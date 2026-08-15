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    15 августа 2026, 15:59 • Новости дня

    Масштабный пожар в бельгийских Арденнах обернулся эвакуацией населения

    Крупный лесной пожар охватил 1,6 тыс. гектаров в бельгийских Арденнах

    Tекст: Мария Иванова

    Первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии, приведя к частичной эвакуации местного населения.

    Возгорание началось ночью в лесистом районе От-Фань, расположенном на востоке страны. Огонь уже охватил до 1,6 тыс. гектаров леса, передает канал RTBF.

    Быстрому распространению пламени способствуют рекордная жара и сильная засуха. К борьбе со стихией привлечены несколько десятков машин, три вертолета и военные. Пожарные расчеты получили подкрепление из соседней Германии для предотвращения дальнейшего продвижения огня.

    Пострадавшая территория является заповедником и относится к числу наименее населенных районов Бельгии. В связи с этим эвакуация жителей носит точечный характер, крупные населенные пункты в настоящее время находятся вне опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    Масштабный лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил около 50 тыс. гектаров территорий.

    В ходе ликвидации природных возгораний на юго-западе Франции пострадали более сотни сотрудников спасательных служб.

    17 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией

    Кулбергс: Евросоюз должен Латвии 7 млрд евро из-за разрыва отношений с Россией

    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига несет огромные финансовые потери из-за антироссийских рестрикций и помощи Киеву, превращаясь в пострадавшую сторону конфликта, ЕС должен выделить Латвии семь млрд евро, чтобы она поддержала антироссийские санкции, заявил премьер страны Андрис Кулбергс.

    Кулбергс заявил о необходимости выделения Латвии дополнительных 7 млрд евро из бюджета ЕС на ближайшие семь лет для компенсации издержек, передает ТАСС. Бывший вице-премьер страны и лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в беседе с Politico заявил, что государство теряет большие деньги из-за поддержки Украины и санкций против России.

    «Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой», – сказал он.

    По его мнению, руководство страны больше не может игнорировать экономический ущерб от разрыва связей с Москвой.

    Шлесерс подчеркнул, что при следующем голосовании за продление антироссийских санкций Рига должна потребовать финансовой поддержки, не исключив применение права вето.

    Заявления политиков звучат в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3 октября. Согласно опросам центра SKDS, лидирует партия Кулбергса «Объединенный список» с 12,2%, тогда как политическая сила Шлесерса занимает третье место с 10%.

    В начале лета Кулбергс объявил о планах разрыва торговых связей с Россией.

    Позже глава латвийского правительства запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны.

    При этом страна спланировала дефицит государственного бюджета на текущий год из-за резкого увеличения военных расходов.

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    18 августа 2026, 01:35 • Новости дня
    Литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград

    Анушаускас: В Литве предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград

    Литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград
    @ Carsten Hoffmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Литве депутаты подготовили поправки, вводящие шестичасовой лимит автомобильного транзита для россиян на калининградском направлении, сообщил депутат Сейма Арвидас Анушаускас.

    Анушаускас заявил, что на прошлой неделе обсуждался якобы чрезмерно долгий проезд российских граждан через территорию Литвы по пути в Калининградскую область и обратно. «Транзит через Литву превратился в пребывание в Литве до 24 часов», – заявил он в соцсетях.

    Анушаускас сообщил, что депутаты подготовили и зарегистрировали поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    При этом он подчеркнул, что до общеевропейского решения Литва формально не сокращает действующий лимит с 24 до шести часов.

    По замыслу авторов, в национальном праве впервые будет четко закреплено, что шесть часов считаются нормой для прямого транзита, а не «правом» находиться в Литве сутки.

    Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении.

    Он напомнил, что в праве ЕС уже существует шестичасовое ограничение для транзита по железной дороге. По его словам, ситуация на Украине и рост «гибридных угроз» меняют общую ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому государство должно пересмотреть режимы, позволяющие российским гражданам и автомобилям пользоваться исключительным механизмом доступа на территорию ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года глава Социал-демократической партии Литвы Гинтарас Синкявичюс пригрозил ограничить транзит российских грузов в Калининград из-за конфликта с Минском.

    В октябре 2025 года президент Литвы Гитанас Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    17 августа 2026, 05:38 • Новости дня
    Каллас пригрозила увеличением на треть подсанкционных лиц и компаний

    Каллас заявила об очередном пакете санкций против России

    Каллас пригрозила увеличением на треть подсанкционных лиц и компаний
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз намерен осенью ввести самый крупный с 2022 года пакет ограничений в отношении России, увеличив списки подсанкционных лиц и компаний на треть, пригрозила глава евродипломатии Кая Каллас.

    «В случае его принятия число российских физических лиц, компаний и организаций под санкциями, единовременно увеличится на треть. Давление необходимо усилить», – приводит РБК слова Каллас в интервью Die Welt.

    Она назвала принятие сенатом США закона об антироссийских санкциях, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), обнадеживающим в плане сближения Европы и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС в июле принял 21-й пакет антироссийских санкций. Там заявили, что новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. ЕС также ввел новые санкции против пяти представителей российского ВПК.


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    17 августа 2026, 11:53 • Новости дня
    Захарова сравнила главу евродипломатии Каллас со старухой Шапокляк
    Захарова сравнила главу евродипломатии Каллас со старухой Шапокляк
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова провела параллель между главой евродипломатии Каей Каллас и известным персонажем советского мультфильма старухой Шапокляк.

    Захарова, отвечая на вопрос журналистов о том, что мешает Каллас осознать неэффективность санкционной политики, привела в пример персонажа советского мультфильма, передает «Комсомольская правда».

    «По такому же принципу жила Шапокляк: «Кто людям помогает, тот тратит время зря – хорошими делами прославиться нельзя»», – заявила Захарова.

    Ранее глава европейской дипломатии сообщила о подготовке очередного пакета ограничений. По словам Каллас, осенью Евросоюз планирует ввести самые масштабные санкции против российской стороны.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила ввести осенью самый крупный пакет антироссийских ограничений.

    В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова назвала европейскую чиновницу «пакетчицей».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее сравнил европейских политиков со старухой Шапокляк.

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    17 августа 2026, 02:16 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям» с Россией

    Экс-глава ЦРУ и Пентагона Панетта призвал НАТО к четким красным линиям

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава Пентагона и экс-глава ЦРУ Леон Панетта видит вокруг массу сигналов, доказывающих, что угроза от Россия якобы становится все больше, поэтому НАТО и ЕС следует защищаться соответствующим образом.

    Панетта заявил, что Россия регулярно испытывает на прочность обороноспособность Европы и считает, что «ужасающий сценарий» с военными действиями России на территории ЕС вполне вероятен.

    «НАТО должен быть бдительным. Россия продолжит испытывать обороноспособность альянса», – заявил он в интервью Bild.

    По словам Панетты, главное – не показывать России ни намека на слабость, так как в противном случае, если Россия почувствует слабость в НАТО и США, она «продолжит провоцировать и наносить удары», предупредил Панетта, добавив, что Запад должен провести четкие красные линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Корчунов заявил о необходимости сдерживания НАТО и Германии вместо России. Замглавы МИД Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой. Бывший премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году.



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    19 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    Ученые: Перегретый океан обрушит на Европу разрушительные катаклизмы

    World Weather Attribution предупредила о риске экстремальных наводнений в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальное повышение температуры воды в Средиземном море грозит обернуться катастрофическими штормами и масштабными осадками для европейских стран грядущей зимой, предупредили ученые.

    Рекордно высокие температуры Мирового океана способны спровоцировать разрушительные природные явления, передает РИА «Новости».

    Исследователи международной инициативы World Weather Attribution (WWA) бьют тревогу из-за быстрого потепления воды. «Периоды аномально высоких температур поверхности моря служат дополнительным топливом для шторма, усиливая его и увеличивая ряд опасностей, включая наводнения, высокие волны и штормовые нагоны», – говорится в отчете.

    Авторы работы также подчеркнули, что подобный нагрев несет катастрофические последствия для морских экосистем и приводит к массовой гибели кораллов и водорослей. Сейчас европейские государства переживают один из самых жарких периодов за последние годы. Сильнейший ущерб уже понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция, столкнувшиеся с небывалым числом природных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине лета поверхностные воды Мирового океана прогрелись до аномальных 20,96 градуса.

    Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Пятая за год волна высоких температур спровоцировала масштабные лесные пожары во Франции и Британии.

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    17 августа 2026, 02:02 • Новости дня
    Синоптик Шувалов предупредил о нестандартной осени в Москве

    Синоптик Шувалов заявил о перепадах погоды в Москве осенью

    Tекст: Катерина Туманова

    В первый месяц осени жителей столицы ожидают частые смены теплых периодов и резких похолоданий, а также регулярные осадки, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды: от хороших периодов с теплом до резких похолоданий», – рассказал он РИА «Новости».

    Шувалов отметил, что в столице прогнозируются постоянные колебания температуры и осадки. При этом характер погоды будет меняться стремительно.

    Ранее специалист назвал регионы с вероятным снегом в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус предсказал резкое похолодание в европейской части России. При этом синоптик Тишковец сообщал, что в Москве после похолодания вскоре начнется потепление.


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    17 августа 2026, 06:42 • Новости дня
    Переводчик раскрыл секрет популярности Достоевского у европейцев

    Идея свободы сделала Достоевского популярным у европейцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Многоголосие произведений и представление об абсолютной свободе человека делают Федора Достоевского самым популярным русским автором у европейцев, заявил лауреат премии «Читай Россию» и госпремии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг.

    «Мне кажется, именно эта многоголосность и завораживает западного читателя. В западной литературе тоже есть конфликты, но у Достоевского различия между людьми доведены до предела», – сказал он РИА «Новости».

    Ницберг считает, что писатель позволяет каждому герою высказаться, не навязывая читателю единственно верную точку зрения.

    Кроме того, у Достоевского особое понимание свободы в творчестве. В его романах человек абсолютно свободен благодаря божественному началу, что кардинально отличается от современных западных концепций, где свобода ограничена внешними рамками.

    Переводчик подчеркнул, что герои писателя вольны даже совершить преступление, но обязаны нести ответственность за свой выбор. Ощущение предельной свободы в сочетании с ответственностью, по его мнению, является характерной чертой русской литературы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ницберг назвал Достоевского самым популярным  русским писателем в Европе. Отец Илона Маска рассказал о любви сына к русской литературе. МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского.

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    19 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Ядовитые португальские кораблики массово атаковали пляжи Европы

    Португальские кораблики ужалили более тысячи туристов во Франции и Испании

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары пляжи Франции и Испании заполнили тропические физалии – португальские кораблики, успевшие всего за две недели ужалить более тысячи отдыхающих.

    Атлантическое побережье Франции и Испании столкнулось с нашествием похожих на медуз существ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Из-за аномальной жары физалии, обычно обитающие в тропиках, начали массово мигрировать к берегам западноевропейских стран.

    «На побережье французской Страны Басков за две недели зафиксировано более тысячи случаев укусов «португальских корабликов»», – пишет издание. В связи с этим власти французского города Аркашон запретили купание на главном пляже.

    Аналогичные меры приняли в Сан-Себастьяне на севере Испании и во французском департаменте Атлантические Пиренеи. Там на побережьях вывесили предупреждающие белые флаги с фиолетовым изображением опасных обитателей.

    Отмечается, что яд этих существ представляет серьезную угрозу для здоровья. Примерно в 10% случаев ужаленным туристам требуется госпитализация из-за сильной боли, проблем с дыханием, нарушения работы сердца или аллергического шока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская энергетическая корпорация EDF остановила три реактора АЭС «Гравлин» из-за массового скопления медуз.

    Пятая за лето волна аномальной жары спровоцировала масштабные лесные пожары в европейских странах.

    В прошлом году власти Испании временно перекрыли доступ к морю на нескольких пляжах Аликанте из-за появления ядовитых моллюсков.

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    17 августа 2026, 08:58 • Новости дня
    Посол России сравнил европейских политиков со старухой Шапокляк

    Посол Нечаев: Европейские политики живут по принципам старухи Шапокляк

    Tекст: Вера Басилая

    Поведение ряда западных лидеров напоминает философию персонажа из «Чебурашки» старухи Шапокляк, уверенной, что «хорошими делами прославиться нельзя», отметил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Нечаев отметил, что действия некоторых европейских политиков перекликаются с принципами старухи Шапокляк из произведения о Чебурашке, передают «Вести».

    «Это такой, знаете, поучительный фильм, «Чебурашка», понимаете? Там есть, например, один персонаж, который говорит, что «хорошими делами прославиться нельзя», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

    По словам Нечаева, именно эта фраза приходит ему на ум при анализе решений ряда европейских государственных деятелей. Он добавил, что многие из них, судя по всему, действительно придерживаются подобного подхода.

    Накануне Сергей Нечаев предупредил о зеркальных мерах при закрытии Русского дома в Берлине.

    В июне дипломат назвал абсолютно неприемлемыми попытки возрождения неонацистской идеологии.

    Месяцем ранее посол заявил об отсутствии у европейских стран готовности к мирному диалогу.

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    17 августа 2026, 21:59 • Новости дня
    В Европе за 10 лет резко вырос уровень ультрафиолетового излучения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последнее десятилетие интенсивность солнечной радиации над европейскими государствами увеличилась на фоне глобального изменения климата и сокращения облачности, сообщило федеральное ведомство по радиационной защите Германии (BfS).

    Федеральное ведомство по радиационной защите Германии зафиксировало существенное повышение уровня ультрафиолета в европейском регионе, передает РИА «Новости».

    Специалисты проанализировали показатели с 40 измерительных станций в 19 государствах в период с 2013 по 2022 год.

    «На 26 станциях было зафиксировано... ежегодное повышение уровня УФ-излучения на 10-20%», – отметили в ведомстве.

    Особенно сильно этот показатель вырос в центральной и западной частях континента.

    Главной причиной такой динамики исследователи называют уменьшение количества облаков над регионом. Это явление стало прямым следствием глобального изменения климата.

    При этом колебания озонового слоя оказали на ситуацию гораздо меньшее влияние.

    Ранее европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни сотен людей.

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    17 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4 у берегов Севастополя

    У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,4

    Tекст: Мария Иванова

    Глубокой ночью в акватории Черного моря, в 51 километре от побережья, произошли подземные толчки магнитудой 3,4.

    Минувшей ночью у берегов Севастополя произошло землетрясение, передает РИА «Новости».

    Информацию об этом подтвердила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

    «Землетрясение зарегистрировано минувшей ночью в 1.22 мск в Черном море в Севастопольском районе №1 магнитудой 3,4, энергетическим классом 10.6», – сообщила она.

    Специалист уточнила, что эпицентр подземных толчков находился в Черном море на расстоянии 51 километра от севастопольского побережья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня сейсмологи зафиксировали у побережья Севастополя серию из 25 подземных толчков. Магнитуда самого сильного сейсмического события достигла отметки 4,4. Местные жители ощутили на суше четыре подземных удара.

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    17 августа 2026, 11:57 • Новости дня
    Крупнейшие водохранилища США опустели до рекордного минимума

    Уровень воды в двух крупнейших водохранилищах США упал до минимума

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы влаги в озерах Мид и Пауэлл достигли самых низких значений за последние 30 лет, угрожая водоснабжению миллионов американцев.

    Уровень воды в двух крупнейших по величине американских водохранилищах опустился до рекордно низких отметок, передает РИА «Новости».

    В субботу показатель в озере Пауэлл упал чуть ниже 1072 метров 87 сантиметров, оказавшись на несколько миллиметров меньше предыдущего антирекорда, установленного в апреле 2023 года.

    «Спустя менее чем две недели после того, как уровень воды в озере Мид, крупнейшем по вместимости водохранилище, рекордно упал, озеро Пауэлл, второе по размеру в стране водохранилище, постигла та же участь», – сообщает телеканал ABC. В настоящее время озеро Пауэлл заполнено лишь на 32,9%, а Мид – на 44,7%.

    По данным Бюро мелиорации США, от этих водоемов и расположенных на них гидроэлектростанций зависят около 40 млн человек в семи штатах. Всего в стране насчитывается 54 водохранилища, и в девяти из них ситуация с запасами воды находится на особом контроле властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень воды в немецкой части Рейна упал до исторического минимума из-за сильной засухи.

    Власти нескольких швейцарских кантонов ввели жесткие ограничения на использование водных ресурсов.

    Русло французской реки Луара критически обнажилось на фоне продолжительной жары.

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    18 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    В результате землетрясения в испанской Гранаде пострадали три человека

    Tекст: Мария Иванова

    В результате новых подземных толчков на юге Испании пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, которую пришлось госпитализировать.

    Землетрясение в провинции Гранада привело к травмам у трех местных жителей, передает РИА «Новости».

    Испанская телерадиокомпания TVE сообщила подробности о состоянии пострадавших.«Все трое получили легкие травмы, при этом одна из пострадавших – несовершеннолетняя девушка – была доставлена в больницу», – уточнили журналисты.

    Глава правительства Андалусии Хуанма Морено обратился к населению с призывом соблюдать максимальную осторожность. Он подчеркнул, что специалисты прогнозируют возможное продолжение сейсмической активности и афтершоков в данном районе.

    Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр ранее зафиксировал землетрясение магнитудой 4,8 вблизи Гранады. Очаг подземных толчков находился на глубине пяти километров. В течение часа после основного удара сейсмологи зарегистрировали 11 афтершоков магнитудой от 2,6 до 4,2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года на юге Испании произошло землетрясение магнитудой 5,3.

    В конце июня этого года у побережья Венесуэлы сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9. Вскоре после этого специалисты зарегистрировали в южноамериканской республике десять новых афтершоков.

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    17 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 68 человек

    Власти Индонезии сообщили о 68 погибших после разрушительного землетрясения

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами мощных подземных толчков магнитудой 7,7 у побережья индонезийского острова Флорес стали 68 человек.

    Количество погибших из-за землетрясения магнитудой 7,7 в Индонезии увеличилось до 68 человек, передает РИА «Новости». Ранее спасательные службы сообщали о 53 жертвах стихии.

    «Число погибших в результате землетрясения в Восточной Индонезии в воскресенье выросло до 68», – заявили представители местных властей.

    Трагедия произошла в ночь на 15 августа. Эпицентр мощных подземных толчков находился неподалеку от индонезийского острова Флорес, зафиксировали европейские сейсмологи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индонезии уточнили данные о 53 погибших.

    В провинции Восточная Нуса-Тенгара подземные толчки повредили жилые дома и школы.

    Позже в индонезийской акватории специалисты зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 6,0.

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