Обломки БПЛА упали у дома в Нижегородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Обломки беспилотного летательного аппарата рухнули у жилого дома в Дзержинске Нижегородской области, уточнил Клинков в своем Telegram-канале.

Клинков рассказал, что «в результате падения осколков повреждены машины, а также остекление в доме. К счастью, пострадавших нет. Ситуацию держу на личном контроле. Прошу учесть, что распространение фото и видео с места событий запрещено. Подобные публикации напрямую помогают противнику координировать действия и наносить ущерб гражданской инфраструктуре».

Он также отметил, что на месте происшествия работают все экстренные службы. Специалисты оценивают характер повреждений автомобилей и остекления, а также обеспечивают безопасность жителей ближайших домов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник упал рядом с жилым домом в Нижнем Новгороде и был обезврежен, пострадавших не было.

В начале августа системы ПВО в Нижегородской области перехватили 26 беспилотников, обломки повредили несколько автомобилей.