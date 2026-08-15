Силы ПВО за неделю нейтрализовали 1743 летевших к Москве БПЛА

Tекст: Вера Басилая

За прошедшие семь дней столичный регион подвергся массированному налету вражеских беспилотных летательных аппаратов. В период с восьмого по 15 августа в сторону города летели 1743 дрона, сообщил в Max Собянин.

Подавляющее большинство вражеских аппаратов удалось успешно нейтрализовать силами противовоздушной обороны еще на дальних рубежах. Непосредственно на подлете к Москве дежурные средства ПВО уничтожили 123 беспилотника.

Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили три вражеских аппарата на подлете к столице.

За первую неделю августа системы ПВО нейтрализовали почти две тысячи направлявшихся в сторону столичного региона беспилотников.

Российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ.