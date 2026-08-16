L’Oreal зарегистрировала в России товарный знак краски для волос

Tекст: Дарья Григоренко

Заявка на регистрацию товарного знака Prodigy была подана в Роспатент из Франции в феврале 2025 года. Марка зарегистрирована по классу № 3 международной классификации товаров и услуг, который охватывает гели, масла, крема, косметические средства и краску для волос, передает ТАСС.

Срок действия нового товарного знака установлен на 10 лет. При этом французская компания L'Oreal еще в 2022 году объявила о приостановке прямых продаж и инвестиций в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания L'Oreal зарегистрировала в России пять новых товарных знаков для продажи масел, парфюмерии и косметики под брендами Alien, «Мэйбеллин», Pureology Professional Color Care, Lancome и Essie.

В 2025 году L'Oreal подала в Роспатент 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России и тем самым более чем вдвое превысила показатели предыдущих лет.