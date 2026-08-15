Дмитриев назвал рекламой губительной политики Британии видео с мигрантом

В Москве вдвое увеличилось число выдворенных за нарушения мигрантов

Володин: Число выдворенных за нарушения мигрантов в Москве увеличилось вдвое

Tекст: Вера Басилая

Володин в Max сообщил, что число мигрантов, выдворенных из Москвы за нарушение законодательства, увеличилось в два раза за первое полугодие 2026 года.

На данный показатель приходится треть всех выдворений по статье о нарушении правил въезда или режима пребывания в России.

По всей стране за этот же период принято около 100 тыс. решений об административном выдворении иностранцев. Этот показатель в 2,6 раза превышает данные за аналогичный период прошлого года. Как отметил Володин, расширение перечня статей КоАП, предусматривающих выдворение, до 45 пунктов стало важным шагом в этой сфере.

МВД также фиксирует снижение преступности среди иностранных граждан. За первые шесть месяцев количество таких правонарушений уменьшилось на 40%. По словам спикера Госдумы, это результат наделения правоохранительных органов дополнительными полномочиями для наведения порядка.

В начале августа президент России Владимир Путин одобрил расширение списка оснований для депортации мигрантов до 45 статей КоАП.

Ранее аппарат Совета безопасности сообщил о высылке из страны 99,4 тыс. иностранных граждан в первой половине 2026 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об увеличении числа выдворенных мигрантов на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.