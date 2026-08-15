Нефтяное пятно растянулось на 12 километров побережья Омана

«Последние полевые данные показывают, что протяженность затронутых загрязнениями пляжей в районе Рас-Мадрака составляет около 12 км», – указали в управлении, передает ТАСС.
На месте ведутся работы по ликвидации последствий. В других районах значительных следов нефти не выявлено. Экологи подчеркнули, что загрязнение не достигло побережья острова Масира.
Нефтяное пятно в море продолжает движение к юго-востоку от острова Масира в сторону открытого моря. Специалисты следят за его перемещением с учетом погодных условий.
Ранее площадь пятна в акватории оценивалась в 390 кв. км, а потенциальная протяженность загрязненной береговой линии прогнозировалась до 40 км.
Танкер Caroline Bezengi длиной 247 метров вышел из черноморского порта в мае. В июне экипаж сообщил о взрыве на борту, после чего судно село на мель у островов Эль-Халланият, что привело к утечке нефтепродуктов.
Напомним, судно Caroline Bezengi дало течь у юго-западного побережья Омана.
Ранее Иран заявил, что удары США на энергетическую инфраструктуру Ирана обернулись серьезным разливом нефти и загрязнением побережья острова Кешм.
В середине июля другой танкер подвергся атаке к востоку от оманского города Дукм.