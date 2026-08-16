КСИР: Катар запретил въезд иранским экспертам по делу летчиков

Tекст: Вера Басилая

Иранские власти обвинили Доху в препятствовании расследованию дела пилотов ВВС Ирана. Представитель Корпуса стражей исламской революции отметил, что иранские эксперты ожидают разрешения на визит уже несколько месяцев, передает ТАСС.

«Катар отказывается разрешить иранскому эксперту и следственной комиссии расследовать судьбу иранских пилотов», – заявил представитель КСИР. В Тегеране считают, что катарской стороне следует допустить следователей, а не отрицать факт задержания военных.

Днем ранее в Генштабе ВС Ирана сообщили о захвате трех летчиков Су-24 в марте после крушения их самолетов. Представитель ведомства Мохаммад Багерзаде призвал Международный комитет Красного Креста вмешаться в ситуацию и помочь организовать встречи пленных с семьями.

В свою очередь МИД Катара категорически отверг обвинения в захвате иранских летчиков. Официальный представитель ведомства Маджид аль-Ансари пояснил, что самолеты нарушили воздушное пространство эмирата, и после игнорирования предупреждений были приняты меры для защиты территории.

Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил о пленении Катаром трех летчиков сбитых бомбардировщиков Су-24.

Катарские военные сбили два иранских самолета после пересечения границы эмирата в марте.