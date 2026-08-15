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    15 августа 2026, 14:28 • Новости дня

    Дмитриев назвал рекламой губительной политики Британии видео с мигрантом

    Дмитриев назвал рекламой губительной политики Британии видео с мигрантом
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал ролик с уроженцем Судана, разбрасывающим полученные от британского правительства деньги.

    Дмитриев высказался о видеозаписи с мигрантом в Британии, разбрасывающим деньги, передает РИА «Новости». На распространившихся в социальных сетях кадрах уроженец Судана демонстрирует купюры, которые якобы выдало ему британское правительство.

    «Отличный рекламный ролик для мигрантов о самоубийственной политике Великобритании», – прокомментировал публикацию Дмитриев.

    В 2025 году в Британию на лодках через Ла-Манш прибыли более 41 тыс. нелегальных мигрантов. Этот показатель стал вторым по величине после рекордных значений 2022 года.

    Публикация Кирилла Дмитриева с жесткой критикой миграционного подхода Евросоюза и Британии привлекла внимание более миллиона человек.

    Спецпредставитель президента посоветовал европейским странам перенять российские законы о запрете выдачи гражданства иностранцам с судимостью.

    Месяцем ранее глава РФПИ охарактеризовал Британию падшей империей из-за многомиллионных трат на содержание нелегалов.

    18 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    В Москве вдвое увеличилось число выдворенных за нарушения мигрантов

    Володин: Число выдворенных за нарушения мигрантов в Москве увеличилось вдвое

    Tекст: Вера Басилая

    За первую половину 2026 года число выдворенных из Москвы иностранных граждан возросло с 8,3 тыс. до 16 тыс. человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в Max сообщил, что число мигрантов, выдворенных из Москвы за нарушение законодательства, увеличилось в два раза за первое полугодие 2026 года.
    На данный показатель приходится треть всех выдворений по статье о нарушении правил въезда или режима пребывания в России.

    По всей стране за этот же период принято около 100 тыс. решений об административном выдворении иностранцев. Этот показатель в 2,6 раза превышает данные за аналогичный период прошлого года. Как отметил Володин, расширение перечня статей КоАП, предусматривающих выдворение, до 45 пунктов стало важным шагом в этой сфере.

    МВД также фиксирует снижение преступности среди иностранных граждан. За первые шесть месяцев количество таких правонарушений уменьшилось на 40%. По словам спикера Госдумы, это результат наделения правоохранительных органов дополнительными полномочиями для наведения порядка.

    В начале августа президент России Владимир Путин одобрил расширение списка оснований для депортации мигрантов до 45 статей КоАП.

    Ранее аппарат Совета безопасности сообщил о высылке из страны 99,4 тыс. иностранных граждан в первой половине 2026 года.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об увеличении числа выдворенных мигрантов на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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    17 августа 2026, 13:47 • Новости дня
    Музыканты потребовали от Бернема остановить бурение в Северном море
    Музыканты потребовали от Бернема остановить бурение в Северном море
    @ Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше 200 британских исполнителей, в том числе Брайан Ино и Massive Attack, призвали главу правительства Энди Бернема отказаться от освоения новых месторождений в Северном море из-за угрозы колоссальных углеродных выбросов.

    Авторами открытого письма к Энди Бернему стали более 200 британских исполнителей, передает РИА «Новости».

    «Более 200 музыкантов, включая группу Massive Attack и музыканта Брайана Ино, обратились в письме к Энди Бернему с призывом отказаться от планов по дальнейшему бурению нефтяных и газовых скважин в Северном море», – пишет Guardian.

    Активисты отмечают, что разработка участков Jackdaw и Rosebank не укрепит энергетическую безопасность Британии. Добытое сырье преимущественно пойдет на экспорт.

    При этом выбросы от месторождения Rosebank превысят 250 млн тонн углекислого газа, что составляет 70% годового объема загрязнений страны.

    Выдача новых лицензий на освоение нефтегазовых участков в Северном море была запрещена пришедшим к власти в 2024 году правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

    В прошлом году шотландский суд признал недействительными разрешения на разработку месторождений Rosebank и Jackdaw.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    16 августа 2026, 22:51 • Новости дня
    В Лондоне скончалась супруга писателя Бориса Акунина

    Tекст: Катерина Туманова

    После продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием ушла из жизни Эрика Чхартишвили, прожившая в браке с литератором-иноагентом Борисом Чхартишвили (Акуниным) 40 лет.

    О смерти супруги Бориса Акунина (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Лондоне сообщили «Вести» со ссылкой на журнал ZIMA.

    В последние месяцы женщина боролась с серьезным заболеванием и перенесла агрессивный курс химиотерапии.

    Пара прожила в браке 40 лет, их свадьба состоялась в 1986 году. На протяжении всей совместной жизни Эрика Чхартишвили выступала литературным агентом мужа, а также занималась редактурой и корректурой его произведений. С 2014 года супруги проживали в Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Чхартишвили заочно приговорили к 15 годам строгого режима по делу об уклонении от обязанностей иноагента. До этого писателя заочно осудили на 14 лет по обвинениям в содействии террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

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    18 августа 2026, 15:44 • Новости дня
    Премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева

    Премьер Британии Бернем пообещал продолжить поддержку Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава британского правительства Энди Бернем подтвердил неизменность курса на стопроцентную помощь украинской стороне, несмотря на жесткие заявления российских дипломатов.

    Премьер Британии Энди Бернем заявил о намерении Лондона и дальше оказывать поддержку Киеву, передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало после того, как посольство России предупредило о последствиях применения британских беспилотников для атак вглубь российской территории.

    «Британия делает то, о чем давно заявляла, а именно – на 100% поддерживает Украину… Мы не такие друзья, которые появляются только в хорошую погоду. Мы будем рядом с Украиной в трудную минуту, и это не изменится», – подчеркнул политик в интервью телеканалу Sky News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.

    Накануне визита Владимира Зеленского Энди Бернем пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева.

    В Кремле зафиксировали слова нового премьер-министра о безоговорочной военной помощи украинской стороне.

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    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    ВМС Британии зафиксировали атаку на торговое судно в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торговое судно подверглось удару неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива, погиб один человек, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «Сотрудник службы безопасности сообщил, что судно было поражено неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива. Удар привел к повреждению машинного отделения и гибели члена экипажа», – говорится в заявлении организации, передает ТАСС.

    Береговая охрана Омана оказывает необходимую помощь выжившим морякам. Специалисты приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

    Морякам, находящимся в данном регионе, рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и докладывать о любой подозрительной активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе.

    В начале августа шедший под флагом Либерии сухогруз Minoan Pioneer загорелся после удара неизвестного снаряда. Месяцем ранее моряки с атакованного коммерческого танкера покинули борт на спасательной шлюпке.

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    18 августа 2026, 19:37 • Новости дня
    Решетников анонсировал планы по увеличению квоты на работников из Мьянмы

    Решетников заявил о планах увеличить квоту на работников из Мьянмы

    Решетников анонсировал планы по увеличению квоты на работников из Мьянмы
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия рассматривает возможность расширения привлечения квалифицированных кадров из Мьянмы для восполнения нехватки рабочих рук на отечественных проектах, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    Россия планирует наращивать привлечение трудовых мигрантов из Мьянмы. Для реализации этих планов странам нужно заключить два двусторонних соглашения, заявил ТАСС министр экономического развития РФ Максим Решетников.

    «Работодатели научились работать с мьянманскими работниками, то есть привлекают. У нас по этому году больше двухсот человек квота Мьянмы, но она из года в год увеличивается», – отметил глава ведомства. Он пояснил, что для дальнейшего увеличения льготы требуется подписать документы о реадмиссии и организованном наборе.

    Министр подчеркнул наличие в Мьянме квалифицированных кадров, таких как сварщики и монтажники, которые востребованы на российских проектах. По его словам, около 3,5 млн граждан этой страны уже трудятся в различных государствах Юго-Восточной Азии.

    Как уже писала во вторник газета ВЗГЛЯД, также Москва и Нейпьидо договорились о расширении взаимных поставок товаров.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о целевом наборе иностранных работников за рубежом. До этого дипломаты России и Мьянмы заключили соглашение о взаимной отмене виз.

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    17 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Стала известна причина утечки телефонов британских министров в интернет

    Politico: Номера британских министров попали в интернет после обмана Бернема

    Tекст: Вера Басилая

    Личные контактные данные членов британского правительства оказались опубликованы в интернете из-за неосторожного общения главы кабинета министров Энди Бернема с телефонными мошенниками, сообщает Politico.

    Британский премьер стал жертвой злоумышленника, выдававшего себя за руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. После этого инцидента журналисты обнаружили в сети личные номера трех членов кабинета министров, включая главу Минобороны Уэса Стритинга. В настоящее время информация о контакте Стритинга удалена, а чиновники работают над сокрытием остальных данных, передает Politico.

    Представитель правительства заверил, что существуют надежные процедуры для обеспечения безопасности конфиденциальной информации. При этом научный сотрудник аналитического центра RUSI Прерана Джоши предупредила об угрозе. «В любом гражданском пространстве, если ваш номер раскрыт, множество злонамеренных или оппортунистических киберпреступников могут завладеть им», – заявила эксперт.

    Бывший министр обороны Бен Уоллес отметил, что подобные инциденты демонстрируют постоянный поиск уязвимостей со стороны противников Британии. По его мнению, всегда существует риск получения компромата враждебными субъектами, а с развитием технологий искусственного интеллекта такие случаи будут происходить чаще.

    Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем случайно вступил в переписку с фейковым представителем Белого дома.

    Вскоре после этого личные номера телефонов Уэса Стритинга и двух других британских министров оказались в свободном доступе.

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    17 августа 2026, 12:52 • Новости дня
    Лондон решил досрочно возвести новую дамбу от наводнений

    FT: Британия построит новую плотину через Темзу на 20 лет раньше

    Tекст: Мария Иванова

    Участившиеся экстремальные погодные явления вынуждают британские власти ускорить замену защитного барьера столицы из-за его ускоренной деградации от постоянных нагрузок.

    Лондону потребуется возвести новую защитную дамбу вместо существующего «Барьера Темзы» с опережением графика на два десятилетия, передает газета Financial Times.

    Причиной такого решения стали климатические изменения и участившиеся экстремальные погодные условия, отмечает РИА «Новости».

    «Плотину, возможно, придется заменить в период с 2050 по 2060 год, поскольку из-за участившихся экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, ворота дамбы используются чаще, чем предполагалось», – отмечает издание.

    Анонимные чиновники пояснили, что интенсивная эксплуатация привела к быстрому износу сооружения и помешала ремонту. С момента постройки в 1983 году ворота закрывались более 220 раз, включая 50 раз в период с 2013 по 2014 год. Ожидается, что к 2035 году этот показатель достигнет 50 раз ежегодно.

    Изначально планировалось использовать единственный защитный барьер до 2070 года. До его появления британская столица регулярно страдала от затоплений при разливах реки, а в городе действовала специальная система оповещений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее из-за непогоды затопило подъезды к двум терминалам лондонского аэропорта Хитроу.

    В начале августа британская столица пережила первый за 155 лет полный календарный месяц без дождей.

    Британские ученые предупредили об угрозе затопления 8 млн объектов недвижимости в Англии к 2050 году.

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    17 августа 2026, 10:05 • Новости дня
    Бернем тайно переписывался с фейковым главой аппарата Белого дома

    Tекст: Вера Басилая

    Глава британского правительства Энди Бернем случайно вступил в диалог с неизвестным, который выдал себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, сообщает издание Politico.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем общался с человеком, выдававшим себя за одного из ближайших советников Дональда Трамп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Британское посольство в Вашингтоне выразило серьезную обеспокоенность произошедшим и обсудило инцидент с американским правительством. При этом содержание переписки и время отправки сообщений остаются неизвестными, эта информация держится в строжайшем секрете.

    В канцелярии премьера и в Белом доме отказались давать официальные комментарии по поводу этой неловкой ситуации.

    Ранее уход главы британского правительства Энди Бернема на отдых вызвал волну критики и насмешек среди пользователей социальных сетей.

    Президент США назвал  Бернема крайне либеральным политиком.

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    17 августа 2026, 21:45 • Новости дня
    Личные телефоны трех британских министров утекли в Сеть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Контактные данные главы британского оборонного ведомства Уэса Стритинга и двух его коллег оказались опубликованы в интернете для всеобщего обозрения.

    Номера телефонов высокопоставленных британских чиновников оказались в свободном доступе, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Среди скомпрометированных контактов числится номер министра обороны Британии Уэса Стритинга, контактные данные министра юстиции Алекса Норриса и министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта.

    Все три политика предпочли воздержаться от комментариев по поводу инцидента.

    В июле новый премьер-министр Британии Энди Бернэм назначил Уэса Стритинга министром обороны, а Алекса Норриса – министром юстиции.

    До этого Стритинг покинул пост главы Минздрава из-за недоверия к бывшему премьеру Киру Стармеру.

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    17 августа 2026, 10:29 • Новости дня
    Сальвини обвинил власти Испании в провале из-за мигрантов

    Сальвини назвал действия властей Испании причиной миграционного кризиса в Сеуте

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр инфраструктуры и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что массового наплыва десятков тысяч нелегалов в испанскую Сеуту можно было избежать.

    Итальянский политик уверен, что ответственность за миграционный кризис лежит на испанском правительстве, передает ТАСС.

    По его мнению, Мадрид допустил серьезные ошибки, а власти Марокко закрыли глаза на происходящее.

    «Могут пройти 1, 2 или 5 тыс. нелегальных мигрантов, но наплыв 60 или 70 тысяч подразумевает дни, даже недели подготовки. Этого можно было бы избежать», – подчеркнул Сальвини.

    Он охарактеризовал ситуацию как «мини-вторжение» и добавил, что уровень исламского фанатизма в Италии должен быть сведен к нулю.

    В конце июля десятки тысяч мигрантов проникли в испанский автономный город Сеута из Марокко, обходя пограничные заграждения. Для стабилизации обстановки Мадрид привлек военных.

    В ответ на кризис Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, а испанские власти ввели контроль для прибывающих из Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании потребовали от Италии отмены пограничного контроля. Мадрид и Рабат экстренно усилили охрану границы Сеуты из-за угрозы нового наплыва нелегалов.

    Подавляющее большинство незаконно проникших в испанский анклав мигрантов уже вернулись обратно в Марокко.

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    18 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Уволенный из-за Эпштейна британский чиновник получил пособие в 680 тыс. долларов

    Уволенный из-за Эпштейна секретарь кабмина Британии получил 680 тыс. долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший глава британской госслужбы Крис Уормолд обогатился на сотни тысяч долларов после скандальной отставки из-за связей с Джеффри Эпштейном.

    Отправленный в феврале в отставку секретарь кабинета министров Британии Крис Уормолд получил выходное пособие в размере около 700 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Изначально предполагалось, что эта сумма будет в два раза меньше.

    «Несколько источников, знакомых с условиями соглашения, сообщили, что сумма превысила 500 тыс. фунтов стерлингов (около 680 тыс. долларов)», – говорится в публикации газеты Financial Times. Уормолд пробыл на посту меньше всех за 110 лет существования должности.

    Для увеличения выплаты потребовалось личное распоряжение бывшего премьер-министра Кира Стармера. По словам источников издания в правительстве, чиновники были шокированы таким решением, поскольку по контракту экс-секретарь не мог рассчитывать на подобную компенсацию после столь короткого и скандального срока службы.

    Напомним, Уормолд покинул должность на фоне разбирательств вокруг контактов бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона с Эпштейном. Стандартное пособие высокопоставленных госслужащих после 21 года работы составляет лишь 350 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антикоррупционные структуры Евросоюза занялись расследованием связей Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном.

    Дональд Трамп назвал плохим решение о назначении этого дипломата послом в США.

    Глава аппарата британского премьера Морган Максуини подал в отставку на фоне данного скандала.

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    18 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    FT: Британия испугалась потери доступа к американским нейросетям

    FT: Британия обеспокоена потенциальным отсутствием доступа к ИИ-технологиям США

    Tекст: Мария Иванова

    После временных запретов Вашингтона власти Соединенного Королевства всерьез опасаются технологической изоляции и потери доступа к передовым разработкам компаний Anthropic и OpenAI.

    Британское правительство обеспокоено возможной потерей доступа к новейшим моделям искусственного интеллекта после временной блокировки продуктов компании Anthropic со стороны США, сообщает издание Financial Times.

    В Лондоне опасаются, что страна может оказаться отрезанной от передовых технологий, доступных другим государствам, отмечает РИА «Новости».

    «Хотя компания Anthropic возобновила глобальный запуск модели после временной отмены, этот инцидент усилил опасения в Уайтхолле по поводу того, что в будущем британцы могут лишиться доступа к передовой модели, доступной в других странах», – говорится в публикации.

    Кабинет министров поручил профильному ведомству проанализировать экономические последствия возможного запрета на использование продуктов от Anthropic и OpenAI. Специалисты должны оценить масштаб ущерба для бизнеса и риски в сфере кибербезопасности. Исследование планируют завершить в течение нескольких недель.

    В июне американская администрация временно закрыла иностранцам доступ к новейшим нейросетям Mythos 5 и Fable 5. Впоследствии ограничения были сняты министерством торговли США, однако инцидент вызвал серьезную тревогу у британских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти запретили зарубежным пользователям работать с передовыми генеративными алгоритмами из-за угрозы национальной безопасности.

    Вскоре после этого нейросеть Mythos от компании Anthropic за несколько часов взломала секретные базы Агентства национальной безопасности США.

    В середине июля Вашингтон сформировал специальный координационный центр для прямого контроля доступа частного бизнеса к новым ИИ-моделям.

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    18 августа 2026, 10:59 • Новости дня
    Принцесса Евгения назвала новорожденную дочь в честь королевы Елизаветы II

    Племянница короля Карла III принцесса Евгения дала дочери имя Елизаветы II

    Tекст: Мария Иванова

    Новорожденная дочь племянницы короля Карла III получила имя Аделаида Элизабет Аннина Бруксбенк, ставшее данью уважения знаменитой прабабушке и отразившее историю Британии и Португалии.

    Племянница британского монарха Карла III сообщила о рождении ребенка, передает РИА «Новости». Дочь бывшего принца Эндрю решила увековечить память своей знаменитой родственницы.

    «Мы рады поделиться фотографиями Аделаиды Элизабет Аннины Бруксбенк. Она названа в честь трех людей, которых мы любим и которыми мы восхищаемся, включая ее прабабушку, которой мы очень дорожим», – написала королевская особа в социальных сетях.

    Молодая мать также подчеркнула особый смысл выбранного имени. По ее словам, оно тесно связано с историей Британии и Португалии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году галерею принцессы Евгении заподозрили в нарушении антироссийских санкций.

    В центре Лондона к столетию со дня рождения Елизаветы II решили установить памятник.

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    18 августа 2026, 10:31 • Новости дня
    Суд Британии отправил педофила за решетку на 16 лет по восьми пунктам обвинения

    Британский суд приговорил молодого педофила к 16 годам тюремного заключения

    Tекст: Мария Иванова

    В Британии вынесли приговор 21-летнему преступнику, признавшему вину по восьми эпизодам, включая насилие над четырехлетним ребенком.

    Британский суд приговорил Нейтана Беренса к 16 годам лишения свободы, передает РИА «Новости».

    Полиция графства Эссекс сообщила, что преступник признал вину по восьми пунктам обвинения.

    «В пятницу, 14 августа, он был приговорен к 16 годам тюремного заключения с последующими восемью годами условного освобождения», – говорится в заявлении правоохранительных органов.

    Среди преступлений Беренса – попытка изнасилования, сексуальное насилие и хранение детской порнографии. Злоумышленник действовал в период с 2022 по 2025 год. Детектив Кай Исхак отметил, что благодаря собранным доказательствам у обвиняемого не осталось выбора, кроме как признать вину, и теперь он проведет долгие годы в тюрьме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд Королевского суда Гилфорда приговорил Стивена Айрленда к 24 годам тюрьмы за изнасилование мальчика.

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