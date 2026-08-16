Tекст: Вера Басилая

По словам Мема, Стубб заговорил о восстановлении диалога с Россией ради успокоения населения, однако его ястребиная позиция осталась прежней, передает РИА «Новости».

«Эти заявления о восстановлении контактов с Россией сделаны лишь для того, чтобы успокоить растущее недовольство среди населения Финляндии», – отметил Мема.

По словам политика, финны недовольны текущим курсом страны, сокращением социальных услуг, а также тратами на военную промышленность и помощь Украине. Мема добавил, что президент пытается продемонстрировать открытость Финляндии для дипломатии на фоне поддержки Киева.

До этого посол России в Хельсинки Павел Кузнецов прокомментировал перспективы восстановления диалога. Он заявил, что Москва сама определит, с кем и на каких условиях выстраивать сотрудничество, исходя из собственных национальных интересов.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал восстановить дипломатические контакты с Москвой в течение двух месяцев.

Стубб также выразил глубокое уважение к россиянам и их богатому наследию.

Месяцем ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема посоветовал европейским странам скорее возобновить переговорный процесс с Россией.