В Самаре пропала 13-летняя девочка

Объявлены планы расширения сервисной сети электромобилей «Атом»

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщили в пресс-службе «Атома», договоры заключены с партнерами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде, передает ТАСС. Следующим этапом станет расширение сети еще на восемь городов.

При этом долгосрочные планы компании предусматривают гораздо более широкое покрытие. К 2029 году сервисная сеть «Атома» должна объединять партнеров уже в 48 городах России.

Одновременно бренд развивает мобильные форматы обслуживания. Летом «Атом» запустил выездной консьерж-сервис, в рамках которого к владельцам электромобилей приезжают подготовленные инженеры. Специалисты проводят диагностику непосредственно на месте и при возможности устраняют обнаруженные неисправности.

В дальнейшем мобильные возможности сервиса планируется расширить. К проекту должна присоединиться дежурная станция на базе автомобиля, оснащенная генератором мощностью 8 кВт. В ее комплектацию также войдет оборудование для проведения работ с мотор-редуктором и электропроводкой. Такая станция сможет выезжать к клиентам на дороги общего пользования и оказывать дополнительную поддержку стационарным сервисным партнерам.

Обслуживать электромобили смогут станции, которые прошли специальную подготовку в соответствии со стандартами «Атома». Кроме того, корпоративные машины допускается ремонтировать на сервисных площадках крупных B2B-клиентов.

За формирование единых требований к сервисным партнерам отвечает инженерный центр бренда. Его специалисты проверяют ремонтные технологии на автомобилях, устанавливают нормативы времени для отдельных операций и определяют требования к оборудованию и программному обеспечению.

При возникновении сложных технических проблем партнеры смогут обращаться за поддержкой в инженерный центр. Там проводят расширенную диагностику, после чего разрабатывают методику устранения неисправности, которую в дальнейшем можно применять и при аналогичных случаях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятие «Кама» передало первые электромобили «Атом» покупателям.

Известный дизайнер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового российского авто.

Сборку первого предсерийного экземпляра машины осуществили на столичном автозаводе «Москвич» в прошлом году.