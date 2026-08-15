ДТП с минивэном унесло жизни двух человек под Астраханью

Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП под Астраханью

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла на трассе Астрахань – Махачкала, передает ТАСС. Водитель минивэна не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

«Предварительно установлено, что на автомобильной дороге Астрахань – Махачкала Лиманского района мужчина 1964 г. р., управляя автомобилем Toyota Sienna, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, женщины 1970 и 2006 годов рождения, [пострадали] пассажиры 1975, 1977, 2000, 2024, 2020 и 2018 годов рождения», – сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Всех пострадавших с различными травмами экстренно госпитализировали. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего, устанавливая все обстоятельства аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Ахтубинском районе Астраханской области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, два человека погибли.

В конце июня на трассе Волгоград – Астрахань четыре человека погибли при выезде иномарки на встречную полосу.