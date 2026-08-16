ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира «Хезболлы»

Вооруженные силы Израиля заявили об уничтожении одного из ключевых руководителей шиитского движения, передает ТАСС. Операция стала прямым ответом на субботнее нападение на военнослужащих.
«ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира подразделения «Бадр» «Хезболла» Абу Хасана Алаа в ответ на действия «Хезболла» в зоне безопасности против солдат», – говорится в официальном заявлении.
По информации военного ведомства, убитый командир регулярно планировал нападения на израильские подразделения. В частности, он руководил отправкой начиненных взрывчаткой дронов в сторону патрулей на ливанской территории.
В июне Армия обороны Израиля устранила семерых членов ливанского движения на юге страны.
В мае бойцы «Хезболлы» атаковали позиции израильских военных в тринадцати районах.
В конце апреля израильская армия нанесла удары по складам оружия и пусковым установкам шиитской организации.