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    16 августа 2026, 00:02 • Новости дня

    На черноморском побережье Турции нашли еще один БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    После обнаружения в Стамбуле и Дюздже объектов, предположительно являющихся дронами, в районе Кайнарджа провинции Сакарья на берег выбросило часть корпуса беспилотного летательного аппарата типа GERBERA.

    Аппарат на побережье обнаружили местные жители и сообщили в экстренные службы.

    «При осмотре специалистами было установлено, что объект представляет собой часть фюзеляжа беспилотного летательного аппарата типа GERBERA и не содержит взрывчатых веществ. Подозрительный объект был удален с места происшествия», –  сообщил портал газеты Nefes.

    Газета уточнила, что в районе Акчакоджа провинции Дюздже в ореховом саду был обнаружен объект, предположительно являющийся беспилотником. Администрация провинции судебного расследования инцидента. В заявлении администрации губернатора указано, что нет причин для беспокойства общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник нашли 15 августа на пляже возле аэропорта Стамбула. Отдыхающие в турецкой провинции Дюздже заметили похожий на БПЛА странный объект. А сотрудники береговой охраны 14 августа извлекли из воды неопознанный дрон у побережья Сакарьи.


    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

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    17 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские инженеры разработали акустический комплекс обнаружения беспилотников без использования радаров, об этом сообщил разработчик Beijing Ribri Technology.

    Инновационная установка вычисляет летящие аппараты по звуку и инфракрасному излучению на расстоянии до четырех километров, оставаясь невидимой для радиоэлектронных помех, говорится в блоге на сайте Beijing Ribri Technology.

    Оборудование весит 6,4 кг и оснащено акустическим блоком из 48 микрофонов. Также комплекс включает специальную высокоточную камеру для работы в видимом и инфракрасном диапазонах.

    Аппаратура фиксирует небольшие FPV-дроны и крупные ударные беспилотники типа «Шахед-136». Оптические сенсоры надежно захватывают цель на дистанции до четырех километров в любое время суток.

    Отсутствие традиционного радара делает устройство полностью неуязвимым для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

    Защищенный от пыли и влаги корпус легко выдерживает экстремальные погодные условия. Новая технология оптимально подходит для охраны военных объектов, критической инфраструктуры и обеспечения безопасности на море.

    Ранее военно-морские силы Китая протестировали новую антидроновую систему противовоздушной обороны.

    Российские бойцы приступили к боевым испытаниям передового акустического детектора беспилотников.

    Специалисты Ростеха создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от коптеров.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    19 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Эсминец США сломался в Тихом океане

    Американский эсминец Benfold с экипажем из 300 моряков сломался в Тихом океане

    Эсминец США сломался в Тихом океане
    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Sarah Myers/US Navy/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный корабль столкнулся с серьезной аварией генераторов, оставив экипаж без электричества, воды и кондиционеров на четыре дня.

    Эсминец ВМС США Benfold с экипажем из примерно 300 человек перенес крупную поломку в Тихом океане в июле 2026 года, передает Associated Press.

    Представитель ВМС Мэтью Комер сообщил, что 24 июля корабль «сообщил об инженерной аварии с генераторами, повлекшей потерю электроэнергии».

    Из-за инцидента моряки несколько дней оставались без питьевой воды, горячего питания, работающих туалетов и кондиционеров. Комер подчеркнул, что никто из экипажа не пострадал, однако судну потребовалась помощь от ударной группы авианосца George Washington. Крейсер Robert Smalls обеспечил пострадавших питанием.

    В итоге эсминец отбуксировали для ремонта на Филиппины, куда он прибыл 28 июля. Экипажу предоставили жилье и еду на берегу. Восьмого августа корабль покинул порт с полностью исправными системами. Инцидент стал известен общественности лишь в августе после публикации USNI News.

    Авария произошла на фоне дискуссий в Пентагоне о качестве жизни на флоте и проблемах со снабжением. Законодатели-демократы уже требуют расследовать условия на авианосце Abraham Lincoln, который провел в море рекордные 250 дней без перерыва, столкнувшись с нехваткой продуктов и проблемами с психическим здоровьем экипажа.

    Тем временем корабли группы George Washington направились на Ближний Восток для замены авианосца Lincoln. Это оставит тихоокеанские воды без присутствия американских авианосцев на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эсминец Benfold остался без электроснабжения в Южно-Китайском море.

    Сенатор США Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на авианосце Abraham Lincoln.

    Родственники моряков с этого корабля сообщили о попытках суицида среди членов экипажа.

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    18 августа 2026, 16:12 • Новости дня
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры сконструировали новый ударный дрон со встроенной в крылья взрывчаткой, предназначенный для выведения из строя энергетической инфраструктуры в зимний период, заявили в ГУР Украины.

    О появлении нового оружия стало известно из заявления заместителя начальника Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, сообщает канал Операция Z: Военкоры Русской весны. «Новый российский БПЛА предназначен специально для ударов по линиям электропередач», – сообщил представитель ведомства.

    Конструктивная особенность аппарата заключается в наличии специального взрывного элемента, который заложен прямо в крылья. Такая технология позволяет беспилотнику эффективно перерезать прочные металлические конструкции.

    Украинская разведка ожидает, что предстоящей зимой целями ударов станут объекты энергетики и системы теплоснабжения. Кроме того, в зоне риска находятся водопроводные узлы, а также предприятия газодобычи и газотранспортной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские беспилотники повредили опоры высоковольтной линии электропередачи в Харьковской области.

    Ранее экономист Иван Лизан рассказал о системном поражении украинских газораспределительных узлов. А военный эксперт Юрий Кнутов отметил высокую эффективность новой модификации дронов «Герань-4 Сикер».

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    16 августа 2026, 18:59 • Новости дня
    Турецкие силовики изъяли 200 кг золота у участника преступной группировки

    Tекст: Ольга Иванова

    В Турции правоохранительные органы обнаружили 200 килограммов золотых слитков в квартире родственника лидера крупной преступной группировки.

    Турецкие силовики конфисковали 200 килограммов золотых слитков в квартире брата лидера преступной группировки и религиозной школы суфизма «Сулейманджилар» Алихана Куриша, передает РИА «Новости». Генпрокуратура Анкары на этой неделе сообщила о задержании 38 подозреваемых участников преступной группировки во главе с Куришем, 32 из них уже арестованы.

    «В результате обыска в квартире находящегося в розыске Хилми Куриша обнаружены 200 килограммов золотых слитков неустановленного происхождения рыночной стоимостью около 1,34 млрд лир (27 млн долларов – ред.)», – сообщила турецкая газета со ссылкой на источники в органах юстиции.

    Члены ОПГ обвиняются в создании преступной организации и управлении ей, мошенничестве в отношении государственных учреждений, а также в отмывании денежных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Стамбуле постановил конфисковать имущество обвиняемого в отмывании доходов бизнесмена.

    Турецкая полиция задержала участников преступной группы за хищение денег у иностранных туристов.

    В июне жительница турецкой Бурсы случайно выбросила на свалку килограмм золота.

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    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

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    19 августа 2026, 02:04 • Новости дня
    Израиль обвинил Сирию в допуске турецких войск на авиабазу близ Алеппо

    Tекст: Антон Антонов

    Дамаск позволил разместить военный контингент Турции на одной из авиабаз вблизи Алеппо, проигнорировав неоднократные предупреждения о недопустимости подобных действий, заявила канцелярия израильского премьер-министра.

     «Израиль и Сирия договорились о статусе-кво в вопросах безопасности», – напомнила канцелярия в социальной сети X.

    По мнению Израиля, Сирия близка к нарушению договоренностей, поскольку позволила турецким войскам разместиться на авиабазе под Алеппо.

    Подчеркивается, что Израиль неоднократн предупреждал соседнюю страну о том, что подобное размещение сил создает прямую угрозу его безопасности. Однако сирийская сторона предпочла полностью проигнорировать эти обращения, говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что не намерены мириться с подобными вызовами. Там добавили, что израильские власти приветствовали бы возвращение к прежним договоренностям и восстановление статус-кво.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое министерство иностранных дел осудило действия израильских военных на сирийской территории.

    Израиль заявлял, что для обеспечения безопасности своих граждан временно разместил свою армию на территории Сирии.

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    17 августа 2026, 00:12 • Новости дня
    Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа авианосца Abraham Lincoln

    Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа Abraham Lincoln

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер посетил авианосец USS Abraham Lincoln, моряки которого, как писали СМИ, то и дело пытались выпрыгнуть за борт с суицидальными мотивами.

    Адмирал Брэд Купер после визита на авианосец USS Abraham Lincoln заявил, что его пребывание на авианосце было вдохновляющим и он желал бы каждому американцу побывать на нем, чтобы испытать гордость и восхищение.

    «У ВМС США 11 действующих авианосцев, количество связанных с душевным здоровьем случаев на Lincoln сейчас одно из наименьших», – сказано в заявлении Купера, выложенном в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

    Он отметил, что длительное пребывание в море могут переносить не все, так как у всех разная реакция на стресс.

    Как сообщила Wall Street Journal, визит адмирала Купера состоялся на фоне сообщений о плохих условиях жизни на авианосце Abraham Lincoln, который готовится вернуться домой после длительного боевого развертывания.

    Визит командующего Центральным командованием адмирала Купера завершил 10-дневную поездку, в рамках которой также состоялись визиты в Бахрейн, Ирак, Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщило командование.

    «Остановка на борту «Линкольна» состоялась на фоне сообщений о плохих условиях проживания и проблемах с психическим здоровьем у некоторых членов экипажа после девятимесячной командировки без посещений портов», – пишет Купер в колонке для газеты.

    По его словам, многое, о чем писали СМИ, «вчерашний день», так как проблемы давно разрешены. Состояние экипажа он оценил как усталое, но способное работать в полную силу.

    «На борту «Линкольна» я выяснил, что многие аспекты этих историй – это вчерашний день. Вопросы, связанные с продовольствием, горячей водой и другими проблемами, которые поднимались несколько месяцев назад, были рассмотрены и разрешены руководством», – приводит выдержку из его статьи ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газета Military Times узнала о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln. Сенатор США потребовал отчет от Пентагона о проблемах на авианосце. Центральное командование ВС США  развернуло авианосную ударную группу на Ближнем Востоке в январе.

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    17 августа 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп поручил Хегсету сократить объем военных учений с Сеулом ради Ким Чен Ына

    Трамп поручил Хегсету сократить объем военных учений с Сеулом

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп вспомнил о своих «очень хороших» отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном и решил оперативно сократить объем военных учений США с Южной Кореей, чтобы не посылать Пхеньяну «враждебный сигнал».

    «Исходя из моих очень хороших отношений с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что США давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей», – написал он в Truth Social.

    Трамп отметил, что эти учения не только дорогостоящи, так как большую часть расходов оплачивают США, но и «посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая, пока Дональд Дж. Трамп был президентом, вела себя безобидно и уважительно».

    «Поэтому, поскольку отменить их уже поздно, я поручил министру обороны Питу Хегсету существенно сократить объем совместных военных учений!» – сообщил он.

    Трамп добавил, что недавно спросил главу Южной Кореи, хотели бы они присоединиться к США в процессе денуклеаризации Ирана, на что в Сеуле ответили: «Нет, спасибо!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын в 2025 году ответил на призывы о денуклеаризации КНДР. Трамп в 2023 году оценил умы Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына. Пхеньян назвал военные маневры США репетицией масштабной войны.

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    17 августа 2026, 12:22 • Новости дня
    Робот-официант в ресторане Анкары потребовал выходной и повышения зарплаты

    Tекст: Мария Иванова

    Необычный сотрудник турецкого заведения привлек внимание посетителей шуточными запросами о новых условиях труда и карьерном росте.

    Работающий в одном из ресторанов Анкары робот-официант по имени Фико стал настоящей достопримечательностью после того, как начал просить у работодателя еженедельный выходной и увеличение зарплаты, передает РИА «Новости».

    Запрограммированные шуточные требования о повышении стали неотъемлемой частью его общения с клиентами и персоналом.

    «Его присутствие не создает для ресторана серьезных сложностей, а, напротив, делает атмосферу заведения позитивной... Фико еще и стал требовать увеличения зарплаты, еженедельный выходной и повышения», – рассказал владелец заведения Сунгур Делигезоглу.

    Хозяин ресторана отметил, что механический помощник быстро завоевал симпатии гостей. При этом Делигезоглу признался, что поведение Фико порой заставляет и других сотрудников задумываться о повышении собственных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция американского города Дублин отказалась от использования робота-патрульного из-за его неэффективности.

    В мае первый в России робот-автозаправщик начал работу на станции в Екатеринбурге.

    Росстандарт подготовил новые государственные стандарты для сервисных роботов-доставщиков.

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    17 августа 2026, 11:29 • Новости дня
    АТОР: Горящие туры в Турцию исчезли как класс

    АТОР сообщила о полном исчезновении горящих туров в Турцию

    Tекст: Мария Иванова

    Традиционные дешевые путевки на турецкие курорты перед вылетом ушли в прошлое из-за полной распродажи мест в отелях и авиабилетов на осенний сезон, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Российские туроператоры распродали все доступные места в отелях и на рейсах, передает РИА «Новости».

    «Горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах: гореть попросту нечему», – заявили в Ассоциации туроператоров России.

    Специалисты отмечают четкую закономерность постоянного роста стоимости поездок. Если весной цены находились на комфортном уровне благодаря акциям раннего бронирования, то к августу они увеличились примерно на 20%. При этом путевки в наиболее востребованные гостиницы высокого класса подорожали на 40% и более.

    Попытки сэкономить, откладывая покупку до последнего момента, теперь оборачиваются для путешественников лишними тратами. Представители отрасли подчеркивают, что стоимость путевок накануне вылета оказывается существенно выше, а в популярные объекты размещения попасть уже невозможно из-за нехватки номеров и авиабилетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине лета минимальная стоимость десятидневного отдыха в Турции составила 130 тыс. рублей на двоих.

    В конце июля администрация аэропорта Антальи запретила встречать прибывающих путешественников с фирменными табличками.

    Весной Российский союз туроператоров порекомендовал туристам перенести поездки на этот курорт из-за массовой отмены рейсов.

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    17 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    Американский эсминец четыре дня дрейфовал без электричества из-за поломки

    Американский эсминец Benfold четыре дня дрейфовал в Южно-Китайском море

    Tекст: Мария Иванова

    Ракетный эсминец ВМС США Benfold провел несколько дней в Южно-Китайском море без электроснабжения и возможности маневрировать из-за серьезной поломки оборудования.

    Американский ракетный эскадренный миноносец в июле был обездвижен на четыре дня без электричества и с неработающими системами на борту, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в Южно-Китайском море.

    «Американский ракетный эскадренный миноносец в прошлом месяце провел четыре дня с неработающими туалетами, кухней и кондиционерами в условиях палящей жары Южно-Китайского моря после того, как корабль лишился электроэнергии», – говорится в сообщении CNN.

    По словам командующего Седьмым флотом США Мэтью Комера, на корабле Benfold вышло из строя оборудование, включая генераторы. В результате судно утратило способность к маневрированию.

    Корабль отбуксировали в бухту Субик на Филиппинах, где 30 июля энергоснабжение было восстановлено. Ремонтные работы полностью завершились 7 августа, после чего эсминец направился в японский порт Йокосука. Отмечается, что в мае аналогичный инцидент произошел с эсминцем Higgins, который также остался без электричества на несколько часов.

    Военно-морской флот США регулярно сталкивается с техническими проблемами. Так, новейший авианосец «Джеральд Форд» после 11-месячного похода встал на ремонт из-за значительного износа. Кроме того, десантный корабль USS Boxer вышел из строя из-за поломки двигателя в первые недели конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десантный корабль USS Boxer вышел из строя из-за поломки двигателя.

    В мае на эсминце USS Higgins возникла техническая неисправность электросети.

    В том же месяце авианосец «Джеральд Форд» вернулся на базу после серии серьезных технических сбоев.

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    17 августа 2026, 13:23 • Новости дня
    США и Южная Корея начали масштабные совместные военные учения

    США и Южная Корея приступили к проведению летних военных учений

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Сеул приступили к проведению ежегодных летних военных маневров Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 27 августа.

    Южная Корея и Соединенные Штаты в понедельник дали старт ежегодным совместным летним учениям Ulchi Freedom Shield (UFS), передает РИА «Новости».

    Маневры, которые продлятся до 27 августа, включают совместные операции во всех сферах и направлены на повышение боеготовности союзников.

    «Южная Корея... продолжает подчеркивать, что учения UFS проводятся исключительно в целях обороны Корейского полуострова», – отмечает агентство. В этом году запланировано проведение 14 полевых учений батальонного уровня Warrior Shield, что меньше по сравнению с 17 маневрами в 2025 году. Снижение масштабов подготовки связано с усилиями администрации южнокорейского президента Ли Чжэ Мена по снижению напряженности в отношениях с КНДР.

    В ходе учений также будет оцениваться готовность Южной Кореи к передаче Сеулу оперативного командования войсками в военное время. При этом в текущем году не предусмотрена тренировка по передаче функций командующего Объединенным командованием вооруженных сил южнокорейскому представителю, что может свидетельствовать об осторожности США в этом вопросе. КНДР уже осудила предстоящие маневры, назвав их подготовкой к конфронтации и пригрозив ответными мерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь высказался о планах Вашингтона пересмотреть масштабы совместных маневров с южнокорейской армией.

    Несколькими днями ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья полуострова.

    Российские дипломаты обратили внимание на риски эскалации из-за регулярных учений союзников возле демилитаризованной зоны.

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    17 августа 2026, 13:43 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника под Белгородом

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинского беспилотника на коммерческий объект в селе Таврово Белгородской области мирный житель получил осколочные ранения живота и голени.

    Оперштаб региона сообщил о ранении мирного жителя при атаке беспилотника ВСУ в селе Таврово Белгородской области, передает оперштаб региона в своем канале в Max.

    «В Белгородском округе в селе Таврово беспилотник атаковал коммерческий объект. Мужчину с осколочными ранениями живота и голени скорая помощь транспортирует в городскую больницу № 2 города Белгорода. Повреждены остекление здания и автомобиль», – говорится в сообщении оперштаба.

    Помимо этого, в поселке Октябрьский удар FPV-дрона повредил объект инфраструктуры. В селе Никольское беспилотник сдетонировал возле частного дома, посечены забор и кузов машины. В селе Отрадное огнем частично поврежден автомобиль в результате удара дрона.

    В поселке Малиновка беспилотник атаковал машину, повредив переднюю часть кузова. В поселке Дубовое при ударе дрона повреждены окна и фасад многоквартирного дома. В самом Белгороде атака FPV-дрона привела к повреждению оборудования коммерческого объекта.

    В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа взрыв беспилотника вызвал возгорание частного дома, которое было оперативно потушено. В городе Шебекино от атаки FPV-дрона пробита кровля корпуса на территории предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус под Белгородом выросло до десяти человек.

    В тот же день в селе Ржевка Шебекинского округа в результате удара дрона по легковому автомобилю погиб мирный мужчина.

    Неделей ранее в селе Веселая Лопань местный житель получил осколочные ранения лица из-за налета вражеского аппарата.


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    18 августа 2026, 23:27 • Новости дня
    Неизвестный дрон взорвался и повредил машины во дворе полиции в Турции
    Неизвестный дрон взорвался и повредил машины во дворе полиции в Турции
    @ кадр из видео Yeni Safak

    Tекст: Антон Антонов

    Во внутреннем дворе районного управления полиции в турецком Арсине упал неопознанный дрон, взрывом были повреждены несколько припаркованных автомобилей, сообщает управление губернатора провинции Трабзон.

    «18 августа 2026 года около 19.30 объект, первоначально опознанный как беспилотный летательный аппарат, упал во двор районного управления полиции в квартале Ешилдже уезда Арсин», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Власти уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, однако три припаркованных автомобиля получили повреждения. После случившегося профильные подразделения управления безопасности приняли необходимые меры и начали расследование причин падения аппарата и его происхождения.

    Газета Yeni Safak опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент удара дрона о стену здания и последующий взрыв. На кадрах также видны автомобили с явными повреждениями, стоящие во дворе управления полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в провинции Трабзон начиненный взрывчаткой украинский беспилотник упал в районе Вакфыкебир.

    В середине августа на черноморском побережье недалеко от международного аэропорта Стамбула прохожие обнаружили беспилотник.

    В августе у побережья провинции Дюздже туристы заметили в водах у пляжа Чинар дрон.

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