Никитин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с праздником

Tекст: Вера Басилая

Министр транспорта Андрей Никитин обратился с теплыми словами к сотрудникам воздушного транспорта в честь Дня воздушного флота России, следует из сообщения в Telegram-канале правительства России.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем воздушного флота России! Сердце нашей авиации – люди. Мы по праву гордимся сильнейшей школой подготовки летных кадров и чтим трудовой подвиг великих предков», – заявил Никитин.

Министр отметил, что современные специалисты успешно продолжают дело предшественников, строя новую технику, внедряя цифровые решения и развивая направление беспилотной авиации. По его словам, воздушный флот функционирует стабильно, а возникающие вызовы делают отрасль только сильнее.

Ежедневно авиакомпании обслуживают 270 тыс. пассажиров благодаря труду 240 тыс. работников, добавил министр.

«Особые слова благодарности – дорогим ветеранам. Ваш опыт для молодежи бесценен. И большая семья авиаторов с каждым годом становится крепче. Только в этом году профильные вузы выпустили более четырех тысяч специалистов», – отметил министр транспорта Никитин.

День воздушного флота отмечается в России в третье воскресенье августа. Так было установлено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», где упоминалось, что День воздушного флота СССР будет отмечаться в третье воскресенье августа.