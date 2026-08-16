  • Новость часаПутин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
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    16 августа 2026, 09:16 • Новости дня

    Отдавший футбольный пас Путину школьник рассказал о мечте сыграть с ним в хоккей

    Tекст: Вера Басилая

    Школьник Денис Художитков, который обменялся с президентом России Владимиром Путиным футбольными пасами, рассказал о желании сыграть вместе с российским лидером в хоккей.

    Юный спортсмен Денис Художитков надеется провести совместный хоккейный матч с президентом России, передает РИА «Новости». 3 августа во время визита главы государства в Красноярск на финал всероссийского конкурса «Большая перемена» мальчик успел обменяться с ним футбольными передачами.

    «Конечно, было бы круто сыграть с Владимиром Владимировичем в хоккей, тем более я профессионально занимаюсь хоккеем и знаю, что он тоже любит и играет в хоккей», – отметил Денис.

    Ранее российский лидер признавался, что командные виды спорта захватывают и дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтверждал регулярное участие Путина в матчах Ночной хоккейной лиги.

    Школьник Денис Художитков оценил футбольный пас Путина как мощный и точный.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил , что Владимир Путин продолжает играть в хоккей.

    18 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    В Одессе военком пытался душить бросавшего в микроавтобус ТЦК камни мальчика
    В Одессе военком пытался душить бросавшего в микроавтобус ТЦК камни мальчика
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) схватил за шею и начал душить несовершеннолетнего, который бросал камни в микроавтобус ТЦК.

    В Одессе произошел инцидент с участием сотрудника территориального центра комплектования и несовершеннолетнего. На опубликованных в Сети кадрах мужчина удерживает школьника за шею, в то время как ребенок пытается вырваться. Рядом с ними находятся другие подростки.

    Конфликт произошел после того, как школьник начал бросать камни в проезжающий автомобиль ТЦК, сотрудники которого отлавливали военнообязанных в этом районе.  В ответ на это представитель военкомата поймал ребенка и начал его душить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле неизвестные в камуфляже силой увезли жителя Одессы на микроавтобусе. Весной группа подростков отбила мужчину у сотрудников военкомата.

    В конце прошлого года местные жители разгромили служебный автобус территориального центра комплектования.

    Видео нападения работника ТЦК на ребенка в Одессе смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    18 августа 2026, 18:57 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России подключиться к добыче углеводородов в Мьянме
    Путин заявил о готовности России подключиться к добыче углеводородов в Мьянме
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский бизнес готов участвовать в проектах геологоразведки и добычи углеводородов на территории Мьянмы, включая шельфовые месторождения, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин и лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн провели во вторник официальные переговоры в Москве, передает РИА «Новости».

    «Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе», – заявил глава российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал отношения России и Мьянмы особо доверительными.

    Президент России сообщил об укреплении связей России и Мьянмы в сфере безопасности.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 20:02 • Новости дня
    Учитель: Новые нормативы Минпросвещения не уменьшат нагрузку первоклассников

    Учитель Пратусевич объяснил особенности учебной нагрузки первоклассников

    Учитель: Новые нормативы Минпросвещения не уменьшат нагрузку первоклассников
    @ Смирнов Владимир/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Новые нормативы Минпросвещения по учебной нагрузке для школьников не содержат принципиально новых требований: предусмотренный для первоклассников постепенный переход к полной нагрузке уже давно закреплен в санитарных нормах, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич. По его мнению, нововведения скорее уточняют действующие правила, чем меняют их.

    Минпросвещения издало новые методические рекомендации, которые определяют допустимую учебную нагрузку по классам. Для первоклассников в сентябре и октябре предусмотрено не более трех уроков по 35 минут, в ноябре и декабре до четырех уроков по 35 минут, а с января по май до четырех уроков по 40 минут, при этом раз в неделю допускается пятый урок физкультуры. Для 2–4 классов установлен максимум в пять уроков, для 5–6 классов шесть, для 7–11 классов семь.

    «В этих нормах ничего нового нет. У нас всегда первая четверть в первом классе была адаптационным периодом с уменьшением количеством уроков. Это всегда было прописано в санитарных нормах для школ», – говорит Пратусевич.

    Он напоминает, что адаптационный период первоклассников закреплен сразу в двух действующих санитарных документах – санитарных правилах и гигиенических нормативах (СанПиН). Они предусматривают постепенное, «ступенчатое» вхождение ребенка в учебу: в начале года уроки короче, по 35 минут, и их всего три в день, а к концу года нагрузка плавно возрастает до четырех уроков по 40 минут. В первом классе учатся только пять дней в неделю и только в первую смену, с обязательной динамической паузой в середине дня и дополнительными недельными каникулами зимой. Обе нормы обязательны для всех школ, поэтому смягчать их по своему усмотрению учебное заведение не вправе.

    «Как правило, уже со второй четверти школы выходят на стандартный 21 час в неделю. Норма об отсутствии домашних заданий и отметок в первом классе тоже не новая. Она была 15 лет назад, потом исчезла и теперь вернулась. Больших проблем я в этом не вижу», – заключил Пратусевич.

    Ранее Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с начала нового учебного года. Согласно приказу ведомства от октября 2025 года, из учебного плана исключено требование о домашней работе продолжительностью до одного часа, и с 1 сентября 2026 года обучение в первых классах проходит без нее.

    Кроме того, министерство установило продолжительность уроков для младших школьников, ограничив занятия 35 минутами в первом полугодии и 40 минутами во втором. Для учеников со 2 по 11 класс стандартная длительность урока составляет 45 минут, а для детей с ограниченными возможностями здоровья 40 минут. Также ведомство отменило оценки за поведение в первом классе.

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    19 августа 2026, 13:34 • Новости дня
    Герой России Головин: Путин думает о всех россиянах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание благополучию всех жителей страны, заявил начальник главного штаба «Юнармии», лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Владислав Головин.

    Головин заявил, «люди, вернувшиеся с фронта, не бывшие на фронте – все люди нужны своей Родине».

    «Я уверен, что наш верховный главнокомандующий очень пристальное внимание обращает на все сферы, на все категории граждан, на всех», – подчеркнул Головин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей».

    Герой России добавил, что руководство государства активно работает над тем, чтобы каждый россиянин имел возможность стать сильнее.

    В начале августа Владислав Головин рассказал о программах подготовки ветеранов спецоперации к наставничеству.

    Герой России Головин пообещал дальнейшее совершенствование партией «Единая Россия» мер поддержки бойцов.

    В конце июля президент Владимир Путин заявил об абсолютной сплоченности граждан ради победы.

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    18 августа 2026, 18:53 • Новости дня
    Путин: Две трети расчетов между Россией и Мьянмой идут в рублях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Мьянма успешно наладили надежные каналы для финансовых расчетов, большая часть которых теперь осуществляется в российской национальной валюте, сообщил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин сообщил о формировании устойчивых финансовых связей между Россией и Мьянмой. По словам российского лидера, значительная доля двусторонних коммерческих операций уже переведена в национальную валюту, передает РИА «Новости».

    «Выстроены устойчивые каналы финансовых расчетов, две трети коммерческих операций производятся в российских рублях», – заявил глава государства. Эти слова прозвучали во время подведения итогов официальных переговоров.

    Встреча Владимира Путина с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном прошла во вторник в Кремле. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их дальнейшего развития в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал отношения между двумя странами особо доверительными.

    Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о планах диверсификации двустороннего товарооборота. А премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал начало реализации проекта малой атомной электростанции в республике.

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    18 августа 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин сообщил о планах построить храм Русской православной церкви в Мьянме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном сообщил о планах построить храм Русской православной церкви в Янгоне.

    «Господин президент сообщил мне в ходе нашей встречи с глазу на глаз о том, что достигнута договоренность в принятии решения о возведении в крупнейшем мьянманском городе Янгоне храма Русской православной церкви», – приводит слова Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве стартовали переговоры Владимира Путина с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном.

    По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию о противодействии санкциям.

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    18 августа 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении отношений России и Мьянмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном заявил об укреплении двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились во вторник для обсуждения межгосударственного взаимодействия, передает РИА «Новости».

    По итогам беседы российский лидер отметил позитивную динамику развития контактов.

    «Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием», – сказал глава российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле начались переговоры президентов России и Мьянмы.

    В ходе встречи российский лидер высоко оценил уровень взаимодействия между двумя странами.

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о старте реализации проекта атомной электростанции малой мощности.

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    19 августа 2026, 06:47 • Новости дня
    Итуруп получил запрошенный во время визита Путина автомобиль скорой помощи

    Лимаренко: Автомобиль скорой помощи доставили на Итуруп

    Tекст: Антон Антонов

    Для медиков острова Итуруп доставили новый автомобиль скорой помощи, о котором они просили президента России Владимира Путина во время его рабочего визита на остров, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    «Поручение президента Владимира Путина выполнили оперативно! Сегодня на Итуруп доставили машину скорой помощи, о которой просили местные врачи. Полноприводный «Соболь» будет работать по маршруту Курильск – Рейдово – Горячие Ключи – Горное. Именно такая техника нужна для курильских дорог», – заявил глава региона в «Максе».

    Транспортное средство 2022 года выпуска имеет минимальный пробег. Автомобиль был передан из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска. Перед отправкой на остров механики провели полное техническое обслуживание машины и проверили исправность всех систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России впервые посетил курильский остров Итуруп.

    На острове глава государства осмотрел Курильскую центральную районную больницу, сотрудники которой сообщили о необходимости заменить одну из машин скорой помощи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 августа 2026, 08:39 • Новости дня
    Минх заявил о личном участии Путина в работе над бюджетом

    Минх: Путин лично включается в подготовку бюджета и сложных законов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин регулярно участвует в разработке значимых документов, включая проект федерального бюджета и вопросы социальной напряженности, для выработки оптимальных компромиссов, заявил полномочный представитель главы государства в Госдуме Гарри Минх.

    По словам Минха, Путин лично включается в процесс работы над законопроектами, связанными с критически важными для страны направлениями, передает ТАСС.

    «Такая необходимость бывала, она возникала», – ответил полпред на вопрос о том, требуется ли иногда личное участие российского лидера в законотворческом процессе. Минх пояснил, что речь идет о вопросах высокой политической и социальной ответственности, которые без участия президента практически стоят на месте.

    В качестве примера полпред привел ежегодную работу Путина над проектом федерального бюджета. Глава государства проводит совещания для выработки оптимальных решений, обсуждая выделение дополнительных средств на социальные объекты, образование и здравоохранение.

    Минх также напомнил, что личное участие Путина потребовалось при подготовке пенсионной реформы 2018 года. В результате был принят закон с поправками, сохранившими прежний возраст выхода на пенсию для ряда категорий граждан.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы.

    Также на совещании по экономическим вопросам Путин призвал учитывать обстановку на глобальных рынках при составлении главного финансового документа.

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    19 августа 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущее развитие отечественной экономики как сдержанное, но имеющее устойчивый положительный вектор благодаря увеличению валового внутреннего продукта.

    Путин оценил темпы развития национальной экономики, опираясь на свежие статистические данные. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, он отметил определенные успехи в этой макроэкономической сфере, передает ТАСС.

    «Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России назвал внутренний спрос ключевым фактором увеличения ВВП. В июне глава государства рассказал о росте валового внутреннего продукта на 1,3% по итогам апреля.

    Месяцем ранее российский лидер отметил положительный результат принятых правительством мер поддержки экономики.

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    19 августа 2026, 13:32 • Новости дня
    Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода республики Мали

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, сообщает пресс-служба Кремля.

    «По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

    Политики условились развивать политический диалог и содействовать расширению сотрудничества. Гойта выразил признательность за поддержку в вопросах укрепления безопасности африканской страны и противостояния международному терроризму.

    Стороны также договорились координировать усилия по обеспечению стабильности в Сахаро-Сахельском регионе. Обсуждалось дальнейшее развитие взаимовыгодных контактов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

    «Обстоятельно обсуждены ключевые темы двусторонней повестки дня. Имеется в виду активно развивать политический диалог и контакты на различных уровнях, а также содействовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях», – уточнили в пресс-службе Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров провел в Нигере двусторонние встречи с руководителями внешнеполитических ведомств стран Альянса государств Сахеля.

    Правительственные войска Мали отразили масштабное наступление радикальных террористических группировок на севере и в центре страны.

    Руководитель малийской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Мамаду Сатиги Диаките заявил о планах укрепить оборонное партнерство с Москвой.

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    19 августа 2026, 15:29 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости укреплять российский суверенитет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Кремле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о необходимости повышать суверенитет.

    Главной темой встречи стала реализация плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».

    В ходе мероприятия глава государства обратил внимание на важность всестороннего развития страны. «Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание Госсовета по плану структурных изменений в экономике до 2030 года.

    Неделей ранее глава государства назвал скорость внедрения инноваций главным условием развития и суверенитета страны.

    В июне на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер призвал точнее управлять ресурсами для укрепления независимости государства.

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    19 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Путин заявил о важности внедрения ИИ на фоне нехватки рабочих рук в экономике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внедрение технологий ИИ и роботизация важны на фоне дефицита кадров в ряде отраслей экономики, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости». Мероприятие было посвящено реализации плана структурных изменений в экономике страны на ближайшие годы.

    Глава государства подчеркнул острую необходимость активного внедрения передовых технологий. «Задача: выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе модернизацию производств, повышение производительности труда на новой технологической базе с использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта. Это особенно важно в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем заседании Совета по науке и образованию президент России призвал отечественный бизнес стать заказчиком прорывных решений в сфере искусственного интеллекта.

    Весной глава государства поручил профильной комиссии рассмотреть программы ускоренного внедрения новых технологий в ключевые отрасли экономики.

    В начале года российский лидер назвал повышение производительности труда с помощью автоматических систем приоритетной задачей для преодоления кадрового дефицита.

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    19 августа 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин призвал кратно нарастить использование технологий в социальной сфере

    Tекст: Елизавета Шишкова

    России предстоит значительно расширить использование передовых технологических решений в работе социальных учреждений, включая школы, больницы и вузы, заявил президент Владимир Путин.

    Путин указал на важность масштабного внедрения инноваций в социальную сферу, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.

    Мероприятие было посвящено обсуждению плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что процесс должен происходить не только в теории, но и на практике.

    «Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия, причем не на бумаге, а на реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в экономике до 2030 года.

    Неделей ранее глава государства призвал ускорить разработку технологий будущего.

    Летом на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер отметил высокие темпы внедрения передовых решений в здравоохранении и образовании.

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    19 августа 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал России на 40% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инвестиции в основной капитал в России за пять лет увеличились более чем на 40% благодаря крупным экспортно-ориентированным проектам, сообщил глава государства Владимир Путин.

    Рост вложений в основной капитал в России в период с 2019 по 2024 год превысил 40%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости».

    «Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь – это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 год вложения в основной капитал в России прибавили свыше 40%», – заявил глава государства.

    По словам президента, таких показателей удалось достичь во многом благодаря реализации масштабных проектов в инфраструктуре и промышленности. Он отметил, что эти инициативы в основном ориентированы на экспортные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей.

    В июне глава государства указал на необходимость старта такого этапа после завершения крупных проектов. Ранее российский лидер отметил активное увеличение частных капиталовложений внутри страны.

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