмены назначения Орелиана Ле Шовалье новым послом Франции в США.

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    17 августа 2026, 15:17 • Новости дня
    Хуситы заявили об уничтожении саудовского военного корабля

    Tекст: Денис Тельманов

    Баллистические ракеты поразили морскую группировку противника у побережья Мохи, что привело к уничтожению главного судна и затоплению части эскорта.

    Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» отчитались о поражении десантного корабля Саудовской Аравии и сопровождавших его катеров, передает ТАСС. Военный представитель повстанцев Яхья Сариа выступил с соответствующим заявлением.

    «Вооруженные силы Йемена атаковали военный десантный корабль саудовского врага и четыре сопровождавших его военных катера в Красном море у побережья Мохи», – отметил он.

    Спикер добавил, что применение баллистических ракет оказалось эффективным. По его утверждению, основное судно сгорело, часть катеров затонула, а остальные получили повреждения от огня.

    Представитель хуситов также подчеркнул намерение движения внимательно следить за активностью саудовских войск. Повстанцы планируют продолжать атаки по целям противника на суше и на море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле йеменские мятежники объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии.

    В начале августа повстанцы нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру Wafa.

    Несколькими днями позже движение «Ансар Аллах» атаковало судно с военной техникой в Баб-эль-Мандебском проливе.

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    17 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения, отметив, что оно показало способность стран-участниц объединиться ради защиты своих территорий.

    «Очень рад видеть, как Саудовская Аравия, Турция и Пакистан наконец подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Это показывает, как Ближний Восток объединяется, и страны наконец-то смогут защищать себя более эффективно. Поздравляю великое руководство трех упомянутых стран. Это большой, смелый и важный первый шаг – ух ты!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону.

    Политический аналитик и ВЗГЛЯД разбирались, против кого объединились Турция, Саудовская Аравия и Пакистан.


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    17 августа 2026, 10:11 • Новости дня
    Анналена Бербок почтила память погибшего командира ХАМАС

    Die Welt: Среди погибших сотрудников ООН оказался командир ХАМАС Эль-Самхури

    Анналена Бербок почтила память погибшего командира ХАМАС
    @ Bianca Otero/ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Во время мероприятий в честь ушедших из жизни работников международной организации выяснилось присутствие в их списках высокопоставленного члена палестинского радикального движения.

    Анналена Бербок официально почтила память погибших сотрудников ООН, передает Die Welt. Ситуация привлекла внимание специалистов из-за неоднозначного состава списков ушедших из жизни работников международной структуры.

    По данным UN Watch, среди упомянутых лиц оказался Имад Эль-Самхури. Выяснилось, что погибший числился одним из командиров в структуре палестинского радикального исламистского движения ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты фракции ХДС/ХСС выступили с инициативой о вызове Анналены Бербок в Бундестаг из-за неудачи Берлина в ООН.

    В начале августа Армия обороны Израиля сообщала о ликвидации двух командиров подразделений военного крыла ХАМАС.

    В октябре 2024 года от удара израильской ракеты в секторе Газа погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН.

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    19 августа 2026, 06:17 • Новости дня
    CNN: США сменили стратегию против Ирана

    CNN: США решили экономически задушить Иран

    CNN: США сменили стратегию против Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон отказался от планов быстрой военной операции против Тегерана, США намерены экономически «задушить» Иран, сообщает телеканал CNN.

    После безуспешных попыток добиться позитивного развития отношений с Ираном Белый дом, «похоже, принял новый подход», сообщает CNN.

    Со ссылкой на американского чиновника канал сообщает, что Белый дом велел «прекратить переговоры с Ираном», а союзникам сообщил, что США решили изменить стратегию: от «удара по Ирану как можно скорее» к намерению «задушить его». Белый дом заявил также, что сейчас никакой дипломатии с Ираном вообще не ведется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Корпусе стражей исламской революции назвали выдумкой заявления США о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    На днях сообщалось о договоренности Ирана и США о продлении 60-дневного режима прекращения огня.

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    16 августа 2026, 17:50 • Новости дня
    Депутат: Развитие портов снизит зависимость России от недружественных стран

    В ЕР рассказали о расширении мощностей 15 ключевых портов России

    Депутат: Развитие портов снизит зависимость России от недружественных стран
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Расширение портовой инфраструктуры позволит России снизить зависимость от традиционных экспортных маршрутов, уйти от санкционных рисков и укрепить геополитическую устойчивость, сказала газете ВЗГЛЯД депутат гордумы Петропавловска-Камчатского Мария Белкина. Она предложила закрепить соответствующую задачу в Народной программе «Единой России».

    Переориентация российской внешней торговли на страны Азии, Ближнего Востока и Глобального Юга повышает требования к пропускной способности экспортной инфраструктуры. Поэтому увеличение мощности морских портов более чем на 200 млн тонн к 2030 году следует закрепить в качестве одного из приоритетов Народной программы «Единой России», считает Мария Белкина, депутат Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

    Спикер отметила, что расширение портовой инфраструктуры уже проводится государством в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов». Речь, в частности, идет о модернизации 15 морских гаваней за счет бюджетных и частных инвестиций. Однако, по мнению Белкиной, включение этого направления в Народную программу позволит подчеркнуть его долгосрочное значение и усилить общественный контроль за реализацией уже принятых решений.

    По ее словам, необходимость развития портов обусловлена в том числе ограниченными возможностями других элементов экспортной логистики. Сухопутные погранпереходы и железнодорожная инфраструктура Восточного полигона уже работают с высокой загрузкой, поэтому дальнейший рост внешней торговли требует совершенствования и актуализации альтернативных маршрутов.

    Особое значение эта задача приобретает для Дальнего Востока. Именно здесь проходят важнейшие маршруты переориентации российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Дальний Восток – лидер по темпам роста мощностей. Основное внимание в рамках нашей инициативы уделяется развитию угольных и контейнерных терминалов в портах Восточный, Ванино, Эльга, Суходол и Владивосток», – детализировала депутат.

    Проект затрагивает и другие регионы. На Северо-Западе речь идет о порте Усть-Луга и Мурманском транспортном узле, а на Азово-Черноморском направлении – о Новороссийске и Туапсе. «Работа на Азово-Черноморском направлении предусматривает модернизацию морских гаваней Новороссийск и Туапсе для наращивания объемов агропромышленного и сырьевого экспорта», – добавила Белкина.

    Основными источниками прироста мощностей станут строительство глубоководных терминалов, реконструкция причалов и расширение складской инфраструктуры. Приоритет, по словам депутата, будет отдан перевозкам минеральных удобрений, угля, зерновых и пищевых грузов, а также контейнерным перевозкам.

    Отдельное внимание Белкина уделила развитию международного транспортного коридора «Север – Юг». По ее мнению, этот маршрут способен укрепить позиции России в торговле с Ближним Востоком, странами Персидского залива и Южной Азией. «Помимо всего прочего, доставка товаров сокращается в 1,5–2 раза по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал», – отметила Белкина.

    Таким образом, речь идет не только об увеличении пропускной способности портов. Развитие новых маршрутов и терминалов позволит снизить логистические издержки бизнеса и уменьшить зависимость российского экспорта от транспортных направлений, которые могут контролироваться недружественными государствами. «Это снизит санкционные риски и повысит геополитическую устойчивость России», – резюмировала Белкина.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    17 августа 2026, 03:11 • Новости дня
    Bloomberg: Тайные перевозки нефти с Ближнего Востока сдерживают цены

    Bloomberg узнало о тайных перевозках нефти через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Нефтепроизводители Ближнего Востока продолжают переправлять большие объемы сырой нефти из Персидского залива: перевозка нефти через Ормузский пролив для перегрузки на танкеры в Оманском заливе идет полным ходом, а объемы превышают рыночные прогнозы в 4 млн баррелей в день.

    Ближневосточные производители нефти продолжают переправлять большие объемы сырой нефти из Персидского залива, что помогает сдерживать рост цен и смягчает опасения по поводу резкого роста инфляции, вызванного энергоносителями, передает Bloomberg.

    По данным агентства, торговля нефтью, осуществляемая незаметной переправкой через Ормузский пролив на танкеры в Оманском заливе, идет полным ходом, несмотря на недавние нападения на суда, сообщили источники.

    Незаметные переправы стали жизненно важным каналом снабжения для мировых рынков, которые готовились к гораздо более серьезному кризису поставок после начала войны с Ираном.

    Однако для производителей в регионе ситуация далека от нормальной: суда подвергаются неоднократным атакам, несмотря на наличие военной защиты, уточнили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива. FT узнала, что засуха и война взвинтили цены на транзит через Панамский канал. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз.

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    19 августа 2026, 02:04 • Новости дня
    Израиль обвинил Сирию в допуске турецких войск на авиабазу близ Алеппо

    Tекст: Антон Антонов

    Дамаск позволил разместить военный контингент Турции на одной из авиабаз вблизи Алеппо, проигнорировав неоднократные предупреждения о недопустимости подобных действий, заявила канцелярия израильского премьер-министра.

     «Израиль и Сирия договорились о статусе-кво в вопросах безопасности», – напомнила канцелярия в социальной сети X.

    По мнению Израиля, Сирия близка к нарушению договоренностей, поскольку позволила турецким войскам разместиться на авиабазе под Алеппо.

    Подчеркивается, что Израиль неоднократн предупреждал соседнюю страну о том, что подобное размещение сил создает прямую угрозу его безопасности. Однако сирийская сторона предпочла полностью проигнорировать эти обращения, говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что не намерены мириться с подобными вызовами. Там добавили, что израильские власти приветствовали бы возвращение к прежним договоренностям и восстановление статус-кво.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое министерство иностранных дел осудило действия израильских военных на сирийской территории.

    Израиль заявлял, что для обеспечения безопасности своих граждан временно разместил свою армию на территории Сирии.

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    17 августа 2026, 00:12 • Новости дня
    Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа авианосца Abraham Lincoln

    Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа Abraham Lincoln

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер посетил авианосец USS Abraham Lincoln, моряки которого, как писали СМИ, то и дело пытались выпрыгнуть за борт с суицидальными мотивами.

    Адмирал Брэд Купер после визита на авианосец USS Abraham Lincoln заявил, что его пребывание на авианосце было вдохновляющим и он желал бы каждому американцу побывать на нем, чтобы испытать гордость и восхищение.

    «У ВМС США 11 действующих авианосцев, количество связанных с душевным здоровьем случаев на Lincoln сейчас одно из наименьших», – сказано в заявлении Купера, выложенном в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

    Он отметил, что длительное пребывание в море могут переносить не все, так как у всех разная реакция на стресс.

    Как сообщила Wall Street Journal, визит адмирала Купера состоялся на фоне сообщений о плохих условиях жизни на авианосце Abraham Lincoln, который готовится вернуться домой после длительного боевого развертывания.

    Визит командующего Центральным командованием адмирала Купера завершил 10-дневную поездку, в рамках которой также состоялись визиты в Бахрейн, Ирак, Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщило командование.

    «Остановка на борту «Линкольна» состоялась на фоне сообщений о плохих условиях проживания и проблемах с психическим здоровьем у некоторых членов экипажа после девятимесячной командировки без посещений портов», – пишет Купер в колонке для газеты.

    По его словам, многое, о чем писали СМИ, «вчерашний день», так как проблемы давно разрешены. Состояние экипажа он оценил как усталое, но способное работать в полную силу.

    «На борту «Линкольна» я выяснил, что многие аспекты этих историй – это вчерашний день. Вопросы, связанные с продовольствием, горячей водой и другими проблемами, которые поднимались несколько месяцев назад, были рассмотрены и разрешены руководством», – приводит выдержку из его статьи ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газета Military Times узнала о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln. Сенатор США потребовал отчет от Пентагона о проблемах на авианосце. Центральное командование ВС США  развернуло авианосную ударную группу на Ближнем Востоке в январе.

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    17 августа 2026, 11:46 • Новости дня
    Невестка султана Брунея лишилась королевских титулов за дерзкое поведение

    Султан Брунея лишил невестку всех титулов за неподобающее поведение

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Брунея лично распорядился аннулировать все династические привилегии 33-летней супруги своего сына из-за проявленного ею недостаточного уважения к монаршей особе.

    Султан Брунея Хассанал Болкиах лишил одну из своих невесток всех королевских титулов за «неподобающее поведение», передает портал News.com.au.

    «Султан Брунея лишил одну из своих невесток всех королевских титулов из-за того, что она, предположительно, оскорбила его поведением, неподобающим для члена королевской семьи», – цитирует издание заявление офиса верховного камердинера.

    Распоряжение было отдано главой государства лично. Наказанию подверглась 33-летняя Пенгиран Рабиатуль Адавийя, супруга принца Абдула Малика, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении отмечается, что женщина продемонстрировала «недостаточное уважение» к монарху, однако конкретные детали проступка не раскрываются.

    Хассанал Болкиах был коронован 1 августа 1968 года. Осенью 2022 года, после смерти британской королевы Елизаветы II, он стал самым долгоправящим монархом в мире. Бруней известен как первое государство в Юго-Восточной Азии, утвердившее шариат на законодательном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сын норвежской кронпринцессы получил тюремный срок за серию избиений.

    В прошлом году британский король Карл III лишил своего брата принца Эндрю всех титулов.

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    17 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    КСИР Ирана опроверг заявления о тайных переговорах с американцами

    Tекст: Денис Тельманов

    В Корпусе стражей исламской революции назвали выдумкой слова президента США Дональда Трампа о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    Представители Корпуса стражей исламской революции категорически отрицают ведение любых переговоров с властями США, передает РИА «Новости». Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что между сторонами якобы существует неофициальный канал общения.

    Эту информацию также распространял журналист телеканала Fox News Трей Йингст. Однако официальный представитель иранского военного подразделения Хосейн Мохеби жестко раскритиковал подобные утверждения.

    «Никакого диалога между представителями КСИР с американцами не идет, это ложное заявление Трампа представляет собой лишь фантазии, порожденные воображением и кошмарами, ставшими следствием его отчаяния и поражения в войне», – заявил Мохеби иранскому агентству Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг слова Дональда Трампа об инициативе возобновления мирного диалога с Вашингтоном.

    Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB назвала ложью заявления американского президента о контактах с представителями Тегерана.

    Весной дипломатическое ведомство Исламской Республики сообщило об отсутствии любых переговоров с Соединенными Штатами.

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    17 августа 2026, 11:11 • Новости дня
    МИД Ирана: США и Израиль сорвали сделку с Оманом по Ормузскому проливу

    Tекст: Мария Иванова

    Подписание соглашения о безопасности судоходства между Тегераном и Маскатом приостановилось на фоне вмешательства третьих стран и сложной обстановки в регионе, заявил представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Диалог Исламской республики с соседним государством столкнулся с серьезными препятствиями, передает ТАСС. Представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи возложил ответственность за задержку на Вашингтон и Тель-Авив.

    «Разработка дорожной карты морского судоходства с Оманом затянулась из-за сложностей в сфере безопасности, вызванных действиями США и сионистского режима, большого числа участников и саботажа со стороны деструктивных сил», – заявил дипломат.

    По словам представителя министерства, стороны пытаются создать механизм для защиты прав прибрежных государств и обеспечения безопасного прохода коммерческих судов. Ранее, 5 августа, дипломат отмечал успешное согласование координат нового маршрута. При этом немедленное открытие пролива пока не планируется, поскольку этот шаг напрямую зависит от дальнейших действий американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иран и Оман договорились о создании безопасного морского маршрута.

    Ранее арабские телеканалы сообщили о принципиальном согласии двух стран полностью возобновить судоходство.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал скорое завершение двусторонних консультаций.

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    18 августа 2026, 10:27 • Новости дня
    Авиация разбомбила взлетную полосу военного аэродрома в Сирии

    Военный аэродром в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке авиации

    Tекст: Мария Иванова

    Военный аэродром Абу-эд-Духур на юго-востоке сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации неизвестной стороны.

    Боевая авиация нанесла четыре удара по военному объекту, передает РИА «Новости».

    «Четыре авиаудара были сосредоточены на взлетно-посадочной полосе аэродрома Абу-эд-Духур», – говорится в сообщении сирийского телеканала Syria TV.

    Телеканал отмечает, что принадлежность самолетов и сторона, нанесшая удары, пока официально не установлены. Некоторые местные источники предполагают, что за атакой может стоять Израиль, однако официального подтверждения этой информации нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня сирийский президент Ахмед аш-Шараа потребовал вывода израильских войск из южной буферной зоны.

    Годом ранее авиация Израиля нанесла удары по месту дислокации сирийской армии в районе города Джебла.

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