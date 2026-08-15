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    15 августа 2026, 13:03 • Новости дня

    Минобороны Британии начало проверку из-за передачи данных военных дронов Китаю

    Tекст: Мария Иванова

    Лондон ужесточил контроль за оборонными подрядчиками после инцидента с подводными беспилотниками флота, чьи камеры тайно передавали технические данные в Китай.

    Министерство обороны Британии активизировало проверку военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Поводом послужила публикация газеты Telegraph о том, что камеры надводных аппаратов K3 Scout отправляли информацию в Китай. Беспилотники поставил крупный подрядчик Kraken Technology Group, использовавший детали китайского производства.

    «Британское министерство обороны усиливает проверку цепочек поставок после выявления того, что некоторые из его военно-морских дронов передавали сигналы в Китай», – отмечает Bloomberg.

    Сейчас чиновники ищут другие возможные уязвимости в военно-промышленном комплексе. При этом полномасштабная проверка всей отрасли пока не планируется.

    В ведомстве подчеркнули, что расследование не выявило несанкционированного доступа к правительственным системам. Камеры лишь посылали сигналы об исправности и своем местоположении. Представители Kraken Technology Group заверили в отсутствии утечек конфиденциальной информации и устранении всех уязвимостей.

    Ранее в посольстве КНР назвали подобные обвинения попыткой сфабриковать дело о шпионаже. Дипломаты считают, что определенные круги в Лондоне стремятся злонамеренно оклеветать Пекин, подтасовывая факты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское Минобороны полностью отключило интернет-соединение разведывательным надводным аппаратам.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал этот инцидент признаком деградации вооруженных сил страны.

    Ранее сотрудники службы безопасности нашли скрытую видеокамеру в правительственном здании Уайтхолла.

    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

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    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Эсминец США сломался в Тихом океане

    Американский эсминец Benfold с экипажем из 300 моряков сломался в Тихом океане

    Эсминец США сломался в Тихом океане
    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Sarah Myers/US Navy/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный корабль столкнулся с серьезной аварией генераторов, оставив экипаж без электричества, воды и кондиционеров на четыре дня.

    Эсминец ВМС США Benfold с экипажем из примерно 300 человек перенес крупную поломку в Тихом океане в июле 2026 года, передает Associated Press.

    Представитель ВМС Мэтью Комер сообщил, что 24 июля корабль «сообщил об инженерной аварии с генераторами, повлекшей потерю электроэнергии».

    Из-за инцидента моряки несколько дней оставались без питьевой воды, горячего питания, работающих туалетов и кондиционеров. Комер подчеркнул, что никто из экипажа не пострадал, однако судну потребовалась помощь от ударной группы авианосца George Washington. Крейсер Robert Smalls обеспечил пострадавших питанием.

    В итоге эсминец отбуксировали для ремонта на Филиппины, куда он прибыл 28 июля. Экипажу предоставили жилье и еду на берегу. Восьмого августа корабль покинул порт с полностью исправными системами. Инцидент стал известен общественности лишь в августе после публикации USNI News.

    Авария произошла на фоне дискуссий в Пентагоне о качестве жизни на флоте и проблемах со снабжением. Законодатели-демократы уже требуют расследовать условия на авианосце Abraham Lincoln, который провел в море рекордные 250 дней без перерыва, столкнувшись с нехваткой продуктов и проблемами с психическим здоровьем экипажа.

    Тем временем корабли группы George Washington направились на Ближний Восток для замены авианосца Lincoln. Это оставит тихоокеанские воды без присутствия американских авианосцев на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эсминец Benfold остался без электроснабжения в Южно-Китайском море.

    Сенатор США Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на авианосце Abraham Lincoln.

    Родственники моряков с этого корабля сообщили о попытках суицида среди членов экипажа.

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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

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    19 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    Британец случайно купил голову вымершего волка

    Чучело вымершего тасманийского волка продали на аукционе за 6 млн рублей

    Tекст: Мария Иванова

    Купленное ради шутки за 50 фунтов чучело оказалось редчайшим экспонатом исчезнувшего сумчатого волка и ушло с молотка в тысячу раз дороже.

    Британец приобрел на ярмарке за 50 фунтов стерлингов чучело, приняв его за голову лисы. Впоследствии выяснилось, что это голова вымершего тасманийского волка. На аукционе лот продали за 50 тыс. фунтов (около 6 млн рублей), передает ТАСС.

    Бывший владелец рассказал, что купил экспонат из-за «прикрепленных к нему забавных глазок». Представители аукционного дома Auctioneum отметили, что останки этого животного считаются «святыми Граалями». Полностью сохранившиеся чучела практически отсутствуют в частных коллекциях.

    Новый обладатель лота Джеймс Крэнфилд признался, что боролся за победу до последнего. «К сожалению, у кого-то еще были такие же подозрения, как и у меня, поэтому мне пришлось бороться за победу», – заявил он. С учетом сборов покупка обошлась Крэнфилду в 60 тыс. фунтов.

    Тасманийский волк исчез с материка около двух тысяч лет назад. Появление европейских поселенцев привело к истреблению вида в XIX веке. Последний официально зарегистрированный сумчатый волк умер в 1936 году в зоопарке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на острове Новая Гвинея исследователи обнаружили два вида считавшихся вымершими редких сумчатых.

    В середине июля на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 50 млн долларов продали скелет тираннозавра.

    Bloomberg назвало останки древних животных новым востребованным классом активов для состоятельных коллекционеров.

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    19 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Российские войска зачистили 400 зданий в Водянском

    ВС России проверили и зачистили около 400 зданий в Водянском в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения населенного пункта Водянское в ДНР российские штурмовые группы проверили и очистили от противника около 400 строений населенного пункта.

    Бойцы группировки войск «Центр» успешно провели зачистку населенного пункта Водянское в Донецкой народной республике. В результате операции от украинских боевиков было освобождено около 400 зданий и сооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады им. А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» в ходе боевой работы на Добропольском направлении специальной военной операции освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике. <…> Всего в ходе зачистки штурмовыми группами было проверено и освобождено от украинских боевиков около 400 зданий и строений», – говорится в сообщении ведомства.

    Успешному продвижению штурмовых групп способствовала слаженная работа воздушной и наземной разведки. Взаимодействие с артиллерийскими расчетами и операторами ударных дронов позволило оперативно уничтожать выявленные позиции противника, обеспечив условия для последовательной зачистки территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике.

    Накануне российские войска заняли Красноподолье и Ореховатку. А в июне штурмовые отряды очистили от противника 114 зданий в Константиновке.

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    19 августа 2026, 12:49 • Новости дня
    Швейцария решила потратить 1,2 млрд долларов на срочные закупки систем ПВО

    Кабмин Швейцарии запросил 1,2 млрд долларов на срочные закупки систем ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Швейцарское руководство намерено выделить дополнительные 970 млн франков (около 1,2 млрд долларов) для максимально быстрого приобретения оборонительных комплексов на фоне растущих угроз безопасности.

    Федеральный совет европейского государства планирует форсировать инвестиции в оборонную сферу из-за нестабильной обстановки, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что на эти цели направят около 1,2 млрд долларов.

    «Для соблюдения графиков поставки средств ПВО правительство запросит у парламента дополнительные средства в размере 970 млн швейцарских франков», – указывается в официальном заявлении кабмина.

    Власти объясняют такую необходимость усугублением потенциальных угроз и долгим ожиданием поставок военной техники. Местный парламент должен рассмотреть соответствующую инициативу во время осенней сессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник по оборонным закупкам Швейцарии сообщил о способности устаревших систем ПВО прикрыть лишь малую часть территории страны.

    Из-за задержки американских поставок Берн рассмотрел возможность приобретения итало-французских зенитных комплексов SAMP-T.

    Позже верхняя палата швейцарского парламента согласовала выделение дополнительных средств на покупку американских истребителей F-35.

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    19 августа 2026, 18:17 • Новости дня
    Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Транспортный борт с бойцами Вооруженных сил России, вызволенными из украинского плена, успешно завершил полет и совершил посадку на территории Московской области.

    Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися домой после обмена пленными с Украиной, приземлился в Подмосковье, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило о возвращении 103 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории.

    Омбудсмен Яна Лантратова заявила о наличии ранений у 31 освобожденного бойца.

    В мае Россия и Украина при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен пленными по формуле «205 на 205».

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    19 августа 2026, 08:14 • Новости дня
    SCMP: Китай защитит острова Южно-Китайского моря роями беспилотников

    SCMP: Китай превратит спорные острова в роботизированные крепости

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Китая планируют защитить острова в Южно-Китайском море с помощью единой многоступенчатой сети из автоматических боевых систем и роев беспилотников.

    Специалисты Береговой охраны Китая предложили преобразовать острова в Южно-Китайском море в автономные роботизированные крепости, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Эксперты из Академии береговой охраны и Морского электротехнического колледжа Даляньского морского университета разработали план защиты акватории.

    Согласно проекту, острова будут защищены единой сетью, включающей беспилотные летательные аппараты, а также надводные и подводные безэкипажные системы. «Это предложение появилось на фоне стремления Пекина нейтрализовать растущую угрозу со стороны роев недорогих дронов – асимметричного оружия, которое изменило военно-морские сражения, поскольку традиционные, управляемые человеком системы обороны становятся все более уязвимыми для беспилотных [и безэкипажных] воздушных и морских группировок», – отмечает издание.

    Разработчики подчеркивают, что узкие проходы у островов и рифов создают обширные слепые зоны. Это делает традиционные методы обороны с участием экипажей недостаточно эффективными против быстрого применения роев беспилотников противником. Новая система предполагает использование скоординированного роя машин вместо солдат.

    На первом этапе планируется создать широкомасштабную сеть наблюдения. Беспилотники будут сканировать воздушное пространство, надводные аппараты – слепые зоны, а подводные системы – мелководные проливы. Информация будет анализироваться искусственным интеллектом для оценки угроз. Средства обороны развернут тремя кольцами, и любые угрозы, достигшие внутреннего кольца, будут уничтожаться дронами-камикадзе и аппаратами ближнего боя

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы на базе беспилотных технологий.

    Экипажи российских и китайских боевых кораблей отработают применение безэкипажных катеров в ходе совместных военно-морских маневров.

    Вооруженные силы Китая провели патрулирование акватории вокруг спорных островов в Южно-Китайском море.

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    19 августа 2026, 16:17 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные успешно отразили очередную атаку на столицу, ликвидировав четыре вражеских дрона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Очередная попытка удара по главному городу страны была предотвращена силами противовоздушной обороны. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил ликвидацию аппаратов в своем канале в Max.

    «Четыре беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник.

    Всего с начала текущих суток на подлете к мегаполису было уничтожено 37 вражеских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 августа российские системы противовоздушной обороны ликвидировали четыре летевших на Москву беспилотника.

    13 августа мэр столицы сообщил об уничтожении двух направлявшихся к городу аппаратов. 4 августа силы ПВО уничтожили еще четыре дрона на подлете к столице.

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    19 августа 2026, 08:18 • Новости дня
    Умер британский режиссер Джон Ирвин

    Tекст: Мария Иванова

    Создатель культового фильма о Вьетнамской войне «Высота «Гамбургер» и экранизации «Шпион, выйди вон!» режиссер Джон Ирвин ушел из жизни в Британии.

    Британский режиссер Джон Ирвин скончался 11 августа в возрасте 86 лет, передает РИА «Новости». Информацию о смерти постановщика подтвердили его продюсеры.

    «Джон Ирвин умер 11 августа. Ему было 86 лет. Его продюсеры подтвердили, что он умер в доме жены своего брата в Великобритании», – говорится в сообщении издания Variety.

    За свою долгую карьеру Ирвин создал более 30 кинокартин и трижды становился номинантом на престижную премию BAFTA.

    В последние годы жизни режиссер трудился над новым монтажом политического триллера «Пистолет Манделы». У Ирвина остались трое детей и двое внуков.

    Джон Ирвин родился в Ньюкасле в 1940 году, а в конце 1950-х годов окончил Лондонскую киношколу. Свой творческий путь он начал с документального кино в 1960-е годы. В 1970-х Ирвин перешел на телевидение, где получил широкую известность благодаря экранизации романа Джона ле Карре «Шпион, выйди вон!».

    В 1980-1990-е годы режиссер работал в Голливуде, снимая таких звезд, как Арнольд Шварценеггер, Патрик Суэйзи и Ума Турман.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа скончалась британская актриса Шерил Холл.

    В июне в возрасте 93 лет умер британский актер театра и кино Патрик Годфри.

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    19 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    ВС России ликвидировали два укрытия ВСУ в Донбассе

    Российская артиллерия уничтожила два укрытия ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы ликвидировали два пункта временной дислокации украинских войск вместе с личным составом в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР.

    Операторы беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили укрытия противника в ходе разведки. Об успешном поражении целей в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «После выявления местонахождения цели было передано расчету 130-мм орудия М-46. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен», – заявили в военном ведомстве.

    Второй пункт временной дислокации украинских военнослужащих был успешно ликвидирован огнем расчета 152-мм орудия 2А65.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил об активных боестолкновениях в этом населенном пункте. А глава ДНР Денис Пушилин сообщил о безуспешных попытках противника сдержать наступление с помощью авиации.

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    19 августа 2026, 20:44 • Новости дня
    Системы ПВО за день сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны в течение дня успешно отражали массированные атаки ВСУ, уничтожив почти 440 вражеских летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Дежурные средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Кроме того, атаки отражены в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские силы ПВО отразили массовый запуск 316 украинских беспилотников самолетного типа.

    В ночь на 15 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 598 вражеских дронов над 20 регионами страны. Днем ранее специалисты уничтожили 553 аппарата над 19 российскими субъектами и акваториями Черного и Азовского морей.

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    19 августа 2026, 21:59 • Новости дня
    ВС России ликвидировали 20 бразильских наемников в зоне СВО

    Российские силовики сообщили об уничтожении 20 бразильских наемников ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные уничтожили 20 граждан Бразилии, воевавших на стороне украинской армии на различных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

    Российские силовые структуры подтвердили ТАСС ликвидацию 20 бразильских наемников Вооруженных сил Украины на разных участках фронта в зоне спецоперации.

    «Идентифицированы очередные иностранные наемники, уничтоженные в зоне СВО. Речь идет о 20 гражданах Бразилии, которые были ликвидированы на разных участках фронта», – сообщил собеседник агентства.

    По данным источника, большая часть уничтоженных боевиков была завербована через социальные сети. После установления контакта они прибывали в Колумбию, где подписывали контракты на службу в украинских вооруженных силах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной группа латиноамериканских наемников самовольно покинула позиции украинской национальной гвардии у Купянска.

    В марте российские военнослужащие уничтожили трех бразильских боевиков на рубцовском направлении. Между тем, офицер в запасе ВМС Бразилии Робинсон Фариназу оценил общие потери своих соотечественников в рядах ВСУ в 60–70 человек.

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