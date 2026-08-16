Воробьев: Несколько жилых домов в Домодедове повреждены при атаке БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

«В Домодедово, помимо возгорания склада с медикаментами, повреждения получили несколько жилых домов: в одном из них загорелся балкон, в других повреждены стена и окна. Также пострадали два частных дома и крыша торгового центра», – написал он в своем канале в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки БПЛА в Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами и были повреждены объекты в нескольких городах Подмосковья.

За эту же ночь силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 187 беспилотников в ряде округов Московской области, включая Домодедово.

В конце июня массированная атака украинских дронов на Московскую область привела к гибели полугодовалого ребенка и пожару в жилом доме в Егорьевске при фиксации ударов в том числе в Домодедове.