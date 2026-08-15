Военнослужащие России и Киргизии провели совместные учения

В учебно-тренировочном центре проходят совместные тактические учения военнослужащих России и Киргизии. Бойцы 201-й российской военной базы Центрального военного округа поделились с киргизским контингентом передовым опытом ведения боевых действий, сообщает Минобороны.
Под руководством российских специалистов военнослужащие Киргизии отработали тактику действий штурмовых групп. Кроме того, участники учений освоили основы тактической медицины, изучили применение беспилотных летательных аппаратов и методы противодействия им.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года российские военнослужащие прошли боевое слаживание с применением беспилотников.
Ранее президент Владимир Путин назвал 201-ю военную базу гарантом безопасности в Центральноазиатском регионе. Напомним, что осенью прошлого года военные стран ОДКБ завершили совместные учения на территории Киргизии.