Первый за полтора года самолет из Дамаска приземлился в Москве

Учитель: Новые нормативы Минпросвещения не уменьшат нагрузку первоклассников

Учитель Пратусевич объяснил особенности учебной нагрузки первоклассников

Tекст: Татьяна Косолапова

Минпросвещения издало новые методические рекомендации, которые определяют допустимую учебную нагрузку по классам. Для первоклассников в сентябре и октябре предусмотрено не более трех уроков по 35 минут, в ноябре и декабре до четырех уроков по 35 минут, а с января по май до четырех уроков по 40 минут, при этом раз в неделю допускается пятый урок физкультуры. Для 2–4 классов установлен максимум в пять уроков, для 5–6 классов шесть, для 7–11 классов семь.



«В этих нормах ничего нового нет. У нас всегда первая четверть в первом классе была адаптационным периодом с уменьшением количеством уроков. Это всегда было прописано в санитарных нормах для школ», – говорит Пратусевич.

Он напоминает, что адаптационный период первоклассников закреплен сразу в двух действующих санитарных документах – санитарных правилах и гигиенических нормативах (СанПиН). Они предусматривают постепенное, «ступенчатое» вхождение ребенка в учебу: в начале года уроки короче, по 35 минут, и их всего три в день, а к концу года нагрузка плавно возрастает до четырех уроков по 40 минут. В первом классе учатся только пять дней в неделю и только в первую смену, с обязательной динамической паузой в середине дня и дополнительными недельными каникулами зимой. Обе нормы обязательны для всех школ, поэтому смягчать их по своему усмотрению учебное заведение не вправе.

«Как правило, уже со второй четверти школы выходят на стандартный 21 час в неделю. Норма об отсутствии домашних заданий и отметок в первом классе тоже не новая. Она была 15 лет назад, потом исчезла и теперь вернулась. Больших проблем я в этом не вижу», – заключил Пратусевич.

Ранее Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с начала нового учебного года. Согласно приказу ведомства от октября 2025 года, из учебного плана исключено требование о домашней работе продолжительностью до одного часа, и с 1 сентября 2026 года обучение в первых классах проходит без нее.

Кроме того, министерство установило продолжительность уроков для младших школьников, ограничив занятия 35 минутами в первом полугодии и 40 минутами во втором. Для учеников со 2 по 11 класс стандартная длительность урока составляет 45 минут, а для детей с ограниченными возможностями здоровья 40 минут. Также ведомство отменило оценки за поведение в первом классе.