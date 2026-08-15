Масштабный пожар в бельгийских Арденнах обернулся эвакуацией населения

Крупный лесной пожар охватил 1,6 тыс. гектаров в бельгийских Арденнах

Tекст: Мария Иванова

Возгорание началось ночью в лесистом районе От-Фань, расположенном на востоке страны. Огонь уже охватил до 1,6 тыс. гектаров леса, передает канал RTBF.

Быстрому распространению пламени способствуют рекордная жара и сильная засуха. К борьбе со стихией привлечены несколько десятков машин, три вертолета и военные. Пожарные расчеты получили подкрепление из соседней Германии для предотвращения дальнейшего продвижения огня.

Пострадавшая территория является заповедником и относится к числу наименее населенных районов Бельгии. В связи с этим эвакуация жителей носит точечный характер, крупные населенные пункты в настоящее время находятся вне опасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

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