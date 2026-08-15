Кремль анонсировал переговоры Путина с лидером Мьянмы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом. Встреча глав государств запланирована на 18 августа, сообщается на сайте Кремля.

Стороны намерены обсудить перспективы развития сотрудничества между Россией и Мьянмой в различных сферах. Кроме того, повестка переговоров включает актуальные международные и региональные вопросы. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Владимир Путин провел встречу с Мин Аун Хлайном в Кремле.

Ранее Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о строительстве малой атомной электростанции. Тогда же В ходе того же визита Мин Аун Хлайн попросил министра обороны России о содействии в модернизации поставленных вооружений.