Автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае

Tекст: Дарья Григоренко

По данным следственного управления, рейсовый автобус, следовавший из Березников в Усолье, в воскресенье, 16 августа, нарушил скоростной режим и опрокинулся, передает РИА «Новости».

В результате аварии пострадали несколько человек, среди них оказались несовершеннолетние, всем им оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

В сообщении СК говорится: «По факту ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого имеются пострадавшие, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)». В ведомстве уточнили, что расследование проводится по признакам оказания небезопасных услуг.

Обстоятельства происшествия дополнительно изучает краевая прокуратура. По информации надзорного ведомства, инцидент произошел с автобусом № 105 на улице Новосодовой в Березниках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли семь человек и пострадали 12 пассажиров.

Минздрав Пермского края сообщил о тяжелом состоянии семи из 12 пострадавших в этом ДТП.

В Татарстане прокуратура назвала превышение скорости предварительной причиной ДТП с автобусом, при этом пострадали 15 человек.