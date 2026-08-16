В ДТП с грузовиком на трассе М-5 в Коломне получили травмы семь человек

Tекст: Дарья Григоренко

Авария произошла возле Коломны на федеральной трассе М-5, передает ТАСС. «Около Коломны на трассе М-5 произошло столкновение грузовика «Газель» и трех легковых автомобилей. В ДТП пострадали семь человек», – сообщил источчник. Среди раненых есть ребенок.

В больницу были госпитализированы три человека, включая ребенка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье при движении по маршруту Михнево – Малино маршрутная «Газель» столкнулась с грузовиком с травмами семи человек.

На Нижегородской улице в Москве пассажирский автобус столкнулся с автомобилем «Газель» с травмами у 25 человек.

В июле в Кадыйском районе Костромской области легковой автомобиль «Нива» столкнулся с грузовиком Sitrak с гибелью двоих взрослых и троих детей.