Ким Чен Ын направил Путину ответную телеграмму

Tекст: Дарья Григоренко

Глава КНДР в ответе Путину подчеркнул вклад Красной армии в освобождение страны от японской оккупации, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, передает ТАСС.

В телеграмме он заявил: «В священной истории освобождения родины нашего народа, который преградил течение истории порабощенной страны, запечатлены яркие подвиги солдат Красной армии, которые доблестно сражались в священной борьбе против совместных врагов».

Ким Чен Ын отметил, что гордится отношениями КНДР с Россией, которые, по его словам, продолжают историю совместной борьбы за справедливость, опираются на традиции дружбы и обеспечивают надежную основу для более светлого будущего двусторонних связей.

Лидер КНДР выразил твердую уверенность, что под руководством Путина армия и народ России будут защищать суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность страны и, как он сформулировал, осуществлять «священное дело построения могучей России». В заключение Ким Чен Ын пожелал российскому президенту крепкого здоровья и успехов в работе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по случаю годовщины освобождения КНДР от японской оккупации Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

МИД России заявил о союзничестве Москвы и Пхеньяна, скрепленном узами боевого братства.

Ранее Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.