Рейтинг правящего блока ХДС/ХСС канцлера Германии Мерца обвалился до 20%

Tекст: Мария Иванова

Позиции консерваторов среди жителей ФРГ продолжают стремительно слабеть, передает РИА «Новости».

Согласно свежим данным опроса социологического института INSA для газеты Bild, уровень поддержки блока упал до 20%. Это худший показатель политической силы за последние пять лет.

«Еще никогда уровень поддержки не был столь низким, а уровень неприятия – столь высоким», – заявил руководитель INSA Герман Бинкерт. Он добавил, что переломить эту тенденцию практически невозможно, так как даже оставшиеся избиратели правящих партий разочаровались в федеральном правительстве.

Партнеры консерваторов по коалиции из СДПГ получают лишь 12% голосов, сравнявшись с набирающей популярность партией «Левых». При этом безоговорочным лидером симпатий немцев остается правая «Альтернатива для Германии», чей рейтинг зафиксировался на отметке 28%.

Работой канцлера Фридриха Мерца удовлетворены всего 16% граждан, тогда как 78% выражают резкое недовольство. Опрос проводился в середине августа с участием более тысячи человек, а статистическая погрешность составила около трех процентных пунктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, левое крыло Социал-демократической партии Германии потребовало созвать внеочередной съезд для смены руководства.

Месяцем ранее уровень одобрения канцлера Фридриха Мерца упал до исторического минимума в 13%.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил повторение главой немецкого правительства судьбы бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера.