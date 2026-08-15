  • Новость часаПутин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
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    15 августа 2026, 16:43 • Новости дня

    Кремль анонсировал переговоры Путина с лидером Мьянмы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин встретится с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в ходе его официального визита в Москву, сообщили в Кремле.

    Президент Владимир Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом. Встреча глав государств запланирована на 18 августа, сообщается на сайте Кремля.

    Стороны намерены обсудить перспективы развития сотрудничества между Россией и Мьянмой в различных сферах. Кроме того, повестка переговоров включает актуальные международные и региональные вопросы. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Владимир Путин провел встречу с Мин Аун Хлайном в Кремле.

    Ранее Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о строительстве малой атомной электростанции. Тогда же В ходе того же визита Мин Аун Хлайн попросил министра обороны России о содействии в модернизации поставленных вооружений.

    17 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    Путин поздравил российских гимнасток с триумфом на чемпионате мира
    Путин поздравил российских гимнасток с триумфом на чемпионате мира
    @ IPA/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную с победой в командных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии.

    Глава государства направил поздравительную телеграмму спортсменкам, передает сайт Кремля. «От души поздравляю вас с победой в командных соревнованиях чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии», – говорится в обращении российского лидера.

    Президент отметил, что девушки достойно представили страну на главном старте сезона. Он подчеркнул их основательную подготовку, высокое мастерство и дружескую сплоченность.

    «Вы достойно представили Россию на главном старте сезона, демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплочённость. Подарили тренерам, товарищам по сборной и преданным болельщикам незабываемые мгновения радости и торжества. Ваш триумф стал значимым вкладом в развитие замечательных традиций отечественной школы художественной гимнастики», – говорится в поздравлении.

    В заключение он пожелал чемпионкам новых успехов и спортивной удачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне.

    Отечественные гимнастки София Ильтерякова и Мария Борисова стали призерами этого мирового первенства в упражнениях с мячом.

    Российские спортсменки выступали на данных соревнованиях в нейтральном статусе.

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    18 августа 2026, 15:24 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудит структурные изменения в экономике

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Президент России Владимир Путин 19 августа проведет заседание Госсовета, передает РИА «Новости». Основной темой мероприятия станет обсуждение плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.

    «19 августа Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета, которое будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Александр Новак», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    Кроме того, министр финансов Антон Силуанов представит доклад об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в период с 2026 по 2029 годы. Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко расскажет о взаимодействии с регионами для достижения социологических показателей национальных целей развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственная подкомиссия утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике России до 2030 года.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил об адаптации отечественной экономики к внешним вызовам на 80 процентов.

    Министр финансов Антон Силуанов заявил о выправлении экономической ситуации в стране.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 18:57 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России подключиться к добыче углеводородов в Мьянме
    Путин заявил о готовности России подключиться к добыче углеводородов в Мьянме
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский бизнес готов участвовать в проектах геологоразведки и добычи углеводородов на территории Мьянмы, включая шельфовые месторождения, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин и лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн провели во вторник официальные переговоры в Москве, передает РИА «Новости».

    «Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе», – заявил глава российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал отношения России и Мьянмы особо доверительными.

    Президент России сообщил об укреплении связей России и Мьянмы в сфере безопасности.

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    17 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    В Британии призвали премьера Японии Такаити договориться с Путиным

    Аналитик Меркурис призвал премьера Японии Такаити договориться с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Британский военный аналитик Александр Меркурис посоветовал японскому премьеру Санаэ Такаити отказаться от агрессивной позиции по Курилам и найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным.

    Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что Такаити следует попытаться договориться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Токио нужно отказаться от агрессивной риторики по вопросу Курильских островов, передает РИА «Новости».

    «Такаити превращает все в катастрофу. И мне непонятно, почему Япония не пытается договариваться с Россией, а лезет с осуждением в сторону Путина, хотя куда логичнее найти общий язык, а не спорить», – сказал эксперт.

    Меркурис отметил, что ухудшение российско-японских отношений сильнее ударит по Токио. Однако японский премьер не желает этого признавать из-за своей жесткой позиции.

    В четверг Владимир Путин впервые приехал на Курильские острова. Глава государства после поездки в Южно-Сахалинск отправился на остров Итуруп.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку Владимира Путина на Итуруп.

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки призвал использовать сложившуюся ситуацию для двустороннего диалога.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает Японии и не имеет к ней претензий.

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    17 августа 2026, 17:08 • Новости дня
    Глава НАО попросила Путина поддержать строительство стратегического моста

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт во время рабочей встречи обсудила с президентом России Владимиром Путиным проект создания переправы на трассе Нарьян-Мар – Усинск.

    На данный момент в бюджете региона не хватает средств для реализации важной инфраструктурной инициативы, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Стоимость – порядка 8 млрд рублей в ценах сегодняшнего дня. Деньги в бюджете предусмотрены начиная с 2029 года, но только 5,3 млрд. Здесь хотела бы, конечно, попросить вашей поддержки, Владимир Владимирович, о том, чтобы все-таки такой важный стратегический объект для нашего региона был поддержан и реализован. Я помню, когда вы встречались в День коренных малочисленных народов с ребятами, помните, [говорили] про мост на Сахалин, о том, что да, это дорого, но как это важно для качества жизни там. Поэтому здесь это для нас такая долгожданная история», – сообщила губернатор.

    Сейчас проектная документация по сооружению и подъездным путям полностью готова. Действующий низководный мост работает только 11 месяцев в году, так как перед ледоходом конструкцию приходится разбирать во избежание разрушения.

    Из-за ежегодного демонтажа транспортное сообщение прерывается на срок от 30 до 45 дней. Появление новой круглогодичной переправы обеспечит стабильную наземную связь с Приморско-Куйским сельсоветом и соседними регионами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече с Ириной Гехт президент России Владимир Путин отметил реализацию больших инвестиционных проектов в Ненецком автономном округе.

    В марте прошлого года глава государства назначил ее временно исполняющей обязанности руководителя этого региона.

    Весной текущего года российский лидер назвал строительство моста на Сахалин очень затратным и необходимым проектом.

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    18 августа 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин назвал отношения России и Мьянмы особо доверительными

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер провел официальную встречу с главой Мьянмы в Кремле, подчеркнув укрепление двусторонних связей на современном этапе.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном. Иностранный лидер прибыл в страну с официальным визитом во вторник, пишет РИА «Новости».

    В ходе встречи глава российского государства высоко оценил уровень взаимодействия между двумя странами.

    «Отношения между нашими странами были установлены еще в 1948 году... И все время развивались, а нарастающие в последние годы приобрели особо доверительный характер», – отметил он.

    Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн поблагодарил Владимира Путина за теплый прием своей делегации в Москве.

    «Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность за теплое приветствие нашей делегации», – сказал президент Мьянмы и отметил, что уже много раз ранее посещал столицу России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал переговоры Владимира Путина с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном.

    В марте прошлого года государства подписали соглашение о строительстве малой атомной электростанции. Во время того визита мьянманский премьер-министр поддержал российскую специальную военную операцию на Украине.

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    17 августа 2026, 15:02 • Новости дня
    Путин обсудил развитие спортивной инфраструктуры в Арктике

    Путин и глава НАО Гехт обсудили строительство спортивных объектов в Арктике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. Главной темой разговора стало создание новых объектов социальной инфраструктуры, включая дома культуры и спортивные комплексы в арктических регионах страны.

    «Спортивные сооружения, я знаю, вы тоже этим занимаетесь все-таки», – сказал глава государства в ходе беседы, сообщает сайт Кремля.

    Глава региона подчеркнула высокую востребованность подобных объектов на Крайнем Севере. По ее словам, необходимость расширения спортивной инфраструктуры обусловлена суровыми климатическими условиями, в частности длительной полярной ночью.

    Она сообщила, что уже направила в Минспорт России соответствующие предложения по улучшению оснащенности арктических территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года президент России заявил о планах дальнейшего освоения Арктики вне зависимости от климатических изменений.

    Прошлой весной глава государства поручил рассмотреть вопрос создания федерального центра по зимним видам спорта в Мурманской области.

    В марте прошлого года Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности руководителя Ненецкого автономного округа.

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    17 августа 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин отметил высокий уровень зарплат в Ненецком автономном округе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что уровень зарплат в Ненецком автономном округе выше, чем в среднем по стране.

    Во время встречи с губернатором Ириной Гехт президент обратил внимание на доходы жителей региона, передает РИА «Новости».

    «Зарплата у вас повыше, чем в среднем по стране. Свыше 140 тысяч в месяц, да?» – спросил глава государства.

    Губернатор подтвердила эти данные, объяснив высокие показатели прямым влиянием нефтяного сектора. Она добавила, что оклады работников бюджетной сферы успешно проиндексировали на 7% в 2026 году.

    Путин и Гехт также обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов на территории округа. Гехт сообщила о значительном потенциале региона в добыче углеводородов, где на данный момент освоено лишь 34% запасов нефти и 2% газа. Руководитель субъекта подробно рассказала о планах по дальнейшему развитию добывающей отрасли. В текущем году ожидается промышленный запуск двух новых месторождений – Лаявожского и Командиршорского.

    Средние доходы жителей НАО превысили отметку в 150 тыс. рублей.

    Президент России Владимир Путин указал на большие инвестиционные проекты, которые реализуются в Ненецком автономном округе.

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    18 августа 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Мьянме

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал руководство Мьянмы на фоне масштабного стихийного бедствия, затронувшего десятки тысяч местных жителей.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном, передает ТАСС. В ходе беседы глава государства выразил соболезнования в связи с последствиями мощного наводнения, обрушившегося на республику.

    «Прежде чем мы начнем беседу, хотел бы выразить искренние соболезнования в связи с тем, что десятки тысяч людей пострадали в вашей стране из-за мощного наводнения», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба Кремля анонсировала переговоры Владимира Путина с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в Москве.

    Перед встречей на высшем уровне зарубежный лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    В феврале секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу передал главе республики послание от российского лидера.

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    18 августа 2026, 18:53 • Новости дня
    Путин: Две трети расчетов между Россией и Мьянмой идут в рублях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Мьянма успешно наладили надежные каналы для финансовых расчетов, большая часть которых теперь осуществляется в российской национальной валюте, сообщил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин сообщил о формировании устойчивых финансовых связей между Россией и Мьянмой. По словам российского лидера, значительная доля двусторонних коммерческих операций уже переведена в национальную валюту, передает РИА «Новости».

    «Выстроены устойчивые каналы финансовых расчетов, две трети коммерческих операций производятся в российских рублях», – заявил глава государства. Эти слова прозвучали во время подведения итогов официальных переговоров.

    Встреча Владимира Путина с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном прошла во вторник в Кремле. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их дальнейшего развития в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал отношения между двумя странами особо доверительными.

    Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о планах диверсификации двустороннего товарооборота. А премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал начало реализации проекта малой атомной электростанции в республике.

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    18 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    Путин начал переговоры с президентом Мьянмы в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве стартовала встреча российского президента Владимира Путина с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном в рамках его официального визита.

    Переговоры президентов России и Мьянмы начались в Кремле во вторник, передает РИА «Новости». Российскую делегацию представляют ключевые министры и официальные лица.

    В состав делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Алексей Оверчук. Также присутствуют руководители профильных министерств: Максим Решетников, Антон Силуанов, Сергей Цивилев и Василий Осьмаков.

    Ожидается обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества в различных сферах. Лидеры также затронут актуальные вопросы международной и региональной повестки. По итогам встречи планируется подписание ряда совместных документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль в середине августа анонсировал официальный визит лидера Мьянмы в Москву.

    Перед переговорами на высшем уровне Мин Аун Хлайн возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    В прошлом году российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 40 процентов

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    18 августа 2026, 15:19 • Новости дня
    Путин и президент Мьянмы обнялись при встрече в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и глава Мьянмы Мин Аун Хлайн пожали друг другу руки и обнялись на встрече в Кремле.

    Азиатский политик прибыл в Россию с официальным визитом во вторник, передает РИА «Новости».

    «Уважаемый господин президент, дорогие друзья, добрый день. Очень рады вас вновь видеть в Москве», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал переговоры лидеров двух стран.

    Перед встречей президент Мьянмы возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    Россия и азиатская республика приступили к реализации проекта атомной электростанции малой мощности.


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    18 августа 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин сообщил о планах построить храм Русской православной церкви в Мьянме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном сообщил о планах построить храм Русской православной церкви в Янгоне.

    «Господин президент сообщил мне в ходе нашей встречи с глазу на глаз о том, что достигнута договоренность в принятии решения о возведении в крупнейшем мьянманском городе Янгоне храма Русской православной церкви», – приводит слова Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве стартовали переговоры Владимира Путина с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном.

    По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию о противодействии санкциям.

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    18 августа 2026, 15:22 • Новости дня
    Путин заявил о развитии отношений России и Мьянмы в сфере безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин сообщил об укреплении связей России и Мьянмы в сфере безопасности.

    Путин провел в Кремле переговоры с главой Мьянмы Мином Ауном Хлайном. В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Развиваются отношения в сфере безопасности», – сказал российский лидер. Он также выразил признательность руководству Мьянмы за помощь в укреплении связей России с государствами АСЕАН.

    Кроме того, глава государства подчеркнул важность активизации экономического взаимодействия. «Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заранее анонсировал официальный визит Мин Аун Хлайна в Москву.

    Перед переговорами на высшем уровне лидер Мьянмы возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    В феврале секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прилетал в азиатскую республику для обсуждения военного сотрудничества.

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    19 августа 2026, 13:34 • Новости дня
    Герой России Головин: Путин думает о всех россиянах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание благополучию всех жителей страны, заявил начальник главного штаба «Юнармии», лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Владислав Головин.

    Головин заявил, «люди, вернувшиеся с фронта, не бывшие на фронте – все люди нужны своей Родине».

    «Я уверен, что наш верховный главнокомандующий очень пристальное внимание обращает на все сферы, на все категории граждан, на всех», – подчеркнул Головин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей».

    Герой России добавил, что руководство государства активно работает над тем, чтобы каждый россиянин имел возможность стать сильнее.

    В начале августа Владислав Головин рассказал о программах подготовки ветеранов спецоперации к наставничеству.

    Герой России Головин пообещал дальнейшее совершенствование партией «Единая Россия» мер поддержки бойцов.

    В конце июля президент Владимир Путин заявил об абсолютной сплоченности граждан ради победы.

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