Падение уровня Дуная в Сербии осложнило тушение масштабных лесных пожаров

Tекст: Мария Иванова

Уровень воды в Дунае на территории Сербии достиг рекордно низких значений за последние 100–150 лет, что создает серьезные трудности при тушении лесных пожаров, сообщил вице-премьер и министр внутренних дел республики Ивица Дачич, передает ТАСС.

«Мы находимся на канале Дунай-Тиса-Дунай. Как вы знаете, мы переживаем историческое явление – самый низкий уровень Дуная за последние 100-150 лет. А для тушения пожаров нужна вода», – подчеркнул глава сербского МВД.

По словам Дачича, на данный момент в стране локализованы 32 очага возгорания. Особенно сложная ситуация складывается в заповедной зоне Делиблатских песков на северо-востоке Сербии, где тушение затруднено сложным рельефом. К борьбе с огнем привлечены вертолеты, военнослужащие и специалисты Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.

Делиблатские пески – это уникальная территория площадью более 380 кв. км в автономном крае Воеводина, покрытая песчаными дюнами со степной растительностью. В 2002 году этот заповедник был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проблемы с уровнем воды в Дунае и его притоках вызваны сильной засухой, спровоцированной жарой и отсутствием осадков в странах Центральной и Восточной Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич предупредил об угрозе прекращения речного судоходства.

Уровень воды около болгарского города Русе достиг исторического минимума.

Из-за критического обмеления Дуная Румыния отключила реактор атомной электростанции «Чернаводэ».