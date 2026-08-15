Директор Московского марафона Тарасов дал совет девушкам для быстрого замужества

Директор Московского марафона Тарасов дал совет девушкам бегать ради замужества

Tекст: Тимур Шайдуллин

Директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов в интервью РИА «Новости» дал необычный совет девушкам, стремящимся выйти замуж. По его мнению, совместные занятия спортом помогают лучше узнать партнера.

«Я считаю, что в беге мы видим человека тем, кем он является, без всяких масок. Во-первых, вы видите тело человека, с которым хотите познакомиться. А во-вторых, в беге открывается очень много того, что вы не видите в обычной жизни: целеустремлен ли человек, желает ли он достигать какой-то цели и готов ли к борьбе, не сдаваться перед трудностями», – заявил Тарасов.

Он также отметил, что Московский марафон стал своеобразным аналогом ЗАГСа. Ежегодно на дистанции происходит по пять-шесть предложений руки и сердца. Само мероприятие пройдет в столице 26-27 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Федерации лыжных гонок Москвы Вячеслав Веденин – младший сделал предложение спортсменке Елизавете Еремеевой после финиша гонки.

Ранее кениец Альфонс Киген установил новый рекорд трассы на Московском марафоне. А россиянин Дмитрий Неделин улучшил национальный рекорд на марафонской дистанции в Дюссельдорфе.