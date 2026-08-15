Врачей московской клиники обвинили в причинении вреда детям с аутизмом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следователи предъявили обвинения руководителю и сотруднику частного медицинского учреждения в Москве передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Дело расследуется по статьям о мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неправомерном обороте средств платежей.

В рамках расследования задержаны директор и врач клиники. Им уже предъявлено обвинение в совершении мошенничества и неправомерного оборота средств платежей.

Отмечается, что речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью детей с аутизмом.

По данным следствия, с декабря 2017 года по апрель 2026 года подозреваемые специально искали родителей с детьми, страдающими расстройством аутистического спектра и иными тяжелыми неврологическими заболеваниями.

«Используя отчаянное желание семей помочь своим детям, фигуранты систематически вводили потерпевших в заблуждение относительно эффективности предлагаемых методик и убеждали их оплачивать дорогостоящие медицинские услуги и препараты, которые объективно не были показаны при данных диагнозах, не имели научного обоснования и не входили в клинические рекомендации Минздрава РФ», – добавили в СК.

Полученные деньги обвиняемые отмывали с помощью незаконных финансовых операций через подставные банковские карты, оформленные на третьих лиц.

СК ходатайствует в Чертановском райсуде Москвы об аресте подозреваемых.

В июле столичный суд арестовал афериста за хищение 6 млн рублей под предлогом лечения больного ребенка.

В прошлом году московская полиция задержала организаторов схемы по навязыванию пациентам кредитов на ненужные медицинские услуги.

В 2024 году в суд передали в суд уголовное дело лжеврачей об обмане семей детей с церебральным параличом.