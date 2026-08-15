Кобяков сообщил о желании Запада участвовать в ВЭФ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Даже представители недружественных государств демонстрируют интерес к Восточному экономическому форуму. Об этом рассказал ТАСС советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

«Интерес традиционно большой. Прежде всего, это страны АТР, среди них есть и формально недружественные. Хотя есть и европейские бизнесмены и компании», – сообщил спикер.

Кобяков добавил, что многие западные организации давно функционируют как российские. По его словам, часть бизнеса продолжает деятельность в России по негласным договоренностям со своими правительствами, избегая внимания русофобов. Некоторые государства вынуждены поддерживать санкции под давлением англосаксов, не имея реального выбора.

Напомним, Восточный экономический форум состоится 1–4 сентября 2026 года во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия станет «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Юрий Трутнев спрогнозировал участие представителей не менее 75 государств в Восточном экономическом форуме.

Ранее Министерство иностранных дел России отметило стремление недружественных стран к восстановлению связей с Приморским краем. А премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал решил лично возглавить официальную делегацию своего государства на предстоящем форуме во Владивостоке.