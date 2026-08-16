Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР

Tекст: Вера Басилая

На минувшей неделе южнокорейские пограничники произвели выстрелы в сторону группы военнослужащих КНДР, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на восточном участке военной демаркационной линии.

Предполагается, что северокорейский патруль просто сбился с пути. После предупреждения солдаты благополучно вернулись на свою территорию, иной подозрительной активности зафиксировано не было.

В последние годы подобные инциденты происходят регулярно. Только за 2025 год границу нарушали 17 раз. Сеул объясняет это утратой старых маркировочных знаков, установленных еще в 1953 году.

В ноябре прошлого года группа военнослужащих КНДР ненадолго пересекла демаркационную линию с Южной Кореей.

В сентябре прошлого года южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по северокорейскому торговому судну.