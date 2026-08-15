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    15 августа 2026, 15:35 • Новости дня

    Президент Ливана Аун осудил массированные удары Израиля по югу страны

    Ливанский лидер Аун осудил атаки Израиля и нарушение рамочного соглашения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Ливана обвинил израильских военных в гибели мирных жителей и создание прямой угрозы для реализации мирных договоренностей при посредничестве США.

    Президент Ливана Джозеф Аун раскритиковал действия израильской армии на южных территориях государства, передает РИА «Новости». «Президент Республики генерал Джозеф Аун осудил продолжающиеся израильские нападения на районы юга страны, особенно на город Набатия и его окрестности», – сообщили в пресс-службе политика.

    Акун подчеркнул, что подобные действия грубо нарушают нормы международного права и ставят под удар выполнение рамочного соглашения. По его мнению, атаки на мирное население являются недвусмысленным посланием, угрожающим переговорному процессу.

    Ранее израильская авиация нанесла мощные удары по населенным пунктам Ансар и Дейр-эз-Захрани. В результате бомбардировок погибли 11 человек, среди которых две женщины и трое детей. Еще семь мирных жителей получили ранения.

    Интенсивность обстрелов южных регионов значительно возросла в последние дни. Военные Израиля активно уничтожают гражданскую инфраструктуру Ливана, а применение зажигательных боеприпасов уже привело к масштабным лесным пожарам.

    Напомним, что Ливан и Израиль 26 июня в Вашингтоне при посредничестве США достигли рамочного соглашения, которое  предусматривает прекращение боевых действий, восстановление контроля Ливана над всей территорией страны и поэтапный вывод израильских войск по мере развертывания ливанской армии и разоружения негосударственных формирований.

    Ранее в субботу сообщалось, что в результате авиаудара по ливанскому поселку Ансар погибли семь человек. До этого в июле израильские военные атаковали южные районы Ливана с применением авиации и тяжелых бульдозеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общее число жертв израильских ударов с начала марта достигло 2659 человек.

    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

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    19 августа 2026, 00:58 • Новости дня
    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море

    Посол Ирана Джалали: Киев не выплатил компенсацию за атаку в Каспийском море

    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран продолжает требовать от Киева выплаты компенсации за атаку на торговое судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента», – сказал посол в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что Тегеран и Киев ведут переговоры о выплатах и выразил надежду, что этот диалог завершится положительным результатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Аракчи во время разговора с главой европейской дипломатии Каей Каллас настоял на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о наличии у Тегерана доказательств преднамеренного удара украинских сил по иранскому судну в акватории Каспийского моря.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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    19 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Эсминец США сломался в Тихом океане

    Американский эсминец Benfold с экипажем из 300 моряков сломался в Тихом океане

    Эсминец США сломался в Тихом океане
    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Sarah Myers/US Navy/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный корабль столкнулся с серьезной аварией генераторов, оставив экипаж без электричества, воды и кондиционеров на четыре дня.

    Эсминец ВМС США Benfold с экипажем из примерно 300 человек перенес крупную поломку в Тихом океане в июле 2026 года, передает Associated Press.

    Представитель ВМС Мэтью Комер сообщил, что 24 июля корабль «сообщил об инженерной аварии с генераторами, повлекшей потерю электроэнергии».

    Из-за инцидента моряки несколько дней оставались без питьевой воды, горячего питания, работающих туалетов и кондиционеров. Комер подчеркнул, что никто из экипажа не пострадал, однако судну потребовалась помощь от ударной группы авианосца George Washington. Крейсер Robert Smalls обеспечил пострадавших питанием.

    В итоге эсминец отбуксировали для ремонта на Филиппины, куда он прибыл 28 июля. Экипажу предоставили жилье и еду на берегу. Восьмого августа корабль покинул порт с полностью исправными системами. Инцидент стал известен общественности лишь в августе после публикации USNI News.

    Авария произошла на фоне дискуссий в Пентагоне о качестве жизни на флоте и проблемах со снабжением. Законодатели-демократы уже требуют расследовать условия на авианосце Abraham Lincoln, который провел в море рекордные 250 дней без перерыва, столкнувшись с нехваткой продуктов и проблемами с психическим здоровьем экипажа.

    Тем временем корабли группы George Washington направились на Ближний Восток для замены авианосца Lincoln. Это оставит тихоокеанские воды без присутствия американских авианосцев на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эсминец Benfold остался без электроснабжения в Южно-Китайском море.

    Сенатор США Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на авианосце Abraham Lincoln.

    Родственники моряков с этого корабля сообщили о попытках суицида среди членов экипажа.

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    18 августа 2026, 23:57 • Новости дня
    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном

    Глава департамента МИД ОАЭ аль-Хамли: Торговля с Ираном приостановлена

    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили экономические контакты с Ираном, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли. МИД ОАЭ опроверг информацию об экономическом сотрудничестве с Ираном.

    «Были приостановлены все виды деятельности, торговый обмен и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления», – приводит РИА «Новости» слова директора департамента.

    Она заверила, что ОАЭ твердо привержены обеспечению целостности международной финансовой системы в соответствии с международным правом и высочайшими мировыми стандартами.

    До этого в ОАЭ информировали о ракетном ударе со стороны Ирана по портовой инфраструктуре эмиратов. Указывалось, что ракета не достигла цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ и ранее сообщали о запусках крылатых ракет со стороны Ирана по государству.

    В конце июня представитель иранской организации развития торговли заявил о начале восстановления торговых отношений между Ираном и ОАЭ.

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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    19 августа 2026, 06:17 • Новости дня
    CNN: США сменили стратегию против Ирана

    CNN: США решили экономически задушить Иран

    CNN: США сменили стратегию против Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон отказался от планов быстрой военной операции против Тегерана, США намерены экономически «задушить» Иран, сообщает телеканал CNN.

    После безуспешных попыток добиться позитивного развития отношений с Ираном Белый дом, «похоже, принял новый подход», сообщает CNN.

    Со ссылкой на американского чиновника канал сообщает, что Белый дом велел «прекратить переговоры с Ираном», а союзникам сообщил, что США решили изменить стратегию: от «удара по Ирану как можно скорее» к намерению «задушить его». Белый дом заявил также, что сейчас никакой дипломатии с Ираном вообще не ведется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Корпусе стражей исламской революции назвали выдумкой заявления США о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    На днях сообщалось о договоренности Ирана и США о продлении 60-дневного режима прекращения огня.

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    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

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    19 августа 2026, 02:04 • Новости дня
    Израиль обвинил Сирию в допуске турецких войск на авиабазу близ Алеппо

    Tекст: Антон Антонов

    Дамаск позволил разместить военный контингент Турции на одной из авиабаз вблизи Алеппо, проигнорировав неоднократные предупреждения о недопустимости подобных действий, заявила канцелярия израильского премьер-министра.

     «Израиль и Сирия договорились о статусе-кво в вопросах безопасности», – напомнила канцелярия в социальной сети X.

    По мнению Израиля, Сирия близка к нарушению договоренностей, поскольку позволила турецким войскам разместиться на авиабазе под Алеппо.

    Подчеркивается, что Израиль неоднократн предупреждал соседнюю страну о том, что подобное размещение сил создает прямую угрозу его безопасности. Однако сирийская сторона предпочла полностью проигнорировать эти обращения, говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что не намерены мириться с подобными вызовами. Там добавили, что израильские власти приветствовали бы возвращение к прежним договоренностям и восстановление статус-кво.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое министерство иностранных дел осудило действия израильских военных на сирийской территории.

    Израиль заявлял, что для обеспечения безопасности своих граждан временно разместил свою армию на территории Сирии.

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    19 августа 2026, 02:59 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль знал об отсутствии иностранных сил на аэродроме в Идлибе

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС атаковали военный аэродром Абу-эд-Духур в провинции Идлиб, несмотря на предварительное уведомление сирийской стороны об отсутствии там иностранных сил, сообщил Al Jazeera источник в МИД Сирии.

    «Израиль нанес удар по аэродрому Абу-эд-Духур, несмотря на то что мы уведомили его, что там нет иностранных сил», – заявил источник Al Jazeera.

    Тот же источник подчеркнул, что Дамаск отвергает заявления о существовании какого-либо соглашения с Израилем, предполагающего особый порядок в сфере безопасности. Он отметил, что Сирия не может подписать договор, который ограничивал бы ее возможность играть роль в укреплении стабильности в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аэродром Абу-эд-Духур (находится примерно в 45 км к юго-восток от Алеппо) подвергся атаке боевой авиации. МИД Сирии назвал ночной удар по этому аэродрому неоправданной агрессией и вопиющим нарушением суверенитета страны.

    Канцелярия израильского премьера заявила о договоренности Израиля и Сирии по статусу-кво в вопросах безопасности и о риске ее нарушения из-за размещения турецких войск на авиабазе близ Алеппо.

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    19 августа 2026, 04:24 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ назвало цели запущенных из Ирана ракет

    Минобороны ОАЭ: Целями иранских баллистических ракет были морские суда

    Tекст: Антон Антонов

    Целями двух иранских баллистических ракет были морские суда, однако снаряды упали в воду, сообщило минобороны ОАЭ.

    «Министерство обороны объявило, что, согласно оценкам, две обнаруженные баллистические ракеты, выпущенные из Ирана, были нацелены на морское судоходство и упали в море», – говорится в заявлении ведомства, опубликованное в социальной сети X.

    В ведомстве подчеркнули готовность ответить на любые угрозы и решительно противостоять попыткам подорвать безопасность страны или морского судоходства в регионе. Военные заявили, что намерены защищать суверенитет, стабильность и национальные интересы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ сообщили, что приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном.

    Иран отверг обвинения в запуске ракет по территории ОАЭ.

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    19 августа 2026, 04:00 • Новости дня
    В Иране Хегсета и Бессента назвали «клоунской командой»

    Спикер парламента Ирана Галибаф: США должны убрать созданный ими беспорядок

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не сможет добиться от Тегерана новых уступок усилением давления, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    Галибаф раскритиковал стратегию Вашингтона, рассчитывающего на дополнительные уступки Тегерана, «которых никогда не было в соглашении». Он подчеркнул, что министр финансов США Скотт Бессент и глава Пентагона Пит Хегсет не смогут этого добиться.

    «Перестаньте ждать, пока эта клоунская команда вытащит кролика из шляпы, и уберите беспорядок, который вы создали», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана не намерены снимать блокировку Ормузского пролива, пока Соединенные Штаты не выполнят все условия июньского меморандума.

    В августе Иран передал Вашингтону требования для разблокировки водной артерии.

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    19 августа 2026, 00:50 • Новости дня
    Иран отверг обвинения в запуске ракет по территории ОАЭ

    Представитель МИД Ирана Багаи опроверг обвинения ОАЭ в запуске Тегераном ракет

    Tекст: Антон Антонов

    Обвинения в адрес Ирана в ракетном ударе по территории Объединенных Арабских Эмиратов безосновательны, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

    «Багаи опроверг заявление ОАЭ о том, что Иран стоит за запуском ракет по стране Персидского залива», – заявило Reuters.

    По его словам, прозвучавшие обвинения совершенно безосновательны, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ сообщили, что приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном.

    До этого в ОАЭ информировали о ракетном ударе со стороны Ирана по портовой инфраструктуре эмиратов.

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    19 августа 2026, 18:42 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана назвал американских министров клоунами

    Tекст: Денис Тельманов

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подверг жесткой критике министра финансов США Скотта Бессента и главу Пентагона Пита Хегсета, усомнившись в их компетентности.

    Председатель иранского парламента выразил уверенность, что Соединенные Штаты не смогут добиться дополнительных уступок от Тегерана путем давления, передают «Вести». По его мнению, американским министрам не по силам справиться с текущими вызовами.

    «Бессенту и Хегсету эта задача не по плечу. Хватит ждать, что команда клоунов вытащит кролика из шляпы и расчистит тот бардак, который вы сами устроили», – заявил Галибаф.

    Незадолго до этого Скотт Бессент анонсировал введение беспрецедентных мер экономического давления на Исламскую Республику.

    В то же время телеканал CNN сообщил об изменении стратегии Вашингтона, который отказался от идеи быстрого сокрушения Ирана в пользу постепенного удушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отказался от планов быстрой военной операции ради экономического удушения Ирана.

    Глава Пентагона Пит Хегсет инициировал специальную программу «Экономическая ярость» для усиления санкционного воздействия.

    Министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность дальнейшего усиления экономической блокады Тегерана.

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    19 августа 2026, 05:57 • Новости дня
    Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом

    Нетаньяху поддержал американские санкции против сотрудников МУС

    Tекст: Антон Антонов

    Международный уголовный суд является псевдосудом, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, поддержав введение Вашингтоном санкций против сотрудников МУС.

    «МУС превратился в кенгуриный суд, который скрывает злоупотребление властью за языком международного права, подрывая при этом сами принципы правосудия», – заявил израильский лидер в X.

    Нетаньяху также выразил благодарность госсекретарю Марко Рубио за руководство решительными усилиями администрации США, направленными против нелегитимных превышений полномочий МУС. По словам премьера, коррумпированные чиновники, возглавляющие инстанцию, должны столкнуться с последствиями своих действий.

    Суд кенгуру – английская идиома, означающая незаконный, несправедливый суд, самосуд, инсценировку суда, пародию на правосудие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский минфин вводит санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего прокурора суда Абдулая Сея.

    МУС осудил санкции США против своих сотрудников.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года.

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