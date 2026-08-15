МО оценило удар российских БПЛА фразой «маршрут перестроен, дальше – на свалку»

Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

Tекст: Мария Иванова

Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

«На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.