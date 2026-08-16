  • Новость часаПутин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
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    Поляки перевоспитывают украинцев кулаками
    ЦБ назвал лимит пополнения цифрового кошелька
    Ростех передал армии новейшие «Панцири»
    На останках Дмитрия Донского обнаружили следы тяжелой раны
    Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал России на 40% за пять лет
    Путин призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров
    Путин призвал кратно нарастить использование технологий в социальной сфере
    НАБУ раскрыло участие замглавы офиса Зеленского в отмывании денег
    Российские войска освободили Водянское в ДНР
    16 августа 2026, 13:24 • Новости дня

    Мирный житель погиб при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В селе Ржевка Шебекинского округа легковой автомобиль попал под удар беспилотника ВСУ, в результате атаки погиб мужчина, сообщили в оперштабе региона.

    В публикации оперштаба в Max говорится: «Беспилотники ВСУ продолжают удары по региону. В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина».

    Ранее врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что один человек погиб и еще девять получили ранения при ударе по гражданскому автобусу с работниками предприятия в Ракитянском округе Белгородской области.

    Накануне в поселке Красная Яруга Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль, осколочные ранения получили две женщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле украинский FPV-дрон атаковал автомобиль «Газель» в селе Первое Цепляево Шебекинского округа, в результате один человек погиб, а второй получил тяжелые ранения.

    18 августа 2026, 16:22 • Новости дня
    Объявлены планы расширения сервисной сети электромобилей «Атом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский бренд электромобилей «Атом» намерен значительно увеличить географию сервисной инфраструктуры. Сейчас компания заключила соглашения с 26 сервисными партнерами в восьми городах страны, а к 2027 году рассчитывает присутствовать уже в 16 городах.

    Как сообщили в пресс-службе «Атома», договоры заключены с партнерами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде, передает ТАСС. Следующим этапом станет расширение сети еще на восемь городов.

    При этом долгосрочные планы компании предусматривают гораздо более широкое покрытие. К 2029 году сервисная сеть «Атома» должна объединять партнеров уже в 48 городах России.

    Одновременно бренд развивает мобильные форматы обслуживания. Летом «Атом» запустил выездной консьерж-сервис, в рамках которого к владельцам электромобилей приезжают подготовленные инженеры. Специалисты проводят диагностику непосредственно на месте и при возможности устраняют обнаруженные неисправности.

    В дальнейшем мобильные возможности сервиса планируется расширить. К проекту должна присоединиться дежурная станция на базе автомобиля, оснащенная генератором мощностью 8 кВт. В ее комплектацию также войдет оборудование для проведения работ с мотор-редуктором и электропроводкой. Такая станция сможет выезжать к клиентам на дороги общего пользования и оказывать дополнительную поддержку стационарным сервисным партнерам.

    Обслуживать электромобили смогут станции, которые прошли специальную подготовку в соответствии со стандартами «Атома». Кроме того, корпоративные машины допускается ремонтировать на сервисных площадках крупных B2B-клиентов.

    За формирование единых требований к сервисным партнерам отвечает инженерный центр бренда. Его специалисты проверяют ремонтные технологии на автомобилях, устанавливают нормативы времени для отдельных операций и определяют требования к оборудованию и программному обеспечению.

    При возникновении сложных технических проблем партнеры смогут обращаться за поддержкой в инженерный центр. Там проводят расширенную диагностику, после чего разрабатывают методику устранения неисправности, которую в дальнейшем можно применять и при аналогичных случаях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятие «Кама» передало первые электромобили «Атом» покупателям.

    Известный дизайнер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового российского авто.

    Сборку первого предсерийного экземпляра машины осуществили на столичном автозаводе «Москвич» в прошлом году.

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    18 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Собянин: Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Столичные технологии оплаты проезда успешно функционируют в 37 регионах, ежедневно обрабатывая миллионы транзакций и повышая прозрачность транспортной отрасли, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.

    «Московская билетная система работает уже в 37 регионах, ежедневно обрабатывая свыше четырех млн транзакций», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Он отметил, что Москва делится разработкой с 2020 года, внося вклад в цифровизацию отрасли.

    Использование единой платформы позволяет субъектам повысить прозрачность перевозок и привлечь пассажиров удобными способами оплаты. В Новосибирске пассажиропоток в первом полугодии вырос на 11% благодаря внедрению новых технологий. В этом году к проекту присоединились Ивановская, Брянская и Запорожская области.

    С 2022 года столица помогает модернизировать инфраструктуру Луганской народной республики. В регион поставили новое оборудование, установив свыше 550 терминалов оплаты. Всего по стране инновационная система охватила более 23 тыс. единиц пассажирского транспорта.

    Карта «Тройка» стала единым билетом, объединяющим Москву и свыше 20 регионов страны, отметил Собянин. Ее функционал давно вышел за рамки обычной оплаты проезда. Жители могут рассчитываться за речные прогулки, арендовать электросамокаты и пользоваться горнолыжными подъемниками.

    Функционал карты постоянно расширяется и адаптируется под местные потребности. Жители могут оплачивать проезд на канатных дорогах, речных судах и арендовать электросамокаты.

    Для городов разрабатывается уникальный дизайн проездных билетов, отражающий местный культурный код. По словам Собянина, специалисты создали уже более 200 оригинальных макетов. Так, на луганской карте изображена река Лугань, а на томской – скачущий конь.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 17:38 • Новости дня
    Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского
    Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение у открытых мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля.

    В богослужении вместе с предстоятелем Русской православной церкви приняли участие митрополит Воскресенский Григорий и епископ Раменский, передает ТАСС.

    Мощи Дмитрия Донского были обнаружены в Архангельском соборе в ходе реставрационных работ – в июле 2026 года специалисты проводили противоаварийные работы из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробниц над захоронениями великих князей. Для демонтажа напольных плит были разобраны кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора.

    Там реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки.

    Дмитрий Донской – великий князь Московский и Владимирский, правивший в XIV веке и сыгравший важную роль в укреплении Московского княжества. Его имя прежде всего связано с победой русских войск над ордынским войском в Куликовской битве 1380 года. За эту победу князь получил прозвище Донской. В 1988 году Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых.

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    19 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники наносят удары по грузовым автомобилям с иранскими товарами на пунктах пропуска российско-белорусской границы, осложняя работу спасательных служб.

    Украинские военные начали целенаправленно атаковать фуры, перевозящие продукты из Ирана, на пунктах пропуска через российско-белорусскую границу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Сообщается, что больше всего страдает терминал «Красный камень» в Брянской области. За последнюю неделю подтверждены минимум три удара прямо на территории пункта. Во время атаки сгорели фуры, которые везли иранские финики и арбузы в Беларусь.

    В одном из случаев беспилотник ударил по грузовику прямо во время движения. Водитель сумел доехать до Гомельской области, где оставил горящий прицеп. Кроме того, недалеко от этого контрольно-пропускного пункта дроны атаковали два гражданских автобуса.

    По информации источника, налеты осуществляются волнами. Изначально границу пересекает дрон-разведчик, после чего с интервалом в 10–15 минут запускаются группы беспилотников «Дартс». Такая тактика применяется для того, чтобы помешать пожарным оперативно ликвидировать возгорания. Отмечается, что в последнее время дроны запускаются из района села Халявина в Черниговской области.

    В начале июля украинские военные повторно атаковали таможенный переход «Красный камень» в Брянской области.

    Во время одного из налетов от ударов дронов пострадали три белорусские фуры.

    На этом же погранпереходе вражеский беспилотник врезался в пассажирский автобус.

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    19 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского

    НАБУ и САП начали спецоперацию против чиновников офиса Зеленского

    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского
    @ nabu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    НАБУ и САП проводят масштабные мероприятия по задержанию участников криминальной сети, состоящей из депутатов Рады, а также сотрудников офиса Владимира Зеленского, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировали следственные действия на Украине, передает ТАСС.

    Под подозрение попала группа лиц из высшего эшелона власти.

    «НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины и при участии чиновников офиса Владимира Зеленского и других лиц», – заявили в ведомстве.

    Представители прокуратуры добавили, что все подробности расследования будут представлены общественности позднее.

    В мае Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала ареста бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.

    В рамках данного расследования украинские правоохранители обвинили шестерых новых фигурантов в отмывании денег.

    В конце прошлого года силовики разоблачили организованную преступную группу из числа действующих депутатов Верховной рады.

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    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

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    18 августа 2026, 21:33 • Новости дня
    Названа причина масштабного сбоя в работе Рунета

    Сбой в Рунете произошел из-за отключения света на крупном узле связи

    Названа причина масштабного сбоя в работе Рунета
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные неполадки в российском сегменте интернета возникли из-за проблем с электроснабжением на ключевом инфраструктурном объекте, сообщил доменный регистратор «Рег.ру».

    В «Рег.ру» сообщили, что причиной неполадок в работе российского сегмента интернета стали перебои в подаче электроэнергии на крупном узле связи, передает ТАСС.

    «Сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные в «Рег.ру». Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла», – пояснили представители доменного регистратора.

    Накануне масштабное отключение электроэнергии в Новосибирске вызвало крупный сбой в работе сервисов компании «Ростелеком».

    В начале августа пользователи по всей стране зафиксировали проблемы с доступом к популярным маркетплейсам и банковским приложениям.

    Весной жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в работе крупных операторов связи и государственных порталов.

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    19 августа 2026, 07:42 • Новости дня
    Медведь утащил в лес и растерзал 29-летнюю туристку на Алтае

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Республике Алтай дикий медведь напал на палатку с туристами и утащил 29-летнюю девушку в лес, где впоследствии убил ее, сообщил источник в экстренных службах.

    «Отдыхали на туристической базе в палатке. Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал», – сказал собеседник, передает ТАСС.

    Он пояснил, что инцидент произошел в селе Артыбаш. Местные жители пытались помочь, но животное бросалось на них, и никто ничего не смог сделать. Девушка скончалась.

    Решается вопрос о дальнейших действиях в отношении агрессивного животного. В региональном управлении МВД сообщили, что погибшей было 29 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее медведь насмерть загрыз мужчину на окраине поселка в Магаданской области.

    В прошлом году на Камчатке хищник атаковал спящую в палатке туристку из Саратова.

    Спустя несколько дней охотники застрелили вернувшегося на место происшествия старого зверя.

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    18 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Саакашвили обязался изгнать абхазов из Абхазии «всеми необходимыми способами»
    Саакашвили обязался изгнать абхазов из Абхазии «всеми необходимыми способами»
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Гражданин Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий многолетнее заключение в Руставской тюрьме за коррупцию и злоупотребление служебным положением, обязался после освобождения освободить Абхазию от абхазов «всеми необходимыми способами», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В своем посте в социальных сетях Саакашвили, в частности, говорит, что «категорически против романтизации абхазского общества».

    «До сих пор общество Абхазии проникнуто идеологией фашистского типа по отношению к другим народам, и это касается не только грузин, поэтому у меня нет (к абхазам) никаких симпатий», – заявил он.

    По его словам, «абхазы беспомощны развивать территории, на которых засели».

    «Одичавшие группы людей напрасно занимают эти золотые земли, – заявил Саакашвили. – Я намерен вместе с другими патриотами вернуть Абхазию под грузинский контроль, а если это кому-то не нравится, пусть переселяется в другие страны».

    «Мы восстановим контроль (над Абхазией) всеми необходимыми способами. В Сухуме должна быть столица Грузии, близко к Европе и Украине», – отметил экс-президент Грузии.

    Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Ника Гварамия предложил вообще избавиться от Абхазии как от «исторической травмы», вызвав критику властей Грузии.

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    19 августа 2026, 08:25 • Новости дня
    На останках Дмитрия Донского обнаружили следы тяжелой раны

    Мединский: На найденных останках Дмитрия Донского обнаружены следы тяжелой раны

    На останках Дмитрия Донского обнаружили следы тяжелой раны
    @ Михаил Климовский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исследование мощей великого князя Дмитрия Донского показало наличие серьезного повреждения головы, которое привело к обширной гематоме и потере сознания во время сражения, рассказал помощник президента России Владимир Мединский.

    Мединский рассказал о результатах изучения мощей полководца. Выяснилось, что князь получил мощный удар по голове, передают «Вести».

    «На главе обретенных мощей Дмитрия Донского, его останков, обнаружены следы от тяжелой раны, то есть, судя по всему, это был удар в череп – сотрясение с потерей сознания», – отметил государственный деятель.

    По его словам, пролома кости удалось избежать благодаря доспехам, однако образовалась тяжелейшая гематома. Изрубленного правителя соратники обнаружили без сознания под сломанной березой.

    Мединский добавил, что выжить полководцу помог хороший иммунитет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Русской православной церкви подтвердили подлинность найденных в Архангельском соборе мощей Дмитрия Донского.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично отслужил молебен в ознаменование этого события.

    Религиовед Роман Лункин назвал обретение останков святого настоящим чудом.

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    19 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Собянин: Высокотехнологичные решения компаний Москвы востребованы во всей России

    Tекст: Вера Басилая

    Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России, заявил член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин заявил в Max, что Москва продолжает укреплять статус главного индустриального и технологического центра страны. По итогам прошлого года столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7%.

    Мэр Москвы подчеркнул, что в первом полугодии текущего года объемы производства выросли уже на 12,5%. Наибольший рост показали радиоэлектроника (39,1%) и аэрокосмические предприятия (33,5%). Производство медицинских изделий увеличилось на 16,8%, а фармацевтика – на 14,7%.

    «Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России», – подчеркнул Собянин.

    За шесть месяцев в столице появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью свыше 500 тыс. квадратных метров, где создано более 7,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время в Москве функционируют 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тыс. человек, что составляет практически каждого десятого работающего жителя города.

    Московские промышленные компании поставляют продукцию во все регионы России, обеспечивая поставки от продуктов питания и лекарств до высокотехнологичного оборудования – лифтов и микроэлектроники.  Отмечается, что рост промышленного выпуска – вклад в технологический суверенитет страны: больше отечественной продукции в критических отраслях, меньше зависимость от внешних поставок.

    Кроме того, усиливается связанность промышленной карты России, когда столичный завод работает на заказ регионов, а регионы получают технику, комплектующие, лекарства и оборудование для своих отраслей.

    «Единая Россия»  ставит в приоритет поддержку отечественной промышленности. За время действия партийной программы, госинвестиций в развитие промышленности было сделано на сумму более 300 млрд рублей через Фонд развития промышленности. Важнейшим направлением работы «Единой России» и правительства является укрепление региональной промышленной инфраструктуры. За пять лет создано около 120 новых индустриальных и технопарков.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении объема промышленного производства в столице на 12,1% за первое полугодие 2026 года.

    Собянин рассказал о прямом стимулировании развития остальных регионов за счет роста московской экономики.

    Ветеран СВО Эльдар Шарипов отметил ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России.

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    18 августа 2026, 17:04 • Новости дня
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Настоящие международные переговоры всегда ведутся в закрытом режиме, а публичные обсуждения не имеют отношения к реальному диалогу государств, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков отреагировал на недавние публикации в средствах массовой информации о якобы скрытых контактах Москвы и Вашингтона. Представитель Кремля в беседе с «Вестями» подчеркнул естественность такого формата работы.

    «Дипломатия обычно всегда ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон осознают важность восстановления двусторонних контактов.

    Ранее Юрий Ушаков рассказал о закрытом формате обсуждения украинского урегулирования. 

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул целесообразность проведения переговоров в атмосфере тишины.

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    18 августа 2026, 17:00 • Новости дня
    Гросси назвал атаку на остановку в Энергодаре «худшим инцидентом» вокруг ЗАЭС
    Гросси назвал атаку на остановку в Энергодаре «худшим инцидентом» вокруг ЗАЭС
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал атаку украинского беспилотника на автобусную остановку в Энергодаре худшим инцидентом вокруг ЗАЭС за время конфликта.

    «МАГАТЭ проинформировали о том, что сегодня около 06.00 на автобусной остановке, которой пользуются сотрудники, направляющиеся на Запорожскую АЭС, взорвался беспилотник. Директор ЗАЭС сообщил команде МАГАТЭ, что в результате взрыва пострадали 16 сотрудников станции и подрядчиков, в том числе один человек погиб и трое получили тяжелые ранения. Он назвал произошедшее самым серьезным инцидентом за всю историю станции», – говорится в заявлении организации, передает ТАСС.

    В пресс-службе МАГАТЭ добавили, что агентство также получило информацию об атаках в промышленной зоне станции. Информации о повреждениях, угрожающих ядерной безопасности, не поступало. Рафаэль Гросси призвал ответственных командиров немедленно прекратить подобные действия, создающие серьезные риски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.

    До этого руководитель международной организации исключил возможность вооруженного воздействия на любые ядерные объекты.

    Ранее украинский беспилотник ранил троих восстанавливавших станцию специалистов Росатома.

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    19 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай одобряет слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости помнить закрепленный в Уставе ООН статус Японии как вражеского государства, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай одобряет заявление министра иностранных дел Лаврова о вражеском статусе Японии, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что напоминание об этом статусе имеет особое значение в год 80-летия начала работы Токийского трибунала. По его словам, это необходимо для защиты итогов Второй мировой войны и предотвращения возрождения милитаризма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне зачитал выдержку из Устава ООН о статусе Японии.

    Ранее МИД КНР призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Перед этим японские власти выразили официальный протест из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп.

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    19 августа 2026, 10:25 • Новости дня
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    @ andrey_chibis

    Tекст: Вера Басилая

    Судно компании NewNew Shipping Line из Китая доставило в порт Мурманска 500 контейнеров, пройдя по маршруту Северного морского пути в рамках двустороннего соглашения, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    В порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line, прошедший по Северному морскому пути, сообщил Чибис в Мах.

    Чибис также подчеркнул, что власти продолжают развивать Северный морской путь и укреплять позиции Мурманска в качестве крупного транспортного хаба.

    Генеральный директор New New Shipping Line Кэ Цзинь накануне анонсировал прибытие первого контейнеровоза компании в мурманский порт.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил о запуске регулярного еженедельного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.

    Россия и Китай запланировали удвоить объем грузоперевозок по арктической трассе к 2030 году.

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