  • Новость часаПутин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Поляки перевоспитывают украинцев кулаками
    ЦБ назвал лимит пополнения цифрового кошелька
    Ростех передал армии новейшие «Панцири»
    На останках Дмитрия Донского обнаружили следы тяжелой раны
    НАБУ раскрыло участие замглавы офиса Зеленского в отмывании денег
    Российские войска освободили Водянское в ДНР
    Рада утвердила нового министра обороны Украины
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    15 августа 2026, 17:41 • Новости дня

    Путин отметил важность турнира по самбо для развития контактов военных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в своем обращении к участникам международного турнира по самбо в Москве отметил его роль для контактов военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам первого международного турнира по самбо среди военнослужащих, отметив его роль в укреплении воинского братства. Глава государства подчеркнул значимость подобных спортивных мероприятий, отмечается на сайте Кремля.

    «Впереди у вас – напряженная, бескомпромиссная борьба, честные и красивые поединки, хорошая возможность в полной мере проявить себя, свой талант и мастерство. И конечно, такие соревнования вносят вклад в развитие профессиональных и личных контактов, укрепляют воинское братство и товарищество. Ведь девиз вашего турнира – «Дружба через спорт»», – говорится в приветствии президента.

    Путин также выразил уверенность, что турнир пройдет на высоком организационном уровне. Он добавил, что интерес к соревнованиям со стороны участников и болельщиков из разных стран свидетельствует о растущей популярности самбо в мире, отметив, что этот вид спорта по праву считается национальным достоянием России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал День самбо национальным достоянием страны. Ранее в Москве состоялись международные соревнования по этому виду единоборств.

    Позже столица также приняла масштабный всероссийский турнир с участием чемпионов мира.

    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

    Комментарии (11)
    19 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Эсминец США сломался в Тихом океане

    Американский эсминец Benfold с экипажем из 300 моряков сломался в Тихом океане

    Эсминец США сломался в Тихом океане
    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Sarah Myers/US Navy/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный корабль столкнулся с серьезной аварией генераторов, оставив экипаж без электричества, воды и кондиционеров на четыре дня.

    Эсминец ВМС США Benfold с экипажем из примерно 300 человек перенес крупную поломку в Тихом океане в июле 2026 года, передает Associated Press.

    Представитель ВМС Мэтью Комер сообщил, что 24 июля корабль «сообщил об инженерной аварии с генераторами, повлекшей потерю электроэнергии».

    Из-за инцидента моряки несколько дней оставались без питьевой воды, горячего питания, работающих туалетов и кондиционеров. Комер подчеркнул, что никто из экипажа не пострадал, однако судну потребовалась помощь от ударной группы авианосца George Washington. Крейсер Robert Smalls обеспечил пострадавших питанием.

    В итоге эсминец отбуксировали для ремонта на Филиппины, куда он прибыл 28 июля. Экипажу предоставили жилье и еду на берегу. Восьмого августа корабль покинул порт с полностью исправными системами. Инцидент стал известен общественности лишь в августе после публикации USNI News.

    Авария произошла на фоне дискуссий в Пентагоне о качестве жизни на флоте и проблемах со снабжением. Законодатели-демократы уже требуют расследовать условия на авианосце Abraham Lincoln, который провел в море рекордные 250 дней без перерыва, столкнувшись с нехваткой продуктов и проблемами с психическим здоровьем экипажа.

    Тем временем корабли группы George Washington направились на Ближний Восток для замены авианосца Lincoln. Это оставит тихоокеанские воды без присутствия американских авианосцев на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эсминец Benfold остался без электроснабжения в Южно-Китайском море.

    Сенатор США Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на авианосце Abraham Lincoln.

    Родственники моряков с этого корабля сообщили о попытках суицида среди членов экипажа.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 16:12 • Новости дня
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры сконструировали новый ударный дрон со встроенной в крылья взрывчаткой, предназначенный для выведения из строя энергетической инфраструктуры в зимний период, заявили в ГУР Украины.

    О появлении нового оружия стало известно из заявления заместителя начальника Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, сообщает канал Операция Z: Военкоры Русской весны. «Новый российский БПЛА предназначен специально для ударов по линиям электропередач», – сообщил представитель ведомства.

    Конструктивная особенность аппарата заключается в наличии специального взрывного элемента, который заложен прямо в крылья. Такая технология позволяет беспилотнику эффективно перерезать прочные металлические конструкции.

    Украинская разведка ожидает, что предстоящей зимой целями ударов станут объекты энергетики и системы теплоснабжения. Кроме того, в зоне риска находятся водопроводные узлы, а также предприятия газодобычи и газотранспортной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские беспилотники повредили опоры высоковольтной линии электропередачи в Харьковской области.

    Ранее экономист Иван Лизан рассказал о системном поражении украинских газораспределительных узлов. А военный эксперт Юрий Кнутов отметил высокую эффективность новой модификации дронов «Герань-4 Сикер».

    Комментарии (6)
    18 августа 2026, 18:57 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России подключиться к добыче углеводородов в Мьянме
    Путин заявил о готовности России подключиться к добыче углеводородов в Мьянме
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский бизнес готов участвовать в проектах геологоразведки и добычи углеводородов на территории Мьянмы, включая шельфовые месторождения, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин и лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн провели во вторник официальные переговоры в Москве, передает РИА «Новости».

    «Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе», – заявил глава российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал отношения России и Мьянмы особо доверительными.

    Президент России сообщил об укреплении связей России и Мьянмы в сфере безопасности.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 18:53 • Новости дня
    Путин: Две трети расчетов между Россией и Мьянмой идут в рублях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Мьянма успешно наладили надежные каналы для финансовых расчетов, большая часть которых теперь осуществляется в российской национальной валюте, сообщил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин сообщил о формировании устойчивых финансовых связей между Россией и Мьянмой. По словам российского лидера, значительная доля двусторонних коммерческих операций уже переведена в национальную валюту, передает РИА «Новости».

    «Выстроены устойчивые каналы финансовых расчетов, две трети коммерческих операций производятся в российских рублях», – заявил глава государства. Эти слова прозвучали во время подведения итогов официальных переговоров.

    Встреча Владимира Путина с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном прошла во вторник в Кремле. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их дальнейшего развития в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал отношения между двумя странами особо доверительными.

    Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о планах диверсификации двустороннего товарооборота. А премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал начало реализации проекта малой атомной электростанции в республике.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 13:34 • Новости дня
    Герой России Головин: Путин думает о всех россиянах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание благополучию всех жителей страны, заявил начальник главного штаба «Юнармии», лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Владислав Головин.

    Головин заявил, «люди, вернувшиеся с фронта, не бывшие на фронте – все люди нужны своей Родине».

    «Я уверен, что наш верховный главнокомандующий очень пристальное внимание обращает на все сферы, на все категории граждан, на всех», – подчеркнул Головин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей».

    Герой России добавил, что руководство государства активно работает над тем, чтобы каждый россиянин имел возможность стать сильнее.

    В начале августа Владислав Головин рассказал о программах подготовки ветеранов спецоперации к наставничеству.

    Герой России Головин пообещал дальнейшее совершенствование партией «Единая Россия» мер поддержки бойцов.

    В конце июля президент Владимир Путин заявил об абсолютной сплоченности граждан ради победы.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин сообщил о планах построить храм Русской православной церкви в Мьянме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном сообщил о планах построить храм Русской православной церкви в Янгоне.

    «Господин президент сообщил мне в ходе нашей встречи с глазу на глаз о том, что достигнута договоренность в принятии решения о возведении в крупнейшем мьянманском городе Янгоне храма Русской православной церкви», – приводит слова Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве стартовали переговоры Владимира Путина с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном.

    По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию о противодействии санкциям.

    Комментарии (2)
    18 августа 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении отношений России и Мьянмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном заявил об укреплении двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились во вторник для обсуждения межгосударственного взаимодействия, передает РИА «Новости».

    По итогам беседы российский лидер отметил позитивную динамику развития контактов.

    «Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием», – сказал глава российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле начались переговоры президентов России и Мьянмы.

    В ходе встречи российский лидер высоко оценил уровень взаимодействия между двумя странами.

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о старте реализации проекта атомной электростанции малой мощности.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 06:47 • Новости дня
    Итуруп получил запрошенный во время визита Путина автомобиль скорой помощи

    Лимаренко: Автомобиль скорой помощи доставили на Итуруп

    Tекст: Антон Антонов

    Для медиков острова Итуруп доставили новый автомобиль скорой помощи, о котором они просили президента России Владимира Путина во время его рабочего визита на остров, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    «Поручение президента Владимира Путина выполнили оперативно! Сегодня на Итуруп доставили машину скорой помощи, о которой просили местные врачи. Полноприводный «Соболь» будет работать по маршруту Курильск – Рейдово – Горячие Ключи – Горное. Именно такая техника нужна для курильских дорог», – заявил глава региона в «Максе».

    Транспортное средство 2022 года выпуска имеет минимальный пробег. Автомобиль был передан из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска. Перед отправкой на остров механики провели полное техническое обслуживание машины и проверили исправность всех систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России впервые посетил курильский остров Итуруп.

    На острове глава государства осмотрел Курильскую центральную районную больницу, сотрудники которой сообщили о необходимости заменить одну из машин скорой помощи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 08:39 • Новости дня
    Минх заявил о личном участии Путина в работе над бюджетом

    Минх: Путин лично включается в подготовку бюджета и сложных законов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин регулярно участвует в разработке значимых документов, включая проект федерального бюджета и вопросы социальной напряженности, для выработки оптимальных компромиссов, заявил полномочный представитель главы государства в Госдуме Гарри Минх.

    По словам Минха, Путин лично включается в процесс работы над законопроектами, связанными с критически важными для страны направлениями, передает ТАСС.

    «Такая необходимость бывала, она возникала», – ответил полпред на вопрос о том, требуется ли иногда личное участие российского лидера в законотворческом процессе. Минх пояснил, что речь идет о вопросах высокой политической и социальной ответственности, которые без участия президента практически стоят на месте.

    В качестве примера полпред привел ежегодную работу Путина над проектом федерального бюджета. Глава государства проводит совещания для выработки оптимальных решений, обсуждая выделение дополнительных средств на социальные объекты, образование и здравоохранение.

    Минх также напомнил, что личное участие Путина потребовалось при подготовке пенсионной реформы 2018 года. В результате был принят закон с поправками, сохранившими прежний возраст выхода на пенсию для ряда категорий граждан.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы.

    Также на совещании по экономическим вопросам Путин призвал учитывать обстановку на глобальных рынках при составлении главного финансового документа.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 08:14 • Новости дня
    SCMP: Китай защитит острова Южно-Китайского моря роями беспилотников

    SCMP: Китай превратит спорные острова в роботизированные крепости

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Китая планируют защитить острова в Южно-Китайском море с помощью единой многоступенчатой сети из автоматических боевых систем и роев беспилотников.

    Специалисты Береговой охраны Китая предложили преобразовать острова в Южно-Китайском море в автономные роботизированные крепости, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Эксперты из Академии береговой охраны и Морского электротехнического колледжа Даляньского морского университета разработали план защиты акватории.

    Согласно проекту, острова будут защищены единой сетью, включающей беспилотные летательные аппараты, а также надводные и подводные безэкипажные системы. «Это предложение появилось на фоне стремления Пекина нейтрализовать растущую угрозу со стороны роев недорогих дронов – асимметричного оружия, которое изменило военно-морские сражения, поскольку традиционные, управляемые человеком системы обороны становятся все более уязвимыми для беспилотных [и безэкипажных] воздушных и морских группировок», – отмечает издание.

    Разработчики подчеркивают, что узкие проходы у островов и рифов создают обширные слепые зоны. Это делает традиционные методы обороны с участием экипажей недостаточно эффективными против быстрого применения роев беспилотников противником. Новая система предполагает использование скоординированного роя машин вместо солдат.

    На первом этапе планируется создать широкомасштабную сеть наблюдения. Беспилотники будут сканировать воздушное пространство, надводные аппараты – слепые зоны, а подводные системы – мелководные проливы. Информация будет анализироваться искусственным интеллектом для оценки угроз. Средства обороны развернут тремя кольцами, и любые угрозы, достигшие внутреннего кольца, будут уничтожаться дронами-камикадзе и аппаратами ближнего боя

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы на базе беспилотных технологий.

    Экипажи российских и китайских боевых кораблей отработают применение безэкипажных катеров в ходе совместных военно-морских маневров.

    Вооруженные силы Китая провели патрулирование акватории вокруг спорных островов в Южно-Китайском море.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 12:49 • Новости дня
    Швейцария решила потратить 1,2 млрд долларов на срочные закупки систем ПВО

    Кабмин Швейцарии запросил 1,2 млрд долларов на срочные закупки систем ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Швейцарское руководство намерено выделить дополнительные 970 млн франков (около 1,2 млрд долларов) для максимально быстрого приобретения оборонительных комплексов на фоне растущих угроз безопасности.

    Федеральный совет европейского государства планирует форсировать инвестиции в оборонную сферу из-за нестабильной обстановки, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что на эти цели направят около 1,2 млрд долларов.

    «Для соблюдения графиков поставки средств ПВО правительство запросит у парламента дополнительные средства в размере 970 млн швейцарских франков», – указывается в официальном заявлении кабмина.

    Власти объясняют такую необходимость усугублением потенциальных угроз и долгим ожиданием поставок военной техники. Местный парламент должен рассмотреть соответствующую инициативу во время осенней сессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник по оборонным закупкам Швейцарии сообщил о способности устаревших систем ПВО прикрыть лишь малую часть территории страны.

    Из-за задержки американских поставок Берн рассмотрел возможность приобретения итало-французских зенитных комплексов SAMP-T.

    Позже верхняя палата швейцарского парламента согласовала выделение дополнительных средств на покупку американских истребителей F-35.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 13:32 • Новости дня
    Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода республики Мали

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, сообщает пресс-служба Кремля.

    «По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

    Политики условились развивать политический диалог и содействовать расширению сотрудничества. Гойта выразил признательность за поддержку в вопросах укрепления безопасности африканской страны и противостояния международному терроризму.

    Стороны также договорились координировать усилия по обеспечению стабильности в Сахаро-Сахельском регионе. Обсуждалось дальнейшее развитие взаимовыгодных контактов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

    «Обстоятельно обсуждены ключевые темы двусторонней повестки дня. Имеется в виду активно развивать политический диалог и контакты на различных уровнях, а также содействовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях», – уточнили в пресс-службе Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров провел в Нигере двусторонние встречи с руководителями внешнеполитических ведомств стран Альянса государств Сахеля.

    Правительственные войска Мали отразили масштабное наступление радикальных террористических группировок на севере и в центре страны.

    Руководитель малийской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Мамаду Сатиги Диаките заявил о планах укрепить оборонное партнерство с Москвой.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Российские войска зачистили 400 зданий в Водянском

    ВС России проверили и зачистили около 400 зданий в Водянском в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения населенного пункта Водянское в ДНР российские штурмовые группы проверили и очистили от противника около 400 строений населенного пункта.

    Бойцы группировки войск «Центр» успешно провели зачистку населенного пункта Водянское в Донецкой народной республике. В результате операции от украинских боевиков было освобождено около 400 зданий и сооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады им. А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» в ходе боевой работы на Добропольском направлении специальной военной операции освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике. <…> Всего в ходе зачистки штурмовыми группами было проверено и освобождено от украинских боевиков около 400 зданий и строений», – говорится в сообщении ведомства.

    Успешному продвижению штурмовых групп способствовала слаженная работа воздушной и наземной разведки. Взаимодействие с артиллерийскими расчетами и операторами ударных дронов позволило оперативно уничтожать выявленные позиции противника, обеспечив условия для последовательной зачистки территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике.

    Накануне российские войска заняли Красноподолье и Ореховатку. А в июне штурмовые отряды очистили от противника 114 зданий в Константиновке.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россия вернула 103 военных из украинского плена
    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну
    Эсминец США сломался в Тихом океане
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    Убитая медведем на Алтае туристка работала в МЧС
    Въехавшую в подземный переход женщину-водителя Ford Mustang лишили прав