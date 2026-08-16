«Радиостанция Судного дня» подала первый сигнал за выходные

Tекст: Ольга Иванова

Сообщение загадочной радиостанции УВБ-76 прозвучало в эфире утром воскресенья в 10.20 мск, передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Это стало первым зафиксированным выходом станции в эфир за текущие выходные.

Как уточнил канал, отслеживающий активность передатчика, радио передало сигнал с позывным «Гребенщик». Другие подробности содержимого сообщения не приводятся.

УВБ-76 работает с 1970-х годов как военная радиостанция. В обычном режиме она транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за которого в среде радиолюбителей закрепилось неофициальное прозвище «жужжалка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, радиостанция УВБ-76 10 августа транслировала три загадочных послания со словами «Пазогик», «Артдивизион» и «Нужник».

В конце июля «Радиостанция Судного дня» прервала обычное жужжание и выдала сразу пять голосовых шифров, включая сигналы «Пухокорм» и «Градосбег».

В середине июля военная радиостанция УВБ-76 передала новые сигналы «Суходелие» и «Фиатоплот» на своей коротковолновой частоте.