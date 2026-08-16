Посол Нечаев предупредил об ответных мерах при закрытии Русского дома в Берлине

Tекст: Вера Басилая

Посол России в Германии Сергей Нечаев надеется, что дело не дойдет до закрытия Русского дома в Берлине, передают «Вести». Дипломат отметил, что в случае принятия такого решения Москва подготовит ответные шаги.

«Я думаю, что до таких крайностей дело не дойдет», – сказал он журналистам. По словам посла, в качестве зеркальной меры Россия может закрыть Институт Гете, который в настоящее время работает в Москве.

В последние годы Русский дом в Берлине регулярно становится объектом критики со стороны немецких политиков, требующих его закрытия на фоне ухудшения двусторонних отношений. В ответ на эти призывы партия BSW создала петицию в защиту учреждения, которую уже подписали более 4,2 тыс. человек. Русский дом работает в Берлине с 1984 года, занимаясь поддержкой соотечественников и популяризацией русской культуры.

Ранее представители правящих партий Германии признали юридическую невозможность закрытия Русского дома в Берлине.

Министерство иностранных дел ФРГ напомнило о двусторонних соглашениях по работе культурных учреждений.

Посольство России подтвердило законность функционирования центра.