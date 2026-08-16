Россия в июне увеличила поставки рыбы в ЕС

Tекст: Дарья Григоренко

В годовом выражении стоимость экспорта увеличилась на 22%, передает РИА «Новости».

Крупнейшими покупателями внутри ЕС стали Германия с закупками на 42,3 млн евро, Франция на 14,4 млн, Нидерланды на 8,4 млн, Польша на 4,4 млн и Дания на 2,6 млн евро. Основную часть экспорта составили филе и мясо рыбы на 60,6 млн евро, что в 1,8 раза больше майских показателей.

Евросоюз также закупал российскую мороженую рыбу, в основном треску, на 10,8 млн евро, что на 7% больше. Поставки приготовленной рыбы достигли 3,2 млн евро, увеличившись в 2,3 раза. Объем охлажденной камбалы и другой охлажденной рыбы поднялся до 361 тыс. евро против 16 тыс. в мае. При этом по итогам первого полугодия общий импорт рыбы из России в ЕС снизился на 8%, до 352,2 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае объем закупок рыбы из России странами Евросоюза снизился до 44,4 млн евро и обновил минимум с начала 2024 года.

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас подтвердила полный отказ Евросоюза от ограничений на поставки российской рыбы в двадцать первом пакете санкций.

В Германии 17% импорта рыбы приходится на российскую продукцию на фоне обсуждения новых санкций ЕС против рыбной отрасли.