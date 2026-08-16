Делегация ХАМАС начала переговоры с разведкой Египта

Tекст: Вера Басилая

Источник саудовского телеканала Al-Hadath сообщил, что руководство палестинской группировки проводит встречи с главой египетской разведки, передает РИА «Новости».

Делегацию ХАМАС возглавил член политического бюро движения Халиль аль-Хайя, прибыла в Каир и проводит сейчас переговоры с руководителем египетской разведки Хасаном Рашадом.

Главной темой обсуждения стало принуждение Израиля к выполнению плана «Совета мира» по сектору Газа. Ранее, девятого августа, израильский премьер Биньямин Нетаньяху отверг инициативу из 15 пунктов. Он подчеркнул, что военные останутся в анклаве до полного разоружения палестинского движения.

До этого стало известно о согласии ХАМАС с дорожной картой прекращения огня. Документ предполагает постепенную передачу управления сектором Газа специальному национальному комитету. Контролировать нарушения со стороны участников конфликта будет специально созданный независимый орган.

В июле палестинское движение ХАМАС избрало Халиля аль-Хайю новым главой политбюро.

Позже «Совет мира» заявил о согласии группировки на план разоружения в секторе Газа.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенный мирный документ из 15 пунктов.